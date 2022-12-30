أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022 (صور)

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وطن- شهد عام 2022، قرار اعتزال العديد من النجوم اللعب داخل المستطيل الأخضر بعد سنوات حافلة من الإنجازات والألقاب، لكن في هذا التقرر سنذكر أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في هذا العام الذي أوشك على الانتهاء.

ففي عام 2022، اعتزال العديد من نجوم الكرة القدم العالمية، لعل أبرزهم الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، الذي ودع الملاعب بالدموع، خلال المباراة أمام منافسه ألميريا في منافسات الدوري الإسباني، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022

وسنستعرض عليكم متابعينا الآعزاء، أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022، بعد سنوات طويلة وحافلة من الإنجازات على الصعيد الجماعي والفردي مع أنديتهم في أرجاء المعمورة، كما يلي:

(1) جيراد بيكيه (برشلونة)

وقرر الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، صاحب ال35 عاماً، التوقف عن اللعب، على الرغم من عقده المستمر حتى عام صيف 2024، إلا أنه اختار بالتوافق مع إدارة النادي إلى إنهاء مسيرته الكروية.

وتوج الإسباني بيكيه ب35 لقباً على الصعيد المحلي والقاري خلال مسيرته مع الأندية في القارة الأوروبية، كان 30 لقباً منهم مع نادي برشلونة، و3 ألقاب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولقبين مع منتخب إسبانيا (لاروخا).

(2) فرانك ريبيري (بايرن ميونخ)

كما وودع الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري ملاعب كرة القدم وهو في سن ال39 عاماً، حيث قضى نحو 12 عاماً مع نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي توج معه 9 مرات بلقب الدوري الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

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ولعب مع العديد من الأندية الأخرى، لعل أبرزها فيورنتينا الإيطالي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، وغلطة سراي التركي، وسليرنيتانا الإيطالي خلال مشواره الكروي قبل اعتزاله.

(3) كارلوس تيفيز ( بوكا جونيور)

واعتزل الأرجنتيني كارلوس تيفيز مشواره الكروي على عمر 38 عاماً، بعد مسيرة طويلة مع العديد من الأندية الأوروبية في إنجلترا وإيطاليا، كان من أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وأخرها بوكا جونيور، ليتوجه الآن إلى مجال عالم التدريب.

(4) غونزالو هيغواين ( إنتر ميامي الأمريكي)

كما وأنهى الأرجنتيني غونزالو هيغواين مسيرته الكروية في سن 34 عاماً، ولعب مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية، وهي ريال مدريد الإسباني، نابولي ويوفنتوس وميليان في إيطاليا. وكذلك تشيلسي الإنجليزي.

(5) أردا توران ( غلطة سراي)

كما وقرر التركي الشهير أردا توران صاحب ال35 عاماً اعتزاله كرة القدم. بعد مشوار حافل داخل الملاعب الأوروبية، حيث لعب مع نادي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وأنهى مسيرته مع غلطة سراي التركي.

(6) جاك ويلشر (آرهوس فورينينغ)

وقرر النجم الإنجليزي جاك ويلشر اعتزاله كرة القدم في سن ال30 عاماً، بسبب إصابته القوية التي تعرض له مع نادي آرهوس جمناستيك فورينينغ الدنماركي.

(7) فريد (فلومينينسي)

وكان النجم البرازيلي المخضرم فريد قد أعلن اعتزاله وهو في سن ال38 عاماً، مع نادي فلومينينسي البرازيلي. كما ولعب خلال مسيرته مع العديد الأندية في البرازيل، إلى جانب اللعب مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

(8) جون أوبي ميكيل (نادي الكويت)

واعتزل النجم النيجيري جون أوبي ميكيل لعب كرة القدم في سن ال35 عاماً، حيث لعب خلال مسيرته مع نادي تشيلسي الإنجليزي. كما وتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2013.

(9) الوران كوشيلي ( فرنسا)

واعتزل الفرنسي الوران كوشيلي عالم المستديرة في سن ال36 عاماً. بعد مشوار كروي حافل، فقد لعب مع العديد من الأندية، أبرزها أرسنال الإنجليزي وبوردو الفرنسي.

(10) شونسوكي ناكامورا (يوكوهاما)

وقرر النجم الياباني المخضرم شونسوكي ناكامورا، اعتزال كرة القدم في سن ال44 عاماً، بعد مسيرة حافلة وطويلة قضاها مع العديد من الأندية، حيث شارك في 627 مباراة خلال مشواره الكروي، مسجلاً أكثر من 100 هدف. ليقرر هذا العام الاعتزال مع نادي يوكوهاما الياباني.