اللقطات الأولى لوفاة سعودي على الأقل بسبب حادث خلفته الأمطار

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وطن – توفي سعودي وأصيب آخر، إثر سقوط سيارته في منحدر جبلي في حي الشفا بمحافظة الطائف؛ بسبب الأمطار التي تضرب المملكة العربية السعودية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الأولى التي توثق الحادثة التي وقعت اليوم الجمعة.

#الدفاع_المدني

يباشر حادث سقوط شخصين من منحدر جبلي بالشفا، نتج عنه إصابة أحدهما ووفاة الآخر. pic.twitter.com/rXv2g7rvnN — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 30, 2022

وخيم الضباب على الشفا والهدا والعديد من قرى جنوب محافظة الطائف، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالطائف، إن فرقها تمكنت من انتشال شخصين سقطا في منحدر جبلي بالشفا، موضحة أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عاجل 🔴 الدفاع المدني في الطائف يباشر حادث سقوط شخصين بمنحدر جبلي في جبال الشفا نتج عنه إصابة أحدهما ووفاة الآخر. pic.twitter.com/U1c3r1lVvJ — خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 30, 2022

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وأضافت أن أفراد الدفاع المدني بذلوا جهودا كبيره لانتشال الشخصين نتيجة وعورة المنطقة الجبلية والضباب الكثييف والأمطار.

وكان الدفاع المدني السعودي، قد دعا إلى أخذ الحيطة لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

#أمانة_الطائف ا توعية

عزيزي المواطن والمقيم: في حال وصول التحذيرات الصوتية على جوالك

الرجاء عدم الهلع والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والبقاء في مواقع آمنة وعدم الخروج إلى انتهاء الحالة#اللَّهُمَّ_صَيِّبًا_نَافِعًا pic.twitter.com/8IjQrBdPkU — أمانة الطائف (@tc_gov) December 29, 2022

وطالبت مديرية الدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.

وتعرضت محافظة الطائف، لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، وبث ناشطون مقاطع فيديو توثق هذه المشاهد.

#الطايف_الان أمطار غزيرة على مركز الهدا pic.twitter.com/Jq1aOzUE1C — خالد بن عبدالواحد عيد 🇸🇦 (@Khalideid111966) December 30, 2022

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مايشبهك الا مساءات الشتاء….

لو ماأمطرت فيها براد العافيه 🤍

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#الطايف_الان pic.twitter.com/aAJeqVuweT — عبدالله 🇸🇦 (@alabdalh0) December 30, 2022

انتقادات لولي العهد

ووجه سعوديون، انتقادات حادة للسلطات وتحديدا ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، المتهم بالتقصير عبر عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة من آثار الأمطار، في حين يتم إنفاق مبالغ ضخمة في مجالات ترفيهية.

وقال الناشط السياسي غانم الدوسري: “مقتل شخصين في الطايف الآن والامطار تحاصر منازل السعوديين ولاوجود لشبكات تصريف المياه وكذلك غياب الدفاع المدني”.

وأضاف: “أتمنى من محمد بن سلمان ان يجد حلا لتصريف مياه السيول قبل ان يُفكر في بناء مدينة نيوم ,كما اتمنى من السعوديين التوقف عن صلاة الاستسقاء . وشكرا”.