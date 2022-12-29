الخميس, ديسمبر 29, 2022
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الهدهد

سقوط اللاعب الفرنسي أندرييه جينياك مغشياً عليه بعد أن ارتطمت الكرة برأسه(شاهد)

اللاعب سقط بعد أن ارتطمت الكرة برأسه بدقائق

كتب سالم حنفي
أندرييه جينياك watanserb.com
أندرييه جينياك
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وطن- قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن اللاعب الدولي الفرنسي السابق، أندريه بيير جينياك، مهاجم نادي تيغريس أونال المكسيكي، تعرض لإصابة قوية كادت أن تودي بحياته، خلال لقاء فريقه مع منافسه سانتوس لاغونا في مسابقة الكأس بالمكسيك.

وبحسب الصحيفة وما كشفته فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اصطدمت كرة طائشة بمؤخرة رأس لاعب “أونال” المكسيكي، ليبدو الامر طبيعيا دون أن يثير قلق أحد.

جينياك يسقط مغشيا عليه

ولم تمر دقائق حتى سقط أندريه بيير جينياك بإلقاء على أرض الملعب مغشيا عليه، الأمر الذي استدعى تدخلا سريعا من قبل الفريق الطبي الذي هرع إلى أرض الملعب لعلاج الللاعب وإفاقته واصطحابه إلى خارج الملعب لإنزال لاعب بديل عنه.

جينياك يسقط مغشيا عليه
جينياك يسقط مغشيا عليه

أعراض صحية مضاعفة

وأظهر مقطع فيديو آخر أنه لحظة خروج اللاعب “جينياك” ووصوله إلى مقاعد البدلاء وتوجهه إلى خارج لملعب برفقة الفريق الطبي، انقلب حاله رأسا على عقب، حيث تضاعفت أعراض ارتطام الكرة برأسه على الفور وأخذ بالتقيؤ.

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مدرب الفريق يطمئن الجميع على صحة “جينياك”

من جانبه، قال مدرب نادي تيغريس أونال المكسيكي، دييغو كوتشا عقب انتهاء المبارة تعليقا على ما جرى لأ”جينياك”:”لقد ذهب إلى المستشفى من أجل مزيد من العناية كإجراء وقائي، خصوصا أن الأمر نجم عن الارتطام بكرة، إحساسه المتكرر بالقيء أقلقنا جميعا، ولكنها أعراض طبيعية”.

وأضاف “الطبيب أخبرنا أن كله أمل ألا يكون هناك أي شيء، وألا يتعدى الأمر القلق الذي صاحبنا أثناء الإصابة”

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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