الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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اللقطات الأولى لوفاة سعودي على الأقل بسبب حادث خلفته الأمطار

المملكة السعودية تمر بحالة مناخية سيئة

كتب خالد السعدي
سقوط سيارة في منحدر بالطائف watanserb.com
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وطن – توفي سعودي وأصيب آخر، إثر سقوط سيارته في منحدر جبلي في حي الشفا بمحافظة الطائف؛ بسبب الأمطار التي تضرب المملكة العربية السعودية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الأولى التي توثق الحادثة التي وقعت اليوم الجمعة.

وخيم الضباب على الشفا والهدا والعديد من قرى جنوب محافظة الطائف، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقالت مديرية الدفاع المدني بالطائف، إن فرقها تمكنت من انتشال شخصين سقطا في منحدر جبلي بالشفا، موضحة أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأضافت أن أفراد الدفاع المدني بذلوا جهودا كبيره لانتشال الشخصين نتيجة وعورة المنطقة الجبلية والضباب الكثييف والأمطار.

سقوط سيارة سعودي في منحدر ووفاته في الطائف

وكان الدفاع المدني السعودي، قد دعا إلى أخذ الحيطة لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وطالبت مديرية الدفاع المدني، بأخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.

وتعرضت محافظة الطائف، لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، وبث ناشطون مقاطع فيديو توثق هذه المشاهد.

انتقادات لولي العهد

ووجه سعوديون، انتقادات حادة للسلطات وتحديدا ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، المتهم بالتقصير عبر عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة من آثار الأمطار، في حين يتم إنفاق مبالغ ضخمة في مجالات ترفيهية.

وقال الناشط السياسي غانم الدوسري: “مقتل شخصين في الطايف الآن والامطار تحاصر منازل السعوديين ولاوجود لشبكات تصريف المياه وكذلك غياب الدفاع المدني”.

وأضاف: “أتمنى من محمد بن سلمان ان يجد حلا لتصريف مياه السيول قبل ان يُفكر في بناء مدينة نيوم ,كما اتمنى من السعوديين التوقف عن صلاة الاستسقاء . وشكرا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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