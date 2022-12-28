الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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جوليان ألفاريز..12 ألف شخص يطالبونه بترك حبيبته بسبب هذا الفيديو الصادم لها!

واعتبر المشجعون أن إميليا شخصية “سامة” تفسد علاقة اللاعب بالجماهير

كتب رفيف عبدالله
جوليان ألفاريز..12 ألف شخص يطالبونه بترك حبيبته بسبب هذا الفيديو الصادم لها! watanserb.com
جوليان ألفاريز
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وطن– شهدت نهائيات كأس العالم 2022 تتويج الأرجنتين كأبطال ، ومنحت ليو ميسي الكأس الذي كان يتوق إليه.

4 أهداف

لم يكن النجم الوحيد رغم ذلك ، حيث كان حارس المرمى إيمي مارتينيز جزءًا كبيرًا من النجاح.

وكان هناك أيضًا شبان ساهموا مثل إنزو فرنانديز ، واختير أفضل لاعب شاب وآخر مثل جوليان ألفاريز الذي سجل أربعة أهداف.

ألفاريز في مباراة الأرجنتين

يجب أن نتذكر أن ألفاريز لم يبدأ المباراة الأولى ، حيث احتل هذا المكان لوتارو مارتينيز في البداية. ومع ذلك ، وضع ليونيل سكالوني ثقته في مهاجم مانشستر سيتي.

لم يخيب ألفاريز آماله ورد بأربعة أهداف ، بأداء مذهل قاد خط هجوم الأرجنتين.

جوليان انفصل عن ماري جين

عاد جوليان ألفاريز إلى الأرجنتين للاحتفال بلقب كأس العالم مع عائلته وأصدقائه ، على الرغم من أنه يستريح أيضًا قبل العودة إلى كرة القدم في إنجلترا.

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بدا أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لألفاريز حتى طالبه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لترك صديقته.

تشجّع إميليا فيريرو الأرجنتين وصديقها جوليان ألفاريز

على ما يبدو ، لم يعجب بعض المستخدمين عبر الإنترنت بموقف صديقته إميليا فيريرو بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا“.

عريضة تطالب بانفصالهما

من خلال صفحة change.org ، قاموا بجمع مجموعة من التوقيعات ، تحت اسم “جوليان ، انفصل عن ماري جين”. لقد تجاوزت بالفعل 12000 توقيع.

نشأ الجدل من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، شوهد فيه ألفاريز يقترب من أطفال يطلبون توقيع اللاعب.

سمحت لهم إميليا فقط بالتقاط صورة جماعية ، واستبعدت أي توقيعات.

لدى إميليا 177 ألف متابع على إنستغرام

وكان الفيديو في مدينة كالتشين، كوردوبا بالأرجنتين مسقط رأس جوليان ألفاريز.

ويسمع صوت إيميليا وهي تحاول تنظيم المعجبين وتقول لهم “من فضلكم صورة واحدة فقط لكل شخص بهاتف واحد”.

واعتبر المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن إميليا كانت وقحة مع الأطفال. وطالبوه بالانفصال عنها لكونها شخصية “سامة”، إذ أنها تفسد علاقة اللاعب بجماهير.

تم انتقاد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وأطلق عليها لقب “ماري جين” نتيجة لذلك ، لأن اللاعب يسمى العنكبوت.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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