تعليق كريستيانو رونالدو بعد التعاقد مع النصر السعودي (صور)

وطن- علق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو 37 عاماً، على صفقة التعاقد بشكل رسمي مع نادي النصر السعودي، في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو).

وقال البرتغالي رونالدو، على صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ” أنا سعيد بتجربة جديدة في دوري مختلف وبلد مختلف، كما أن الرؤية التي يمتلكها النصر ملهمة للغاية”.

وتابع الدون رونالدو حديثه، ” أنا متحمس جداً للانضمام مع زملائي في الفريق، كما ومساعدة فريقي الجديد على تحقيق المزيد من النجاح”.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. لمدة موسمين ونصف، أي حتى عام 2025.

من جهته، قال نادي النصر السعودي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” وقع رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025″.

وأضاف نادي النصر، ” سيرتدي كريستيانو رونالدو مع ناديه رقم 7، كما وتمت مراسم التوقيع بشكل نهائي في العاصمة الإسبانية مدريد”.

وفي ذات السياق، قال رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، بعد التعاقد مع البرتغالي رونالدو، “هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب هو مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم”.

وأردف السعودي آل معمر، ” وجود كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، هو بمثابة تحقيق المزيد من النجاحات للنادي ولرياضة السعودية والأجيال القادمة”.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، ” رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي حتى 2025. كما وبلغت قيمة الصفقة 200 مليون يورو”. إلا أن تقارير أخرى تحدثت بأن اللاعب سيتقاضى في الموسم الواحد 175 مليون يورو.

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “I’m thrilled for a new experience in a different league and a different country, the vision that Al Nassr has is very inspiring”. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

“I’m very excited to join my teammates, and to help the team to achieve more success”. pic.twitter.com/MYaeO6rr4Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022