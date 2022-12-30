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رياضة

رسمياً.. كريستيانو رونالدو يوقع للنصر السعودي لموسمين!

لم يؤكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الآن حقيقة التقارير المتداولة حول إنتقاله إلى نادي النصر السعودي.

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو يوقع للنصر watanserb.com
كريستيانو رونالدو يوقع عقد مع نادي النصر السعودي
وطن– أكدت مصادر صحفية توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، عقود انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي، على أن ينضم إلى صفوف الفريق بداية من شهر يناير 2023.

كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي رسميا 

وكشف صحيفة “الرياضية” السعودية عن توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، عقود انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي.

مشيرة أن الدون سينضم إلى صفوف الفريق بداية من شهر يناير 2023.
وكانت تقارير صحفية الأسبوع الماضي قد تحدثت عن إقتراب توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي.
يذكر أن رونالدو قد أصبح منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبا حرا.
و ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

شروط انتقال رونالدو إلى السعودية 

كما أشارت صحيفة “سي بي اس سبورتس“، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترب بالفعل من الانضمام لنادي النصر السعودي.
وكشفت الصحيفة، الاثنين، أنّ نادي النصر السعودي قرر بالفعل إجراء فحص طبي لكريستيانو رونالدو، في غضون سعيه لاستكمال التوقيع معه.
وأضاف ذات المصدر أنّ نادي النصر سوف يتحمل تكاليف إقامة رونالدو في الرياض رفقة أسرته ووكلائه من أجل التعاقد معه، والاتفاق على الفحص الطبي المقرر إتمامه وذلك في ظل رغبة النادي في جعل رونالدو سفيرًا لملف استضافة كأس العالم 2030.
وعن قيمة العقد قالت الصحيفة أن رونالدو سيحصل على راتب يزيد عن مليون دولار في الأسبوع الواحد، كما يمكن له أن يكسب الكثير من خلال صفقات حقوق الصور في السعودية.
المصدرتويتر ، ماركا ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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