الأحد, يناير 1, 2023
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الهدهد

“شارب الخمر ومرتكب المعاصي ضعفا ليس بكافر”.. تغريدة حمد البعيجان تهز الكويت

حمد البيجعان قال أن كل من يرتكب المعاصي في لحظات ضعف فليس بكافر

كتب خالد السعدي
حمد البعيجان شرب الخمر watanserb.com
حمد عبد الرحمن الحمد البيجان مؤسس مسجد البيجان
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وطن – أثيرت حالة من الجدل بسبب تغريدة كتبها الكويتي حمد عبد الرحمن الحمد البيجان مؤسس مسجد البيجان، عن حكم شرب الخمر.

وقال البيجان في تغريدته على موقع “تويتر“: “شارب الخمر ليس بكافر، كذلك كل من يرتكب المعاصي في لحظات ضعف فليس بكافر”.

واستشهد قائلا: “قال عليه أفضل الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد”.

وتابع: “ادعوا لله بالتي هي أحسن وقربوا ولا تنفروا وقولوا أن الحمد لله على نعمة الإسلام”.

جدل واسع

تغريدة البعيجان أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

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فقال محمد: “كلامك صحيح جَزاكَ اللهُ خيراً.. وهذه عقيدة أهل السنة من سَلَفِنا الصالح .. طالما أن المسلم مؤمنٌ موحّد، ومؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله ﷺ. فإنه لا يكفر بالذنوب والمعاصي، مالم يستحلّها. ولكن لا شك أنه مُذنب وآثم ويستحق العقوبة من الله تعالى ما لم يتُب”.

وسخر مغرد: “ما عليه توب الى الله لا تشكى ذنبك لنا .. ندرى امس راس السنه الشيطان كان موجود”.

وكتب ناشط: “الكويت منعت المشروبات الروحيه بسبب الوكالات.. كان هناك خلاف وتخاصمات بين التجار وصلت لحد الغاء المشروب .. هذه قصه منع المشروب بعد الاستقلال . قبل كان هناك شركه ماكنزى .. هذا هو السبب الحقيقي”.

وقال ناشط: “ندعوك أن تتق الله، افهم قبل أن تتكلم.. قال تعالى “إنما يريد الشيطانُ أن يوقعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمرِ والميسرِ ويصدَكمْ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاةِ فهل أنتم منتهون”.

وكتب ناشط: “شارب الخمر ملعون”.

دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة شرب الخمر

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن شرب الخمر حرام بإجماع المسلمين.

وأضافت كما نقل عنها موقع “صدى البلد“: “في تحريم الخمر أدلة كثير في الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماع المسلمين، مستشهدًا بقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”، وفي السنّة ورد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد “لعن في الخمر كلّ من شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”.

وأوضحت أن مقولة شرب الخمر يُنجس الفم 40 يومًا لا يوجد دليل على ذلك وليست صحيحة، لكن كل من يخطأ عليه المسارعة بالتوبة، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، بادر بالتوبة والاستغفار .

المصدرصدى البلد
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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