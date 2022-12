قبل فوات الأوان.. سفير أمريكي سابق بتونس يدعو للتحرك ضد قيس سعيد

- Advertisement -

وطن – قال السفير الأمريكي السابق في تونس “غوردون غري” في مقال له بمجلة “ناشونال إنترسيت” إن النكسات لم تفارق الرئيس التونسي قيس سعيد طيلة شهر ديسمبر الجاري، بداية من تأجيل صندوق النقد الدولي المناقشات حول حزمة قرض بـ 1.9 مليار، ثم زيارته إلى واشنطن التي عاد منها خاوي الوفاض، وصولا إلى النكسة الثالثة والأقوى لسلطته وهي المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وأشارت مجلة “ناشونال إنترسيت” الأمريكية، إلى أن شهر كانون الأول/ ديسمبر، كان شهر النكسات الكبرى بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحكم تونس بشكل فردي منذ 25 جويلية 2021، بعد انقلاب دستوري قام خلاله بتجميد أنشطة البرلمان وتنحية رئيس الحكومة السابق من مهامه.

وقال السفير الأمريكي السابق في تونس غوردون غري في مقاله مع المجلة: “إن النكسة الأولى كانت في 14 كانون الأول/ ديسمبر، حين قرر صندوق النقد الدولي تأجيل المناقشات حول حزمة قرض بـ 1.9 مليار دولار لتونس، كانت مقررة في 19 كانون الأول/ ديسمبر، وأجلت الإدارة التنفيذية النظر في الحزمة إلى أجل غير مسمى لأن تونس قدمت تفاصيل غير كافية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية”.

To encourage Saied to return to a democratic path in #Tunisia, the U.S. should use its influence with the #IMF to attach political reform conditions to its loan package, and should keep the #MCC compact on the table as an incentive. My article explains.https://t.co/CwsH8fbY6q

— Gordon Gray (@AmbGordonGray) December 26, 2022