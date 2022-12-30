الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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رياضة

أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022 (صور)

كتب فارس أبو شيحة
10نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022
10نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022
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وطن- شهد عام 2022، قرار اعتزال العديد من النجوم اللعب داخل المستطيل الأخضر بعد سنوات حافلة من الإنجازات والألقاب، لكن في هذا التقرر سنذكر أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في هذا العام الذي أوشك على الانتهاء.

ففي عام 2022، اعتزال العديد من نجوم الكرة القدم العالمية، لعل أبرزهم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، الذي ودع الملاعب بالدموع، خلال المباراة أمام منافسه ألميريا في منافسات الدوري الإسباني، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022

وسنستعرض عليكم متابعينا الآعزاء، أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022، بعد سنوات طويلة وحافلة من الإنجازات على الصعيد الجماعي والفردي مع أنديتهم في أرجاء المعمورة، كما يلي:

(1) جيراد بيكيه (برشلونة)

وقرر الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، صاحب ال35 عاماً، التوقف عن اللعب، على الرغم من عقده المستمر حتى عام صيف 2024، إلا أنه اختار بالتوافق مع إدارة النادي إلى إنهاء مسيرته الكروية.

جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه

وتوج الإسباني بيكيه ب35 لقباً على الصعيد المحلي والقاري خلال مسيرته مع الأندية في القارة الأوروبية، كان 30 لقباً منهم مع نادي برشلونة، و3 ألقاب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولقبين مع منتخب إسبانيا (لاروخا).

(2) فرانك ريبيري (بايرن ميونخ)

كما وودع الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري ملاعب كرة القدم وهو في سن ال39 عاماً، حيث قضى نحو 12 عاماً مع نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي توج معه 9 مرات بلقب الدوري الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
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ولعب مع العديد من الأندية الأخرى، لعل أبرزها فيورنتينا الإيطالي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، وغلطة سراي التركي، وسليرنيتانا الإيطالي خلال مشواره الكروي قبل اعتزاله.

(3) كارلوس تيفيز ( بوكا جونيور)

واعتزل الأرجنتيني كارلوس تيفيز مشواره الكروي على عمر 38 عاماً، بعد مسيرة طويلة مع العديد من الأندية الأوروبية في إنجلترا وإيطاليا، كان من أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وأخرها بوكا جونيور، ليتوجه الآن إلى مجال عالم التدريب.

كارلوس تيفيز
كارلوس تيفيز

(4) غونزالو هيغواين ( إنتر ميامي الأمريكي)

كما وأنهى الأرجنتيني غونزالو هيغواين مسيرته الكروية في سن 34 عاماً، ولعب مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية، وهي ريال مدريد الإسباني، نابولي ويوفنتوس وميليان في إيطاليا. وكذلك تشيلسي الإنجليزي.

غونزالو هيغواين
غونزالو هيغواين

(5) أردا توران ( غلطة سراي)

كما وقرر التركي الشهير أردا توران صاحب ال35 عاماً اعتزاله كرة القدم. بعد مشوار حافل داخل الملاعب الأوروبية، حيث لعب مع نادي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وأنهى مسيرته مع غلطة سراي التركي.

أردا توران
أردا توران

(6) جاك ويلشر (آرهوس فورينينغ)

وقرر النجم الإنجليزي جاك ويلشر اعتزاله كرة القدم في سن ال30 عاماً، بسبب إصابته القوية التي تعرض له مع نادي آرهوس جمناستيك فورينينغ الدنماركي.

جاك ويلشر
جاك ويلشر

(7) فريد (فلومينينسي)

وكان النجم البرازيلي المخضرم فريد قد أعلن اعتزاله وهو في سن ال38 عاماً، مع نادي فلومينينسي البرازيلي. كما ولعب خلال مسيرته مع العديد الأندية في البرازيل، إلى جانب اللعب مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

البرازيلي فريد
البرازيلي فريد

(8) جون أوبي ميكيل (نادي الكويت)

واعتزل النجم النيجيري جون أوبي ميكيل لعب كرة القدم في سن ال35 عاماً، حيث لعب خلال مسيرته مع نادي تشيلسي الإنجليزي. كما وتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2013.

جون أوبي ميكيل
جون أوبي ميكيل

(9) الوران كوشيلي ( فرنسا)

واعتزل الفرنسي الوران كوشيلي عالم المستديرة في سن ال36 عاماً. بعد مشوار كروي حافل، فقد لعب مع العديد من الأندية، أبرزها أرسنال الإنجليزي وبوردو الفرنسي.

الوران كوشيلي
الوران كوشيلي

(10) شونسوكي ناكامورا (يوكوهاما)

وقرر النجم الياباني المخضرم شونسوكي ناكامورا، اعتزال كرة القدم في سن ال44 عاماً، بعد مسيرة حافلة وطويلة قضاها مع العديد من الأندية، حيث شارك في 627 مباراة خلال مشواره الكروي، مسجلاً أكثر من 100 هدف. ليقرر هذا العام الاعتزال مع نادي يوكوهاما الياباني.

شونسوكي ناكامورا
شونسوكي ناكامورا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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