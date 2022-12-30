رسمياً.. كريستيانو رونالدو يوقع للنصر السعودي لموسمين!

وطن– أكدت مصادر صحفية توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، عقود انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي، على أن ينضم إلى صفوف الفريق بداية من شهر يناير 2023.

كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي رسميا

وكشف صحيفة “ الرياضية ” السعودية عن توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميا، عقود انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي.

#عاجل | #النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف. — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) December 30, 2022

مشيرة أن الدون سينضم إلى صفوف الفريق بداية من شهر يناير 2023.

وكانت تقارير صحفية الأسبوع الماضي قد تحدثت عن إقتراب توقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي.

يذكر أن رونالدو قد أصبح منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبا حرا.

و ذكرت صحيفة “ ماركا ” الإسبانية قد أكدت أن كريستيانو رونالدو، سيوقع عقدًا لمدة 7 سنوات، حيث سيلعب في صفوف النصر لمدة موسمين ونصف، وبقية العقد سيعمل كسفير لملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

شروط انتقال رونالدو إلى السعودية

كما أشارت صحيفة “ سي بي اس سبورتس “، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترب بالفعل من الانضمام لنادي النصر السعودي.

وكشفت الصحيفة، الاثنين، أنّ نادي النصر السعودي قرر بالفعل إجراء فحص طبي لكريستيانو رونالدو، في غضون سعيه لاستكمال التوقيع معه.

وأضاف ذات المصدر أنّ نادي النصر سوف يتحمل تكاليف إقامة رونالدو في الرياض رفقة أسرته ووكلائه من أجل التعاقد معه، والاتفاق على الفحص الطبي المقرر إتمامه وذلك في ظل رغبة النادي في جعل رونالدو سفيرًا لملف استضافة كأس العالم 2030.