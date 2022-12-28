الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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رأى فيها البعض مخلوقات فضائية..نوستراداموس الحي يتنبأ بافتتاح بوابة تحت الأرض في “المنطقة 51”

ارتبطت المنطقة 51 منذ عقود بفكرة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية

كتب ايمان الباجي
نوسترادمواس الحي watanserb.com
نوسترادمواس الحي
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وطنبينما يستعد العالم لاستقبال عام جديد وتوديع العام الماضي، يتوقع العراف “نوسترادمواس الحي” أن يشهد العام المقبل حدثًا غير مسبوقََا مع افتتاح بوابة تحت الأرض في “المنطقة 51”.

يقول الشاب البرازيلي الملقب بـ”نوستراداموس الحي“، والذي يدعي أنه تنبأ شكل صحيح أحداثََا عالمية كبرى مثل وفاة الملكة إليزابيث الثانية والغزو الروسي لأوكرانيا ووصول فيروس كورونا، إن عام 2023 سيُكشف فيه “المنطقة 51” والأسرار التي تحتوي عليها.

ما هي المنطقة 51؟

تعدّ المنطقة 51، التي أصبح موقعها مرئياً الآن عبر صور الأقمار الصناعية، قاعدة بالغة السرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في صحراء نيفادا.

وتغطي المنطقة بالكامل أكثر من 2.9 مليون فدان. كما تضم القاعدة مدرجات للطائرات يصل طولها إلى 12 ألف قدم (ما يعادل 3.7 كم).

يدعي الشاب البرازيلي أنه تنبأ شكل صحيح وفاة الملكة والغزو الروسي لأوكرانيا ووصول فيروس كورونا

ووفقاً للجيش الأميركي، فإنها تمثل”ساحة قتال مرنة وواقعية ومتعددة الأبعاد لتطوير تكتيكات الاختبار والتدريب المتقدمة.”

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن المنطقة 51 ارتبطت منذ عقود بفكرة الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية، منذ أن تحطمت طائرة غريبة في مزرعة بالقرب من مدينة روزويل الواقعة بولاية نيو مكسيكو، في منتصف عام 1947.

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كما نقلت الصحيفة عن نوستراداموس الحي قوله، إن المنطقة تحتوي على أسرار أكثر مما كان يمكن تخيله في أي وقت مضى.

حيث قال: “هناك نفق سري تحت الأرض في المنطقة، يؤدي إلى بوابة ثلاثية الأبعاد. من المقرر افتتاحها في عام 2023.”

المنطقة “51” السرية

وأضاف:”ستكون هذه البوابة قادرة عل التأثير على الزمان والمكان.

رحلة البحث عن الكائنات الفضائية

كما يعتقد العراف أن رئيس تسلا وتويتر، إيلون ماسك، لديه فكرة عن القوة التي تكمن في التضاريس الفرعية في المنطقة 51 والتي يمكن تسخيرها للتكنولوجيا المستقبلية.

ويشير العراف إلى استجابة الملياردير لحركة 2019 لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قرروا اقتحام  المنطقة 51، حيث علق قائلاً: “تحتوي SpaceX على منطقة تعرف باسم المنطقة 59”

وأضاف آثوس:”كشف الملياردير إيلون ماسك مؤخرًا في مقابلة أن شركته سبيس إكس ليس لديها فقط منطقة سرية للتكنولوجيا المتقدمة، ولكن وفقًا لرجل الأعمال، تطور هذه الشركة مشاريع ونماذج أكثر قوة. “
المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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