الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها

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وطن- مع آخر يوم في العام 2022، قدمت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التهنئة للأردنيين والعالم بمناسبة العام الجديد 2023.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عائلية تجمعها مع الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، والأمير هاشم، وابنتيها الأميرة إيمان والاميرة سلمى.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة بالقول:” من عائلتنا الصغيرة، كل عام وأنتم بألف خير… نسأل الله أن يحمل العام الجديد السلام والبركة للجميع”.

من عائلتنا الصغيرة، كل عام وأنتم بألف خير… نسأل الله أن يحمل العام الجديد السلام والبركة للجميع Happy New Year from our family to yours! May it be a peaceful and blessed one for our beloved country and for you all pic.twitter.com/xcZBfhsJG4 — Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 31, 2022

عام حافل بالمناسبات للأسرة الهاشمية

وكان العام 2022 حافلا بالمناسبات المفرحة للملكة رانيا، حيث شهد خطوبة الأميرة إيمان بجميل ترميوتس في يوليو/تموز، وكذلك خطوبة ابنها البكر وولي العهد، الأمير الحسين بالسعودية رجوة آل سيف، في شهر أغسطس/آب من العام نفسه.

وهنأت الملكة رانيا ابنتها الأميرة إيمان حينها بتغريدة قالت فيها: ” الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير pic.twitter.com/fUSlfalFCv — Rania Al Abdullah (@QueenRania) July 6, 2022

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من هو خطيب الاميرة إيمان بنت عبدالله؟

ويعرف عن عريس الأميرة إيمان أنه ولد في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل “ترميوتس” درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

إعلان خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله

وفي 17 أغسطس/آب من العام 2022، أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الفتاة السعودية رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وباركت الملكة الأردنية رانيا العبد الله لنجلها الخطوبة، في حين أكد الديوان الملكي أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الملكة رانيا صورة لابنها ولي العهد الامير الحسين مع خطيبته رجوة آل سيف، وعلقت بالقول:” رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير”.

رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير pic.twitter.com/navN5sgTjP — Rania Al Abdullah (@QueenRania) August 17, 2022

من هي رجوة آل سيف؟

ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام حينها عن رجوة آل سيف (ملكة الأردن المستقبيلة)، فإنها ولدت في 28 نيسان/ أبريل 1994.

وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

ودرست حتى الثانوية في السعودية، وانتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بحسب الصحف المحلية.