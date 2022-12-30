الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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رياضة

تعليق كريستيانو رونالدو بعد التعاقد مع النصر السعودي (صور)

أول تعليق من الدون رونالدو بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
تعليق كريستيانو رونالدو watanserb.com
تعليق كريستيانو رونالدو
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وطن- علق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو 37 عاماً، على صفقة التعاقد بشكل رسمي مع نادي النصر السعودي، في سوق انتقالات الشتوية (الميركاتو).

وقال البرتغالي رونالدو، على صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي، ” أنا سعيد بتجربة جديدة في دوري مختلف وبلد مختلف، كما أن الرؤية التي يمتلكها النصر ملهمة للغاية”.

تعليق كريستيانو رونالدو

وتابع الدون رونالدو حديثه، ” أنا متحمس جداً للانضمام مع زملائي في الفريق، كما ومساعدة فريقي الجديد على تحقيق المزيد من النجاح”.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. لمدة موسمين ونصف، أي حتى عام 2025.

تعليق كريستيانو رونالدو بعد التعاقد مع النصر السعودي
تعليق كريستيانو رونالدو بعد التعاقد مع النصر السعودي

توقيع نادي النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو

من جهته، قال نادي النصر السعودي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، ” وقع رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025″.

وأضاف نادي النصر، ” سيرتدي كريستيانو رونالدو مع ناديه رقم 7، كما وتمت مراسم التوقيع بشكل نهائي في العاصمة الإسبانية مدريد”.

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وفي ذات السياق، قال رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر، بعد التعاقد مع البرتغالي رونالدو، “هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب هو مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم”.

تعليق رئيس نادي السعودي على صفقة رونالدو

وأردف السعودي آل معمر، ” وجود كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، هو بمثابة تحقيق المزيد من النجاحات للنادي ولرياضة السعودية والأجيال القادمة”.

توقيع رونالدو مع النصر السعودي
توقيع رونالدو مع النصر السعودي

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، ” رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي حتى 2025. كما وبلغت قيمة الصفقة 200 مليون يورو”. إلا أن تقارير أخرى تحدثت بأن اللاعب سيتقاضى في الموسم الواحد 175 مليون يورو.

الدوري السعودي روشن

ويستعد نادي النصر السعودي، للمواجهة أمام منافسه الخليج، السبت، في منافسات الجولة ال11 من الدوري السعودي الممتاز (روشن).

يذكر بأن فريق النصر السعودي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 23، خلف المتصدر الشباب برصيد 25 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صفحة نادي النصر السعودي + فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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