الأحد, يناير 1, 2023
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تحذير صادم..السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر إنتشاراََ

يعد البلغم في السعال أحد أهم علامات الإصابة بفيروس كورونا

كتب ايمان الباجي
تحذير صادم..السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر إنتشاراََ watanserb.com
السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر إنتشاراََ
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وطنمنذ بداية الوباء، كان كورونا يتحول لمتحورات جديدة. أدت هذه الطفرات، جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات، إلى تحول مستمر في أعراض كوفيد الشائعة التي يعاني منها الأشخاص عند الإصابة.

ويعتبر السعال الجاف أحد أكثر أعراض كورونا انتشارًا. ولكن نوعًا مختلفًا من السعال قد يشير أيضًا إلى الإصابة بالفيروس، وفقا لما أورده موقع صحيفة IndiaTimes.

احترس من البلغم في السعال

وأشارت الصحيفة إلى أن البلغم في السعال يعتبر من  أحد أكثر أعراض كوفيد شيوعًا.

البلغم في السعال يعد أحد أهم علامات الإصابة بفيروس كوفيد التي يجب الانتباه إليها.

ووفقا لدراسة بريطانية جمعتها شركة تطبيق “زوي كوفيد“، يعد البلغم في السعال أحد أهم علامات الإصابة بفيروس كوفيد التي يجب الانتباه إليها.

يتم وصف البلغم، بأنه المخاط السميك الذي يفرز في الممرات التنفسية ويخرج عن طريق الفم. كما يمكن أن يختلف لون البلغم.

ووفقًا لبيانات التطبيق، أبلغ 45 بالمائة من المستخدمين سابقًا عن هذه العلامة التحذيرية لكوفيد.

عدوى بكتيرية إضافية

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يحذر تطبيق الدراسة أيضًا من أن السعال مع البلغم يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية أخرى أيضًا.

وإذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وبدأت تسعل بلغم ذو لون أخضر أو أصفر، فقد يكون هذا علامة تحذيرية على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.

السعال مع البلغم يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية أخرى

كيف تتعامل مع السعال المصحوب بالبلغم؟

وفقًا لهئية الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن تساعدك هذه النصائح في التعامل مع السعال المصحوب بالبلغم:

  • الحفاظ على رطوبة الجسم
  • استنشاق البخار
  • الاستلقاء على أي من الجانبين بشكل مسطح قدر الإمكان للمساعدة في طرد البلغم خارج الجسم
  • اتباع تقنيات الاسترخاء
  • حاول التنفس عن طريق الأنف

أعراض أخرى شائعة لكورونا

بصرف النظر عن البلغم في السعال، هناك أعراض أخرى يمكن أن تساعد في التعرف على الفيروس وتشمل هذه:

  • إلتهاب الحلق
  • سيلان الأنف
  • انسداد الأنف
  • العطس
  • السعال بدون بلغم
  • صداع الرأس
  • صوت أجش
  • آلام في العضلات
  • فقدان حاسة الشم، أو تغيرها .
المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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