رأى فيها البعض مخلوقات فضائية..نوستراداموس الحي يتنبأ بافتتاح بوابة تحت الأرض في “المنطقة 51”

- Advertisement -

وطن– بينما يستعد العالم لاستقبال عام جديد وتوديع العام الماضي، يتوقع العراف “نوسترادمواس الحي” أن يشهد العام المقبل حدثًا غير مسبوقََا مع افتتاح بوابة تحت الأرض في “المنطقة 51”.

يقول الشاب البرازيلي الملقب بـ”نوستراداموس الحي“، والذي يدعي أنه تنبأ شكل صحيح أحداثََا عالمية كبرى مثل وفاة الملكة إليزابيث الثانية والغزو الروسي لأوكرانيا ووصول فيروس كورونا، إن عام 2023 سيُكشف فيه “المنطقة 51” والأسرار التي تحتوي عليها.



ما هي المنطقة 51؟



تعدّ المنطقة 51، التي أصبح موقعها مرئياً الآن عبر صور الأقمار الصناعية، قاعدة بالغة السرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في صحراء نيفادا.

وتغطي المنطقة بالكامل أكثر من 2.9 مليون فدان. كما تضم القاعدة مدرجات للطائرات يصل طولها إلى 12 ألف قدم (ما يعادل 3.7 كم).

ووفقاً للجيش الأميركي، فإنها تمثل”ساحة قتال مرنة وواقعية ومتعددة الأبعاد لتطوير تكتيكات الاختبار والتدريب المتقدمة.”

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن المنطقة 51 ارتبطت منذ عقود بفكرة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية، منذ أن تحطمت طائرة غريبة في مزرعة بالقرب من مدينة روزويل الواقعة بولاية نيو مكسيكو، في منتصف عام 1947.



- Advertisement -

كما نقلت الصحيفة عن نوستراداموس الحي قوله، إن المنطقة تحتوي على أسرار أكثر مما كان يمكن تخيله في أي وقت مضى.

حيث قال: “هناك نفق سري تحت الأرض في المنطقة، يؤدي إلى بوابة ثلاثية الأبعاد. من المقرر افتتاحها في عام 2023.”

وأضاف:”ستكون هذه البوابة قادرة عل التأثير على الزمان والمكان.“

رحلة البحث عن الكائنات الفضائية



كما يعتقد العراف أن رئيس تسلا وتويتر، إيلون ماسك، لديه فكرة عن القوة التي تكمن في التضاريس الفرعية في المنطقة 51 والتي يمكن تسخيرها للتكنولوجيا المستقبلية.

ويشير العراف إلى استجابة الملياردير لحركة 2019 لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قرروا اقتحام المنطقة 51، حيث علق قائلاً: “تحتوي SpaceX على منطقة تعرف باسم المنطقة 59”

