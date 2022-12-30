شاعر ليبي يحرج لجنة تحكيم برنامج “أمير الشعراء” الإماراتي ويفضح جهلها باللغة العربية(شاهد)

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وطن- تسبّب الإعلامي والناقد الأدبي ورئيس تحرير موقع “24 ” الإخباري الأمني الإماراتي، علي بن تميم، بحرج شديد للقائمين على برنامج “أمير الشعراء”، بعد مجادلته لأحد المتسابقين (الليبي عبد السلام سعيد أبو حجر) حول إعراب كلمة “سخاؤها” كما وردت في قصيدة المتسابق، في حين أصرّ “ابن تميم” هلى أنها مفتوحة “سخاءها”.

ولم يتوقف الأمر على “ابن تميم” في الإصرار على موقفه؛ بل أبدى أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج تأييدَهم له فيما ادّعاه، حتى وصل به الأمر لتخيير الشاعر “أبو حجر” بالخروج والتفكير فيما يصرّ عليه بأنه صحيح، والعودة للاعتراف بخطأه المزعوم، وهو ما رفضه المتسابق.

و يدهشني في اللجنة غباؤها ، لجنة إماراتية مستعصية على الفهم لا تفقه في الإعراب شيئاً و تصر على أن تتزيّا بغير زيّها وتقدم " برنامج أمير الشعراء " !! @AbuDhabiPOP

أصاب عبد السلام ، و على المدعو @3litamim أن يتعلم أبجديات اللغة و أن يترك القوس لباريها . pic.twitter.com/hj4m3e8exL — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) December 30, 2022

ومع تداول المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحب ذلك من انتقادات لـ”ابن تميم” واللجنة المرافقة له والقائمين على البرنامج، خرج علي بن تميم ليبرّر ما حدث.

علي بن تميم يبرّر فضيحته

وقال “ابن تميم” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مُرفقاً بها المقطع المثير للجدل: “كلنا يعرف قول الله في كتابه العزيز: “ولا تعجبك أموالُهم وأولادُهم” لكننا في مسابقة والطبيعي امتحان قدرات الشاعر بأسئلة مختلفة”.

وأضاف زاعماً: “وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت، فالمسابقة هي امتحان لقدرات المتسابقين ويبدو أنها نجحت في أن تكون امتحاناً لاختبار قدرات المتعالمين”.

كلنا يعرف قول الله في كتابه العزيز: "ولا تعجبك أموالُهم وأولادُهم"لكننا في مسابقة والطبيعي امتحان قدرات الشاعر بأسئلة مختلفة. وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب بعد إجازته للتثبت، فالمسابقة هي امتحان لقدرات المتسابقين ويبدو أنها نجحت في أن تكون امتحاناً لاختبار قدرات المتعالمين https://t.co/XoIxOBqQCM pic.twitter.com/OCktoFRZds — د. علي بن تميم (@3litamim) December 30, 2022

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ردّ رواد مواقع التواصل على تبرير علي بن تميم

تبرير علي بن تميم هذا، لم يقنع مرة أخرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا صمت القائمين على البرنامج، من توضيح إن كان المتسابق على حقٍّ أم لا، مشيرين إلى أنّ ما أقرّ به علي بن تميم لاحقاً، ما كان ليكون لولا افتضاح أمرهم.

وفي هذا السياق، ردّ المحامي السعودي، فواز اللعبون، على “ابن تميم” بالقول: “لم يكن هذا أسلوب لجنة التحكيم مع بقية المتسابقين! ولو أن ما حدث من تخطيء المتسابق كان بقصد اختبار أعصابه وقدراته فإنه يجدر بهم أن يثنوا على ثقته ومداراته بعد أن نجح في الاختبار، وكان يجدر بهم أيضاً أن يوضحوا الصواب، ويزيلوا اللبس، حتى لا يكون المشاهدون في حيرة، ولا يقع هذا اللغط”.

لم يكن هذا أسلوب لجنة التحكيم مع بقية المتسابقين!

ولو أن ما حدث من تخطيء المتسابق كان بقصد اختبار أعصابه وقدراته فإنه يجدر بهم أن يثنوا على ثقته ومداراته بعد أن نجح في الاختبار، وكان يجدر بهم أيضاً أن يوضحوا الصواب، ويزيلوا اللبس، حتى لا يكون المشاهدون في حيرة، ولا يقع هذا اللغط. — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) December 30, 2022

وانتقد الأكاديمي الكويتي الدكتور سلطان الحربي، موقفَ “ابن تميم” قائلاً: “مطلوب منه أن يذهب ويفكّر ثم يرجع ويعترِف أيضًا؟ هو لا مشكلة عنده بالاعتراف بالخطأ إن أخطأ، ولكن.. هل تملك أنت هذه الشجاعة؟ للأسف لا”.

مطلوب منه أن يذهب ويفكّر ثم يرجع ويعترِف أيضًا؟ هو لا مشكلة عنده بالاعتراف بالخطأ إن أخطأ، ولكن.. هل تملك أنت هذه الشجاعة؟ للأسف لا. — د. سـلـطـان الـحـربـي (@s_alharbi2020) December 30, 2022

من جانبه، قال الدكتور السعودي عبد الرازق الصاعدي، مؤسّس مجمع اللغة الافتراضي: “أخطأت اللجنة بلا ريب، ولو اعتذرت لكبرت في عيوننا، وأما الشاعر فيستحق الإشادة لثباته على الصواب مع هدوئه وأدبه”.

أخطأت اللجنة بلا ريب، ولو اعتذرت لكبرت في عيوننا، وأما الشاعر فيستحق الإشادة لثباته على الصواب مع هدوئه وأدبه. — عبدالرزاق الصاعدي (@sa2626sa) December 31, 2022

وانتقد الإعلامي والمذيع الليبي نبيل الحاج، تبريرَ “ابن تميم” للموقف قائلاً: “دكتور التميمي.. سيكون تبريرك مقبولا في حال لم تصر حتى آخر لحظة والمتسابق يهم بالخروج أن يغير سخاؤها إلى سخاءها بل وطلبت منه العودة بعدما يقتنع بتصحيحك له”.

دكتور التميمي.. سيكون تبريرك مقبولا في حال لم تصر حتى آخر لحظة والمتسابق يهم بالخروج أن يغير سخاؤها إلى سخاءها بل وطلبت منه العودة بعدما يقتنع بتصحيحك له. — نبيل الحاج (@NabielElhagg) December 30, 2022

أما المغرد، جمال أنعم، فردّ على “ابن تميم” بكلمات حادة، وصفت ربما كيف وصلت اللجنة لكرسي البرنامج، قائلاً: “اخطأت وكنا نتوقع اعتذارك ولكن للاسف عالجت الخطأ بكذبه سخيفه وتريد تمريرها بكل برود انتم غلطه عابره اتركبتها المحسوبيه والوساطه ليس الا. قال اختبار اعصاب …يا عم العب غيرها”.

اخطأت وكنا نتوقع اعتذارك ولكن للاسف عالجت الخطأ بكذبه سخيفه وتريد تمريرها بكل برود

انتم غلطه عابره اتركبتها المحسوبيه والوساطه ليس الا.

قال اختبار اعصاب …يا عم العب غيرها 👎 — جمال انعم (@jamalanaam) December 30, 2022

وكان برنامج “أمير الشعراء” قد اختتم تجارِب الأداء للشعراء الذين ألقَوا قصائدهم على مسمع لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة بأبو ظبي، بهدف الوصول إلى الحلقات النهائية المباشرة التي يتنافس فيها 20 شاعراً.

يشار إلى أنّ مسابقة أمير الشعراء هو برنامج أدبي يأخذ شكل مسابقة في مجال الشعر العربي، تنظّمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي كلّ عامين، بدأ البرنامج في عام 2007، وهو حدث سنوي كبير يتمّ في آخر كل مسابقة تتويج شاعر بلقب أمير الشعراء، ويتمّ عرض فعاليات المسابقة على شاشة قناة أبوظبي.