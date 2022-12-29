سقوط اللاعب الفرنسي أندرييه جينياك مغشياً عليه بعد أن ارتطمت الكرة برأسه(شاهد)

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وطن- قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن اللاعب الدولي الفرنسي السابق، أندريه بيير جينياك، مهاجم نادي تيغريس أونال المكسيكي، تعرض لإصابة قوية كادت أن تودي بحياته، خلال لقاء فريقه مع منافسه سانتوس لاغونا في مسابقة الكأس بالمكسيك.

وبحسب الصحيفة وما كشفته فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اصطدمت كرة طائشة بمؤخرة رأس لاعب “أونال” المكسيكي، ليبدو الامر طبيعيا دون أن يثير قلق أحد.

Preocupante el estado de salud del gran André Pierre Gignac , 🙏 esperemos que no sea grave …. pic.twitter.com/nZSIcNGaOn — 𝙍⚽𝙇𝘼𝙉𝘿⚽ 𝙀𝙇 𝘽𝘼𝙇⚽𝙉 (@ROLANDOELBALON_) December 28, 2022

جينياك يسقط مغشيا عليه

ولم تمر دقائق حتى سقط أندريه بيير جينياك بإلقاء على أرض الملعب مغشيا عليه، الأمر الذي استدعى تدخلا سريعا من قبل الفريق الطبي الذي هرع إلى أرض الملعب لعلاج الللاعب وإفاقته واصطحابه إلى خارج الملعب لإنزال لاعب بديل عنه.

OJITO CON GIGNAC 🚨

…

Así salió APG del partido ante Santos, tras un balonazo en la nuca.

El francés tuvo mareos y náuseas. Tardó varios minutos en restablecerse 😱 📹 @VladimirGarciaG pic.twitter.com/gBQ8oHTkQE — W Deportes (@deportesWRADIO) December 28, 2022

أعراض صحية مضاعفة

وأظهر مقطع فيديو آخر أنه لحظة خروج اللاعب “جينياك” ووصوله إلى مقاعد البدلاء وتوجهه إلى خارج لملعب برفقة الفريق الطبي، انقلب حاله رأسا على عقب، حيث تضاعفت أعراض ارتطام الكرة برأسه على الفور وأخذ بالتقيؤ.

Tras minutos de tensión y preocupación, ya que no salía de la banca, Gignac por fin se va a los vestidores 🚨 pic.twitter.com/vsfOECyLRV — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon) December 28, 2022

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مدرب الفريق يطمئن الجميع على صحة “جينياك”

من جانبه، قال مدرب نادي تيغريس أونال المكسيكي، دييغو كوتشا عقب انتهاء المبارة تعليقا على ما جرى لأ”جينياك”:”لقد ذهب إلى المستشفى من أجل مزيد من العناية كإجراء وقائي، خصوصا أن الأمر نجم عن الارتطام بكرة، إحساسه المتكرر بالقيء أقلقنا جميعا، ولكنها أعراض طبيعية”.

وأضاف “الطبيب أخبرنا أن كله أمل ألا يكون هناك أي شيء، وألا يتعدى الأمر القلق الذي صاحبنا أثناء الإصابة”