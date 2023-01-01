غضب من قيمة راتب رونالدو مع النصر وامتيازات لا تصدق حصل عليها

- Advertisement -

وطن- انتقد المعارض السعودي البارز سعيد بن ناصر الغامدي، قيمة الراتب والامتيازات التي يحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي.

وجاء انتقاد الغامدي، لقيمة راتب رونالدو في حين يوجد الكثير من السعوديين يعانون من الفقر والبطالة بالإضافة إلى الأرامل والأيتام الذي يحتاجون المساعدة.

وقال الغامدي في تغريدة على موقع تويتر: “قال تعالى: وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰالَكُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِياماً.. 800 مليون ريال تعطى لأحد اللاعبين وقصر و5 سيارات ومتجر ومسبح”.

وأضاف: “ماذا عن العاطلين والأرامل والفقراء وأهالي هدد جدة وتهامة وكوارث سيول جدة والمدارس المستأجرة والعناية الطبية؟”.

قال تعالى:

وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُمُ ٱلَّتِی جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِياماً) 800مليون تعطى لأحد اللاعبين وقصر و5سيارات ومتجر ومسبح..الخ وماذا عن #العاطلين #الأرامل #الفقراء و أهالي #هدد_جدة و #تهامة و كوارث #سيول_جدة

و المدارس المستأجرة والعناية الطبية؟ pic.twitter.com/gri6LF6var — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 31, 2022

مميزات لا تصدق لرونالدو

وكانت أنباء قد تناولت حجم المميزات التي وفرها نادي النصر السعودي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي خمس سيارات وقصر في مدينة الرياض يضم شركة أمن كاملة و متجرا خاصا داخل القصر وسوبر ماركت ومدينه ألعاب ومسبح أولمبي وملعبي كرة قدم وملعب كرة سلة وصالة بولينج وبلياردو وصالتي جيم وثلاثة مطاعم، وُضعت جميعها تحت تصرف رونالدو.

انباء متداولة: هناك ٥ سيارات خاصه وقصر في مدينه الرياض يضم شركة امن كامله و متجر خاص داخل القصر و سوبر ماركت و مدينه اللعاب و مسبح اولمبي و ٢ ملعب كره قدم و ملعب باسكت و صالة بولنج و بلياردو و ٢ جيم و ٣ مطاعم كل هذا تحت تصرف رونالدو لاعب النصر pic.twitter.com/3pj87BidHI — Screen Mix (@ScreenMix) December 30, 2022

- Advertisement -

رونالدو ينضم إلى النصر

ووقع رونالدو عقدا مع نادي النصر، بعدما أصبح اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

راتب رونالدو مع النصر

وقالت تقارير، إن رونالدو سيتقاضى راتبا قيمته 173 مليون جنيه إسترليني بالموسم، حيث سيتم تمويل الصفقة عن طريق إحدى الشركات الراعية للنصر.

بينما تحدثت مصادر أخرى، عن أن عقد رونالدو مع النصر، سيكون بما يقارب ٥٠٠ مليون ريال سنويًا بجانب الحوافز، كما سيكون سفير ملف استضافة كأس العالم 2030.

فيما أكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو أن راتب رونالدو حوالي 200 مليون يورو في السنة مؤكدًا أن الراتب الأكبر في تاريخ كرة القدم.

ويمتد عقد اللاعب البرتغالي مع النصر، حتى 1 يناير 2025.