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وطن- نجح أكثر 10 لاعبين من تسجيل أكثر الأهداف مع أنديتهم في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

ويتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال24 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال عام 2022 في مختلف المسابقات، مع النادي الباريسي.

كما ويحل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق، في وصافة الترتيب كأكثر اللاعب تسجيلاً للأهداف في عام 2022.

أكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف مع أنديتهم في عام 2022

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

ويتصدر النجم الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية كيليان مبابي 24 عاماً. مهاجم نادي باريس سان جيرمان، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف مع ناديه الفرنسي في عام 2022، حيث وصل رصيد الأهداف إلى 43 هدفاً.

(2) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

كما وجاء النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً. لاعب برشلونة الحالي ونجم بايرن ميونخ الألماني السابق، من تسجيل 38 هدفاً، في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

(3) كريستوفر نكونكو ( آر بي لايبزيغ)

ودخل النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 25 عاماً، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف مع نادي آر بي لايبزيغ الألماني في عام 2022، برصيد 37 هدفاً.

(4) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

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كما وسجل الفتي الذهبي النرويجي إرلينغ هالاند، المنفرد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي حتى الآن، برصيد 20 هدفاً.

ووصل عدد أهداف هالاند المسجلة سواء مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي هذا العام، 36 هدفاً، كما ولديه مباراة. أمام إيفرتون في الدوري الممتاز مع نهاية عام 2022.

(5) كريم بنزيما (ريال مدريد)

كما ونجح النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، صاحب ال35 عاماً، بموسم استثنائي خلال عام 2022، مع نادي ريال مدريد في كافة المسابقات المحلية والقارية برصيد 29 هدفاً.

وتوج الفرنسي بنزيما بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، في شهر أكتوبر الماضي، بعد موسم رائع قدمه مع الفريق الملكي الأبيض، نجح مع فريقه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي.

(6) هاري كين (توتنهام)

وتمكن النجم الإنجليزي هاري كين 29 عاماً، لاعب توتنهام ، من تسجيل 30 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه خلال عام 2022.

(7) وسام بن يدر (موناكو)

كما ونجح النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر 32 عاماً. لاعب نادي موناكو الفرنسي، من تسجيل 28 هدفاً، في مختلف المسابقات في عام 2022.

(8) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان)

وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً. لاعب باريس سان جيرمان، 25 هدفاً في مختلف المسابقات في عام 2022.

(9) محمد صلاح (ليفربول)

كما وسجل الفرعون المصري محمد صلاح صاحب ال30 عاماً. لاعب نادي ليفربول، 25 هدفاً في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

(10) ساديو ماني (بايرن ميونيخ)

كما وحل النجم السنغالي المخصرم ساديو ماني 30 عاماً، لاعب بايرن ميونخ الألماني الحالي وليفربول السابق، من تسجيل 25 هدفاً في مختلف المسابقات خلال عام 2022.