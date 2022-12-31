السبت, ديسمبر 31, 2022
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الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها

العام 2022 كان حافلا بالمناسبات المفرحة للملكة وأسرتها

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا مع زوجها وأبنائها watanserb.com
الملكة رانيا مع زوجها وأبنائها
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وطن- مع آخر يوم في العام 2022، قدمت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التهنئة للأردنيين والعالم بمناسبة العام الجديد 2023.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عائلية تجمعها مع الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، والأمير هاشم، وابنتيها الأميرة إيمان والاميرة سلمى.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة بالقول:” من عائلتنا الصغيرة، كل عام وأنتم بألف خير… نسأل الله أن يحمل العام الجديد السلام والبركة للجميع”.

الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها
الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها

عام حافل بالمناسبات للأسرة الهاشمية

وكان العام 2022 حافلا بالمناسبات المفرحة للملكة رانيا، حيث شهد خطوبة الأميرة إيمان بجميل ترميوتس في يوليو/تموز، وكذلك خطوبة ابنها البكر وولي العهد، الأمير الحسين بالسعودية رجوة آل سيف، في شهر أغسطس/آب من العام نفسه.

وهنأت الملكة رانيا ابنتها الأميرة إيمان حينها بتغريدة قالت فيها: ” الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

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خطوبة الأميرة إيمان بجميل ترميوتس
خطوبة الأميرة إيمان بجميل ترميوتس

من هو خطيب الاميرة إيمان بنت عبدالله؟

ويعرف عن عريس الأميرة إيمان أنه ولد في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل “ترميوتس” درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

إعلان خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله

وفي 17 أغسطس/آب من العام 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الفتاة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وباركت الملكة الأردنية رانيا العبد الله لنجلها الخطوبة، في حين أكد الديوان الملكي أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الملكة رانيا صورة لابنها ولي العهد الامير الحسين مع خطيبته رجوة آل سيف، وعلقت بالقول:” رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الفتاة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف
خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الفتاة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف

من هي رجوة آل سيف؟

ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام حينها عن رجوة آل سيف (ملكة الأردن المستقبيلة)، فإنها ولدت في 28 نيسان/ أبريل 1994.

وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

ودرست حتى الثانوية في السعودية، وانتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بحسب الصحف المحلية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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