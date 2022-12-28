جوليان ألفاريز..12 ألف شخص يطالبونه بترك حبيبته بسبب هذا الفيديو الصادم لها!

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وطن– شهدت نهائيات كأس العالم 2022 تتويج الأرجنتين كأبطال ، ومنحت ليو ميسي الكأس الذي كان يتوق إليه.

4 أهداف

لم يكن النجم الوحيد رغم ذلك ، حيث كان حارس المرمى إيمي مارتينيز جزءًا كبيرًا من النجاح.

وكان هناك أيضًا شبان ساهموا مثل إنزو فرنانديز ، واختير أفضل لاعب شاب وآخر مثل جوليان ألفاريز الذي سجل أربعة أهداف.

يجب أن نتذكر أن ألفاريز لم يبدأ المباراة الأولى ، حيث احتل هذا المكان لوتارو مارتينيز في البداية. ومع ذلك ، وضع ليونيل سكالوني ثقته في مهاجم مانشستر سيتي.

لم يخيب ألفاريز آماله ورد بأربعة أهداف ، بأداء مذهل قاد خط هجوم الأرجنتين.

جوليان انفصل عن ماري جين

عاد جوليان ألفاريز إلى الأرجنتين للاحتفال بلقب كأس العالم مع عائلته وأصدقائه ، على الرغم من أنه يستريح أيضًا قبل العودة إلى كرة القدم في إنجلترا.

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بدا أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لألفاريز حتى طالبه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لترك صديقته.

على ما يبدو ، لم يعجب بعض المستخدمين عبر الإنترنت بموقف صديقته إميليا فيريرو بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا“.

عريضة تطالب بانفصالهما

من خلال صفحة change.org ، قاموا بجمع مجموعة من التوقيعات ، تحت اسم “جوليان ، انفصل عن ماري جين”. لقد تجاوزت بالفعل 12000 توقيع.

نشأ الجدل من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، شوهد فيه ألفاريز يقترب من أطفال يطلبون توقيع اللاعب.

سمحت لهم إميليا فقط بالتقاط صورة جماعية ، واستبعدت أي توقيعات.

وكان الفيديو في مدينة كالتشين، كوردوبا بالأرجنتين مسقط رأس جوليان ألفاريز.

ويسمع صوت إيميليا وهي تحاول تنظيم المعجبين وتقول لهم “من فضلكم صورة واحدة فقط لكل شخص بهاتف واحد”.

Dios que cargosa la novia de Julián Álvarez deja que los pibitos consigan una foto con su ídolo. Rajenla pic.twitter.com/8NUTqxHtN0 — Gonza Carranza 💜 (@gonzacarranzaa) December 24, 2022

واعتبر المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن إميليا كانت وقحة مع الأطفال. وطالبوه بالانفصال عنها لكونها شخصية “سامة”، إذ أنها تفسد علاقة اللاعب بجماهير.

تم انتقاد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وأطلق عليها لقب “ماري جين” نتيجة لذلك ، لأن اللاعب يسمى العنكبوت.