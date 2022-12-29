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سبب وفاة بيليه واللحظات الأخيرة بحياته..ملك الكرة لحق بالأسطورة مارادونا

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعد معاناة مع السرطان في مستشفى إلبرت إنشتاين في ساوباولو

كتب فهمي الورغمي
وفاة بيليه watanserb.com
أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه
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وطن – بعد معاناة مريرة مع مرض السرطان، توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس، عن عمر يناهز الـ 82 عاما وفقا لما أعلنت وكالة “أسوشييتد برس“.

وفاة بيليه تشعل المواقع

وكانت صحة “إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو”، اللاعب الشهير المعروف باسم “بيليه”، والبالغ 82 عاما، أسطورة كرة القدم البرازيلية الحية، قد تدهورت في الأيام الأخيرة.

وكان الأطباء المشرفون على علاجه، أفادوا أن بطل العالم في ثلاث نسخ مونديالية، يعاني من تطور أورام سرطانية، ويحتاج إلى رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي.

ودخل “بيليه” مستشفى “إلبرت إنشتاين” في ساوباولو، في 29 نوفمبر الماضي، بعد إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون.

وكشفت مصادر صحفية الأسبوع الماضي، أن بيليه لا يتجاوب مع العلاج الكيميائي، وأنه لا يقدم أي إضافة للمريض، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية المركزة.

هذا وأكد تقرير طبي صادر عن المستشفى الذي كان يعالج فيه، نشرته وكالة “رويترز” أن بيليه توفي بسبب “فشل في أعضاء جسده”.

بيليه في المستشفى
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وذكر التقرير الطبي أن “بيليه توفي الساعة 3:27 مساء الخميس، بالتوقيت المحلي بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون”.

وكانت التقارير تحدثت عن أن الحكومة البرازيلية، كانت تنسق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي سانتوس، من أجل الاستعداد للساعات التي تلي الإعلان عن وفاة بيليه.

حيث أعد نادي سانتوس خيمة ضخمة في ملعبه استعدادا لجنازة بيليه، بالإضافة إلى نعش ذهبي، وضعت عليه الكثير من الصور لأسطورة كرة القدم البرازيلية.

أسرة بيليه ترافقه في المستشفى

وكانت شبكة “ESPN” الإخبارية الرياضية، كشفت أنّ عائلة أسطورة البرازيل بيليه، قد اجتمعوا، قبل ايام في مستشفى “ألبرت أينشتاين” في ساو باولو، من أجل رعاية بيليه، وأيضاً من أجل مشاركة احتفالية عيد الميلاد معه.

 

أسرة بيليه ترافقه في المستشفى

حيث كتبت ابنته “كيلي ناسيمنتو” على انستغرام، مع صورة لعائلتها في المستشفى وقتها: “جميعهم هنا تقريبًا…عيد ميلاد سعيد. كل الامتنان والحب لكم… سنخوض كل شيء معا.. كعائلة”.

مضيفةً: “هذا هو المغزى من الاحتفال بـ عيد الميلاد.. أشكركم جميعًا على كل الحب والأمل الذي تنشرونه”.

من جانبه، نشر إدينيو نجل بيليه الآخر، الذي لعب في مرمى سانتوس في التسعينيات، صورة له وهو يمسك بيد والده على انستغرام، السبت، مع تعليق يقول فيه: “صحتي وقوتي فداك يا والدي”.

أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه

جدير بالملاحظة هنا، أن بيليه قد تزوج ثلاث مرات، وكان لديه عدة علاقات خارج الزواج، ولديه في المجمل سبعة أولاد.

مسيرة بيليه الكروية

وبدأ “بيليه” مسيرته الكروية في سن المراهقة في نادي سانتوس، بالقرب من ساو باولو، حيث يوجد متحف خاص به والذي يعرض غالبية ذكرياته.

بدأ “بيليه” مسيرته الكروية في سن المراهقة في نادي سانتوس

وقضي بيليه مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.

وتأتي وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد أكثر من عامين من وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية “دييغو أرمندو مارادونا” عن عمر ناهز 60 عاما.

المصدرأسوشييتد برس + رويترز - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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