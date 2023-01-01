فيديو يحرك الصخر.. شاب أردني كاد يموت من الفرحة لزيارته المسجد الأقصى

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق رد فعل شاب أردني لدى زيارته للمسجد الأقصى للمرة الأولى.

وبدت على الشاب معالم وشعور السعادة الغامرة، وقال: “الحمد لله رب العالمين”، قبل أن ينخرط في البكاء فرحةً بتلك اللحظة.

وردد الشاب: “قلبي قلبي قلبي”، تعبيرا أنه كاد يموت من الفرحة.

متداول| رد فعل شاب أردني عند زيارته المسجد الأقصى لأول مرة في حياته pic.twitter.com/C6fBrFfG9G — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) December 31, 2022

أثار هذا المقطع تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

وقالت أمنية: “يا رب توعدني بزيارته في يوم من الايام .. اكتر امنية بتمنى انها تحقق قبل ما أموت”.

يااارب توعدني بزيارته في يوم من الايام .. اكتر امنية بتمنى انها تحقق قبل ما اموت🥺🥺 — Lina💜🕯️ (@lina_shamaa) December 31, 2022

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وغرد نديم: “مبارك ان شاء الله نتمنى له السلامة .. اللهم فرحة تحريره يارب”.

مبارك ان شاء الله نتمنى له السلامة

اللهم فرحة تحريره يارب 🙏 — AL SHARQAWI NADEEM (@NadeemSharqawi) December 31, 2022

2022 شهد أكثر الأعوام انتهاكا للمسجد

في شأن آخر، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2022.

جاء ذلك في بيان أصدره الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

"عام 2022 هو الأبرز والأعلى من حيث الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، إذ سُجل اقتحام 48,238 متطرفاً للمسجد من ناحية باب المغاربة"، بحسب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب. pic.twitter.com/7LVhMQOjHX — AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 30, 2022

وبحسب البيان، كان عام 2022 الأبرز والأعلى من حيث الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

وتزايدت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال هذا العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين من جهة باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك إلى 48 ألفا و238 متطرفا.

وحذر الخطيب، وفق البيان، من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: “لم تتوقف الانتهاكات عند حد عسكرة الساحات وتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية، بل تجاوز إلى قيام المجموعات اليهودية المتطرفة بتصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين”.

#فيديو: جانب من اقتحام المسجد الأقصى هذا الصباح pic.twitter.com/Zo86vIuGuL — مجدل فلسطين (@MajdalPalestini) October 5, 2022

وأشار الخطيب، إلى أن التصرفات الاستفزازية شملت صلوات وانبطاحات وأداء لطقوس تلمودية علنية وأناشيد وغناء ورقص داخل الباحات، عدا عن رفعهم للإعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في مناسبات وأعياد يهودية خلال هذا العام.

وأوضح أن المقتحمين كانوا غير آبهين لما يمثله هذا المسجد كونه جزء من عقيدة ملياري مسلم حول العالم، في ظل تطورات خطيرة وسريعة تقودها حكومات يمينية إسرائيلية متطرفة ستؤدي إلى اشعال فتيل حرب دينية في المنطقة والعالم.

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية وهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

قرار أحادي إسرائيلي

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت منذ عام 2003 السماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية رغم اعتراضات الأوقاف الإسلامية.