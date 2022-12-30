الجمعة, ديسمبر 30, 2022
الرئيسيةرياضةأكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف مع أنديتهم في عام 2022
رياضة

أكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف مع أنديتهم في عام 2022

مبابي وليفاندوفسكي يتصدران أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في عام 2022

كتب فارس أبو شيحة
أكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف في عام 2022 watanserb.com
أكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف في عام 2022
- Advertisement -

وطن- نجح أكثر 10 لاعبين من تسجيل أكثر الأهداف مع أنديتهم في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

ويتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال24 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال عام 2022 في مختلف المسابقات، مع النادي الباريسي.

كما ويحل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق، في وصافة الترتيب كأكثر اللاعب تسجيلاً للأهداف في عام 2022.

أكثر 10 لاعبين سجلوا أهداف مع أنديتهم في عام 2022

(1) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

ويتصدر النجم الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية كيليان مبابي 24 عاماً. مهاجم نادي باريس سان جيرمان، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف مع ناديه الفرنسي في عام 2022، حيث وصل رصيد الأهداف إلى 43 هدفاً.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

(2) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

كما وجاء النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً. لاعب برشلونة الحالي ونجم بايرن ميونخ الألماني السابق، من تسجيل 38 هدفاً، في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

(3) كريستوفر نكونكو ( آر بي لايبزيغ)

ودخل النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 25 عاماً، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف مع نادي آر بي لايبزيغ الألماني في عام 2022، برصيد 37 هدفاً.

كريستوفر نكونكو
كريستوفر نكونكو

(4) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

- Advertisement -

كما وسجل الفتي الذهبي النرويجي إرلينغ هالاند، المنفرد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر سيتي حتى الآن، برصيد 20 هدفاً.

إرلينغ هالاند
إرلينغ هالاند

ووصل عدد أهداف هالاند المسجلة سواء مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي هذا العام، 36 هدفاً، كما ولديه مباراة. أمام إيفرتون في الدوري الممتاز مع نهاية عام 2022.

(5) كريم بنزيما (ريال مدريد)

كما ونجح النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، صاحب ال35 عاماً، بموسم استثنائي خلال عام 2022، مع نادي ريال مدريد في كافة المسابقات المحلية والقارية برصيد 29 هدفاً.

الفرنسي كريم بنزيما
كريم بنزيما

وتوج الفرنسي بنزيما بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، في شهر أكتوبر الماضي، بعد موسم رائع قدمه مع الفريق الملكي الأبيض، نجح مع فريقه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي.

(6) هاري كين (توتنهام)

وتمكن النجم الإنجليزي هاري كين 29 عاماً، لاعب توتنهام ، من تسجيل 30 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه خلال عام 2022.

هاري كين
هاري كين

(7) وسام بن يدر (موناكو)

كما ونجح النجم الفرنسي ذو الأصول التونسية وسام بن يدر 32 عاماً. لاعب نادي موناكو الفرنسي، من تسجيل 28 هدفاً، في مختلف المسابقات في عام 2022.

وسام بن يدر
وسام بن يدر

(8) نيمار جونيور (باريس سان جيرمان)

وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً. لاعب باريس سان جيرمان، 25 هدفاً في مختلف المسابقات في عام 2022.

نيمار وميسي
نيمار وميسي

(9) محمد صلاح (ليفربول)

كما وسجل الفرعون المصري محمد صلاح صاحب ال30 عاماً. لاعب نادي ليفربول، 25 هدفاً في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

محمد صلاح
محمد صلاح

(10) ساديو ماني (بايرن ميونيخ)

كما وحل النجم السنغالي المخصرم ساديو ماني 30 عاماً، لاعب بايرن ميونخ الألماني الحالي وليفربول السابق، من تسجيل 25 هدفاً في مختلف المسابقات خلال عام 2022.

ساديو ماني
ساديو ماني
المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

إلياس بن صغير يصنع المستحيل بالكرة.. يُهدد أرقام مبابي وتاريخ تيري هنري (فيديو)

رياضة

مبابي يتفوق على هالاند.. أفضل 5 هدافين في عام 2022

رياضة

احتفالات نجوم الكرة العالمية ب”الكريسماس” (صور)

رياضة

عارضة أزياء تتسبب في انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً (صور)

حياتنا

“غرام جديد” .. مفاجأة غير متوقعة عن مبابي وصديقته المتحولة جنسياً (شاهد)

رياضة

بنزيما يُصفي حساباته مع نجوم فرنسا وطبيب الديوك يكشف كواليس استبعاده

رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

رياضة

الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة (فيديو)

حياتنا

رد فعل صادم من ميسي بسبب “دمية السلحفاة”.. ما علاقة مبابي؟ (شاهد)

رياضة

تقرير يكشف سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

الهدهد

دعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد الهزيمة!

الهدهد

مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بينها إطالة العمر..فوائد عديدة للجلوس على الأرض

مفتي سلطنة عُمان يساند بقوة مشروع قانون مجلس الشورى لإحكام مقاطعى الكيان الصهيوني

عبد المجيد تبون يكشف تفاصيل صادمة عن القطيعة مع المغرب ولأول مرة يتحدث عن إنجازات “أسود الأطلس”

جندي روسي يفجر نفسه بقنبلة يدوية خشية من الأسر!(شاهد)

تميمة شان الجزائر .. “قبطان” اسم يثير الجدل عبر السوشيال ميديا وسط مُطالبات بتغييره (فيديو)

أكثر 3 قبائل منعزلة عن العالم..تعرف عليها

سيدة تمشي عارية تماماً في جدة السعودية دون أن يعترضها أحد وحفل ماجن في العلا (شاهد)

اللقطات الأولى لوفاة سعودي على الأقل بسبب حادث خلفته الأمطار

في قلب جدة.. فتاة تتراقص وسط الشباب وتنام على الأرض وتؤدي حركات مثيرة (فيديو)

انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا يضع الخبراء الصينيين أمام سيناريوهات مخيفة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC