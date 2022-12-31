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أعراض كوفيد-19 الجديدة: التهاب الحلق وخاصة التعب وأعراض تتواصل من أسبوع إلى أسبوعين؟

"أعراض كوفيد-19 التي ظهرت نهاية شهر ديسمبر مماثلة لأعراض متغير أوميكرون وانتشار سلالته الفرعية BA5..."

كتب معالي بن عمر
أعراض فيروس كورونا الجديدة watanserb.com
أعراض فيروس كورونا الجديدة
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وطن-نشر موقع “لو جورنال دي فام” الفرنسي تقريرًا سلط من خلاله الضوء على أعراض كوفيد-19 الجديدة التي ظهرت موفّى شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أنها أعراض شبيهة بأعراض متغير أوميكرون.

هذا وينتج عن العدوى مرض حموي حاد، مصحوب بشكل رئيسي بأعراض التهاب الأنف والأذن والحنجرة (البرد والتهاب الحلق) يليها من أسبوع إلى أسبوعين من التعب الشديد.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أعراض فيروس كورونا التي لوحظ انتشارها في ديسمبر، لا تزال هي نفسها أعراض متغير أوميكرون، وخاصة البديل الفرعي BA5 في فرنسا ولكن أيضًا BQ 1.1، الذي تجاوز عدد حالاته حالات الأشخاص المصابين بالمتحور BA5. بالإضافة إلى أن الأعراض تشمل الألم عند البلع أو صعوبة في البلع والتعب.

أعراض فيروس كورونا التي لوحظ انتشارها في ديسمبر، لا تزال هي نفسها أعراض متغير أوميكرون
أعراض فيروس كورونا التي لوحظ انتشارها في ديسمبر، لا تزال هي نفسها أعراض متغير أوميكرون

في هذا الشأن، وصفت دراسة إنجليزية تسمى REACT نُشرت في نوفمبر في مجلة Nature Communications، أعراض أكثر من 17000 شخص أثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بين مايو 2020 ومارس 2022، بأن أعراضهم تضاعفت شدتها مع ظهور كل متغير جديد.

ولقد أبلغ 76 ٪ من الأشخاص المصابين بالمتحور أوميكرون BA2 عن أعراض أكثر شدة مقارنة بـ 70 ٪ لـ Omicron BA1، و45 ٪ لمتغير Alpha لعام 2021. كما لاحظوا أن الحالات الإيجابية لـ Omicron أظهرت تغيرًا أقل في الرائحة أو الذوق من المتغيرات السابقة ولكن تم الإبلاغ عن المزيد من نزلات البرد والأنفلونزا مع أعراض مصحوبة بالحمى وسيلان الأنف أو السعال.

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من جهته، علق البروفيسور بول إليوت، مدير برنامج REACT: “أظهرت دراستنا أن أعراض كوفيد-19 تغيرت على مدار عامين من الوباء، مع ظهور أنواع مختلفة من الفيروس”.

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ووفقًا لبيانات تطبيق Zoe Study، الذي نشرته DailyExpress، فإن الأعراض تستمر بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

الأعراض تستمر بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم. 
الأعراض تستمر بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

ما هي أعراض كوفيد-19 التي ظهرت في شهر ديسمبر؟

إن أعراض كوفيد-19 التي ظهرت نهاية شهر ديسمبر مماثلة لأعراض متغير أوميكرون وانتشار سلالته الفرعية BA5. وحسبما أوضحته السلطات الصحية العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) أن العدوى المصحوبة بأعراض تؤدي إلى مرض حموي حاد في الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وبشكل أساسي الأنف والأذن والحنجرة (البرد والتهاب الحلق، ملاحظة المحرر) يليه أسبوع إلى أسبوعين من الوهن (التعب المفرط).

من جهته، يرتبط المتغير BA5 بظهور أعراض حميدة. ناهيك بأنها تميل إلى الاستمرار لفترة أطول مما كانت عليه أعراض عدوى أوميكرون الذي لوحظت في الجزء الأول من عام 2022.

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ما هي الأعراض الجديدة لمرض كوفيد-19؟

على مدار الأشهر السابقة، برزت أعراض جديدة لـفيروس كوفيد-19. ففي نهاية عام 2021، أضافت الهيئة العليا للصحة معلومات عن أعراض الجهاز الهضمي والتهاب العين واضطرابات الجلد من بين علامات مرض كوفيد-19 طويلة الأمد.

على مدار الأشهر السابقة، برزت أعراض جديدة لـفيروس كوفيد-19
على مدار الأشهر السابقة، برزت أعراض جديدة لـفيروس كوفيد-19

لكن، اليوم هناك مشاركة لأعراض أخرى على الشبكات الاجتماعية مثل باروسميا (فقدان حاسة التذوق والشم) وفقدان السمع، بالإضافة إلى طنين الأذن (تم الإبلاغ عن هذا بشكل خاص في دراسة باللغة الإنجليزية في مارس 2021)، ثم ظهور بقع بيضاء على اللسان (تم الإبلاغ عن هذه العلامة في يناير 2021 بواسطة عالم الأوبئة الإنجليزي، تيم سبيكتور، من King’s College London أو طفح جلدي موضعي على الأغشية المخاطية للفم والحنك كما ورد في JAMA في يوليو).

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المصدرلو جورنال دي فام-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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