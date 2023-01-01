تحذير صادم..السعال مع البلغم من أعراض كورونا الأكثر إنتشاراََ

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وطن– منذ بداية الوباء، كان كورونا يتحول لمتحورات جديدة. أدت هذه الطفرات، جنبًا إلى جنب مع الأشخاص الذين يتلقون اللقاحات، إلى تحول مستمر في أعراض كوفيد الشائعة التي يعاني منها الأشخاص عند الإصابة.

ويعتبر السعال الجاف أحد أكثر أعراض كورونا انتشارًا. ولكن نوعًا مختلفًا من السعال قد يشير أيضًا إلى الإصابة بالفيروس، وفقا لما أورده موقع صحيفة IndiaTimes.



احترس من البلغم في السعال

وأشارت الصحيفة إلى أن البلغم في السعال يعتبر من أحد أكثر أعراض كوفيد شيوعًا.

ووفقا لدراسة بريطانية جمعتها شركة تطبيق “زوي كوفيد“، يعد البلغم في السعال أحد أهم علامات الإصابة بفيروس كوفيد التي يجب الانتباه إليها.



يتم وصف البلغم، بأنه المخاط السميك الذي يفرز في الممرات التنفسية ويخرج عن طريق الفم. كما يمكن أن يختلف لون البلغم.

ووفقًا لبيانات التطبيق، أبلغ 45 بالمائة من المستخدمين سابقًا عن هذه العلامة التحذيرية لكوفيد.

عدوى بكتيرية إضافية

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يحذر تطبيق الدراسة أيضًا من أن السعال مع البلغم يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية أخرى أيضًا.

وإذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وبدأت تسعل بلغم ذو لون أخضر أو أصفر، فقد يكون هذا علامة تحذيرية على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.

كيف تتعامل مع السعال المصحوب بالبلغم ؟

وفقًا لهئية الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن تساعدك هذه النصائح في التعامل مع السعال المصحوب بالبلغم:

الحفاظ على رطوبة الجسم

استنشاق البخار

الاستلقاء على أي من الجانبين بشكل مسطح قدر الإمكان للمساعدة في طرد البلغم خارج الجسم



اتباع تقنيات الاسترخاء

حاول التنفس عن طريق الأنف

أعراض أخرى شائعة لكورونا

بصرف النظر عن البلغم في السعال، هناك أعراض أخرى يمكن أن تساعد في التعرف على الفيروس وتشمل هذه:

