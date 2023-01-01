الأحد, يناير 1, 2023
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شاكيرا وبيكيه.. تغير غير متوقع في الأحداث سيُجبرها على هذا الأمر! (شاهد)

الانتقال إلى ميامي بعيد كل البعد عن الوضوح وسيعتمد كل شيء على مسار الأحداث

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا وبيكيه.. تغير غير متوقع في الأحداث سيُجبرها على هذا الأمر! (شاهد) watanserb.com
شاكيرا
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وطن- تستمر العلاقة بين شاكيرا وجيرارد بيكيه في إعطاء الكثير للحديث عنه. بعد طلاقهما ، كان هناك خلاف كبير بين الاثنين حول حضانة أطفالهما ، وبعد العديد من النكسات ، تمكنا من التوصل إلى اتفاق.

كل شيء تغير

عادت شاكيرا من إجازتها في دبي مع أطفالها في 30 ديسمبر. لذلك حتى 8 يناير ، كان لاعب كرة القدم السابق مسؤولاً عن رعاية ساشا وميلانو.

شاكيرا وبيكيه وأطفالهما

بعد هذه الأيام ، كما اتفقوا ، اضطرت المغنية وأطفالها للسفر إلى ميامي ، مكان إقامتهم المعتاد من الآن فصاعدًا.

لكن كل شيء كان يمكن أن يتغير. وفقًا لـما نقلت صحيفة “الماركا” عن ‘Las Mamarazzis’ ، تفكر شاكيرا في البقاء في برشلونة لبضعة أشهر أخرى ، وهناك سببان لذلك.

مدراس ومستشفى!

الأول والأكثر أهمية هو صحة والدها ، ويليام مبارك ، الذي عانى من عدة مشاكل في الأشهر القليلة الماضية ، وربما يعاني الآن من مضاعفات كثيرة جدًا لمثل هذه الرحلة الطويلة.

شاكيرا ووالدها

صحته حساسة للغاية. وإذا سافر ، فسيكون في طائرة طبية ويرافقه جزء من الفريق الطبي الذي يعالج والده في عيادة تيكنون في برشلونة.

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والسبب الثاني سيكون بسبب مدارس أطفالها. مع عائق والدها ، ورد أن شاكيرا تفكر في تأخير انتقالها إلى الولايات المتحدة حتى يونيو ، حتى يتمكن أطفالها من إنهاء دروسهم في الوقت المحدد ودون الاضطرار إلى تغيير المدارس في منتصف العام الدراسي.

في الوقت الحالي ، الانتقال إلى ميامي بعيد كل البعد عن الوضوح وسيعتمد كل شيء على مسار الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة. ما كان يبدو واضحًا من قبل أصبح الآن موضع شك ، وأصبح البقاء في برشلونة المرجح أكثر.

صحراء دبي

ولأول مرة، قضى الأطفال هذه التواريخ بعيدًا عن لاعب كرة القدم السابق، وأرادت المغنية مشاركة ما كانت خطتها وسببها.

وكتبت شاكيرا على حسابها على انستجرام في الصحراء، “تبحث عن الهدوء في عيد الميلاد”، مصحوبة بصورة تظهر فيها مع طفليها، وهي تحمل طائرًا مدربًا في ذراعها اليمنى.

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وبحسب بعض التقارير الإعلامية، كان للزوجين خلافُهما الأخير حول موعد لم شمل الأطفال بشاكيرا، التي تخطط للانتقال معهم إلى ميامي لبدء حياة جديدة هناك اعتبارًا من 5 يناير المقبل.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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