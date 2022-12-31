صحيفة تكشف فضائح لا تصدق.. إيلون ماسك يجبر الموظفين على جلب ورق التواليت معهم!

- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن المالك الجديد لشركة “تويتر” الملياردير الامريكي إيلون ماسك توقف عن دفع رسوم عمال النظافة في المقر الرئيسي لللشركة في سان فرانسيسكو ، مما أجبر الموظفين على إحضار ورق التواليت وترك مكاتبهم تفوح منها رائحة الطعام والوجبات السريعة.

وقالت الصحيفة إن “ماسك”، ثاني أغنى رجل في العالم ، شرع في إجراءات لخفض التكاليف مثل طرد الموظفين – بما في ذلك فرق التنظيف – وعدم دفع إيجار مكاتب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

التوقف عن دفع إيجارات مباني الشركة في سياتل

وأوضحت أن إيلون ماسك لم يعد يدفع إيجار مكتب تويتر في سياتل، ويخطط أيضًا لإغلاق أحد مكاتب الشركة في نيويورك، في حين تم تكثيف المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو من أربعة طوابق إلى طابقين ، مع إلغاء الامتيازات الفاخرة لصالح المكاتب ذات الرائحة الكريهة التي لم تعد نظيفة.

وفي تغيير جذري آخر، أرسل الملياردير موظفين إلى منشأة تخزين بيانات في سكرامنتو لإغلاق الخوادم عشية عيد الميلاد، حيث كان المركز واحدًا من ثلاثة مرافق خادم مهمة حافظت على عمل الشبكة الاجتماعية بسلاسة.

وأعرب البعض عن قلقهم من أن فقدان الخوادم قد يسبب مشاكل ، لكن قيل لهم إن الأولوية هي توفير المال، كما تم نقل بعض العمال إلى العمل خلال فترة الأعياد بسبب تعطل الأنظمة واحتمال فقدان البيانات الداخلية.

ونوهت الصحيفة إلى أن “تويتر” توقف عن دفع ملايين الدولارات كإيجارات وخدمات في الأشهر القليلة الماضية – حيث أمر ماسك موظفيه بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات أو إنهائها تمامًا.

تويتر يواجه الإخلاء من المكاتب في سياتل

- Advertisement -

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة تواجه الإخلاء من مكتبها في سياتل بعد إخفاقها في دفع إيجار المبنى ، مع طرد أفراد من الأمن أيضًا في فورة ماسك لتوفير المال.

وفي سان فرانسيسكو ، قام “ماسك” بتوحيد العمال في طابقين وأغلق أربعة، وأقال عمال النظافة بعد أن أضرب العمال من أجل تحسين الأجور، الامر الذي جعل المكاتب تفوح منه رائحة بقايا الطعام ورائحة عرق العاملين وفقًا للموظفين الحاليين والسابقين.

كما تم ترك الحمامات متسخة ، ويحول ماسك الآن جهوده للتخلص من مصادر التسريبات للصحافة بخصوص الشركة.

استياء الموظفين داخل “تويتر”

وقلت إنه يركز على القضاء على الأشخاص داخل الشركة الذين يعتقد أنهم يعارضونه – بالإضافة إلى وصفهم بأنهم يمتلكون أسلوب إدارة “غير منتظم”.

ويزعم الموظفون أنه غالبًا ما يقاطع الاجتماعات بشكل عشوائي ويتحدث لفترات طويلة ، ويطلب من كبار القادة أن يكونوا أعضاء مجلس الإدارة لأفكاره.

وبحسب الصحيفة، يتوقع العديد من الموظفين المزيد من عمليات التسريح مع استمرار أرقام الإيرادات الأمريكية في الارتفاع – على الرغم من قيام إيلون ماسك بتعيين العديد من الموظفين الجدد ليحلوا محل أولئك الذين تم إنهاء خدمتهم خلال عمليات التسريح الجماعي للعمال.

تويتر طائرة تتجه نحو الأرض

وكان رئيس شركة “سبيس إكس” والرئيس التنفيذي لشركة “تويتر” الجديد قد صرح في منتدى مباشر على تويتر الأسبوع الماضي إن الشركة “طائرة تتجه نحو الأرض بسرعة عالية مع اشتعال المحركات وأن عناصر التحكم لا تعمل”.

وادعى أن تويتر يسير على الطريق الصحيح للحصول على “ وضع تدفق نقدي سلبي ” بحوالي 3 مليارات دولار في عام 2023 – عزا ذلك إلى خفض التكاليف “ الجنوني ”.

وقال ماسك إنه سيعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لتويتر ، بعد طرحه للتصويت على منصة التواصل الاجتماعي.

يشار إلى انه منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) ، سعى إلى توفير حوالي 500 مليون دولار من تكاليف تغيير العمالة وسرح ما يقرب من 75 في المائة من القوى العاملة في الشركة منذ توليه المنصب.

استياء المستثمرين في تيسلا

كما تم إلقاء اللوم جزئيًا على استحواذ ماسك على موقع تويتر في انخفاض سعر سهم شركته الكهربائية تيسلا بنسبة 70٪، حيث أن المستثمرين الرئيسيين مستاءين من عدم إعطاء الشركة الرائدة اهتمامه الكامل.