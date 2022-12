الملكة رانيا تختتم العام 2022 بصورة مع زوجها وأبنائها

- Advertisement -

وطن- مع آخر يوم في العام 2022، قدمت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التهنئة للأردنيين والعالم بمناسبة العام الجديد 2023.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عائلية تجمعها مع الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، والأمير هاشم، وابنتيها الأميرة إيمان والاميرة سلمى.

وعلقت الملكة رانيا على الصورة بالقول:” من عائلتنا الصغيرة، كل عام وأنتم بألف خير… نسأل الله أن يحمل العام الجديد السلام والبركة للجميع”.

Happy New Year from our family to yours! May it be a peaceful and blessed one for our beloved country and for you all pic.twitter.com/xcZBfhsJG4

— Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 31, 2022