الأحد, يناير 1, 2023
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رياضة

“رونالدو رونالدو”.. جماهير النصر السعودي تهتف باسم الدون في المدرجات (شاهد)

جماهير النصر السعودي تهتف باسم "رونالدو" في مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
جماهير النصر السعودي تهتف باسم رونالدو في مباراة النصر والخليج watanserb.com
جماهير النصر السعودي تهتف باسم رونالدو في مباراة النصر والخليج
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وطن- هزجت أصداء ملعب (محمد بن فهد)، بهتافات جماهير النصر السعودي باسم رونالدو البرتغالي، الذي وقع خلال الأيام الماضية مع النادي السعودي، خلال مباراة النصر والخليج في منافسات الجولة ال11 من دوري روشن السعودي.

كما وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقاطع فيديو لهتافات جماهير النصر السعودي. وهي تردد اسم رونالدو بصوت عالٍ، داخل مدرجات ملعب مباراة النصر والخليج، قبيل وصوله إلى العاصمة السعودية (الرياض).

هتافات جماهير النصر السعودي على رونالدو

وظهر في مقاطع الفيديو الذي تداولها النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هتافات جماهير النصر السعودي بصوت واحد. عند الدقيقة ال7 من مجريات أحداث مباراة النصر والخليج الماضية، في منافسات دوري روشن السعودي.

كما ووفق موقع (كوورة) الرياضي، فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، سيصل إلى العاصمة السعودية (الرياض)، الأحد، تمهيداً لانتقاله إلى صفوف النصر السعودي.

جماهير النصر السعودي تهتف باسم رونالدو
جماهير النصر السعودي تهتف باسم رونالدو

صفقة نادي النصر السعودي التاريخية

كما ونجح نادي النصر السعودي، في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب ال5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم خلال مسيرته في الملاعب الأوروبية، قبل خطوته المغايرة هذه المرة للعب في قارة آسيا من بوابة نادي النصر متصدر الدوري الممتاز.

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وأشارت صحيفة (ماركا)، في تقرير نشرته بوقت سابق، بأن رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين ونصف (2025)، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو.

كما وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن الدون رونالدو سيكون سفيراً للملف السعودي المشترك مع مصر واليونان، من أجل استضافة كأس العالم 2030.

مباراة رونالدو الأولى في دوري روشن السعودي

ومن المتوقع أن يشارك كريستيانو رونالدو، في مباراة النصر السعودي. أمام الطائي، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة ال12 من دوري روشن السعودي للدرجة الممتاز، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

وكان فريق النصر السعودي قد حقق الفوز النظيف. بهدف دون رد، على نظيره الخليج، جاء من توقيع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وبهذا الفوز رفع نادي النصر السعودي إلى 26 نقطة في صدارة دوري روشن السعودي، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني. الذي يمتلك 25 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة نادي النصر السعودي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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