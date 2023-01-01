“رونالدو رونالدو”.. جماهير النصر السعودي تهتف باسم الدون في المدرجات (شاهد)

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وطن- هزجت أصداء ملعب (محمد بن فهد)، بهتافات جماهير النصر السعودي باسم رونالدو البرتغالي، الذي وقع خلال الأيام الماضية مع النادي السعودي، خلال مباراة النصر والخليج في منافسات الجولة ال11 من دوري روشن السعودي.

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقاطع فيديو لهتافات جماهير النصر السعودي. وهي تردد اسم رونالدو بصوت عالٍ، داخل مدرجات ملعب مباراة النصر والخليج، قبيل وصوله إلى العاصمة السعودية (الرياض).

هتافات جماهير النصر السعودي على رونالدو

وظهر في مقاطع الفيديو الذي تداولها النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هتافات جماهير النصر السعودي بصوت واحد. عند الدقيقة ال7 من مجريات أحداث مباراة النصر والخليج الماضية، في منافسات دوري روشن السعودي.

جماهير النصر السعودي اليوم بعد بداية اللقاء ب7 دقائق:

"رونالدو رونالدو" pic.twitter.com/F2PvsJtidl — CHERNI 🇹🇳 (@AmineCherni13) December 31, 2022

كما ووفق موقع (كوورة) الرياضي، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، سيصل إلى العاصمة السعودية (الرياض)، الأحد، تمهيداً لانتقاله إلى صفوف النصر السعودي.

صفقة نادي النصر السعودي التاريخية

كما ونجح نادي النصر السعودي، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب ال5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال مسيرته في الملاعب الأوروبية، قبل خطوته المغايرة هذه المرة للعب في قارة آسيا من بوابة نادي النصر متصدر الدوري الممتاز.

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وأشارت صحيفة (ماركا)، في تقرير نشرته بوقت سابق، بأن رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف (2025)، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو.

كما وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن الدون رونالدو سيكون سفيراً للملف السعودي المشترك مع مصر واليونان، من أجل استضافة كأس العالم 2030.

مباراة رونالدو الأولى في دوري روشن السعودي

ومن المتوقع أن يشارك كريستيانو رونالدو، في مباراة النصر السعودي. أمام الطائي، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة ال12 من دوري روشن السعودي للدرجة الممتاز، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

نجم عالي.. ما تشوف العين غيره 🤩

لي ليالي عاشق وقلبي أسيره.. 🎶💛 pic.twitter.com/ZCcglNW3Rv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 31, 2022

وكان فريق النصر السعودي قد حقق الفوز النظيف. بهدف دون رد، على نظيره الخليج، جاء من توقيع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.

جماهير النصر السعودي تشعل المدرجات قبل ديربي الرياض باحتفالية رونالدو 𝐬𝐮𝐮𝐢 🔥 جماهير العالمي بدأت الاحتفال بالصفقة مبكرًا 🇸🇦👀pic.twitter.com/nzrcwAY3G5 — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) December 26, 2022

وبهذا الفوز رفع نادي النصر السعودي إلى 26 نقطة في صدارة دوري روشن السعودي، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني. الذي يمتلك 25 نقطة حتى يومنا هذا.