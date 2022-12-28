تقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

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وطن- كشف تقرير إسباني، عن خطوة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صاحب ال35 عاماً، أسطورة ريال مدريد الحالية، الجديدة من أجل اعتزال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب الجماعية والفردية مع الملكي الأبيض.

وقالت شبكة (Relevo) الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، اتخذ خطوة جديدة تؤكد رغبة اللاعب في البقاء مع نادي ريال مدريد حتى اعتزال مسيرته الكروية.

اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

وأفادت الشبكة الإسبانية، بأن الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، اشترى عقاراً جديداً في العاصمة الإسبانية مدريد. بعد 14 عاماً، قضاها داخل بيت في مدينة سان سباستيان شمال دولة إسبانيا.

كما وأشارت، ” خطوة بنزيما تؤكد على رغبة اللاعب في الاعتزال مع ريال مدريد، إلى جانب أنه سيكون قادر على التمتع بكافة الخدمات في العاصمة مدريد. بالإضافة إلى التصويت في الانتخابات البلدية”.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، قد انتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد (الميرينغي)، في صيف عام 2009، قادماً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي. كما وحقق العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري.

🚨🎖️| Benzema wants to retire at Real Madrid. @relevo pic.twitter.com/O9AJEEvgn0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 26, 2022

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ويحتل أسطورة ريال مدريد بنزيما، ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع الفريق الملكي الإسباني، خلف النجم البرتغالي كريستيانو صاحب ال450 هدفاً.

كما وختمت، ” خطوة بنزيما الجديدة تؤكد بأن الفرنسي كريم بنزيما سيعتزل مسيرته الكروية بقميص ريال مدريد، إلى جانب العيش في العاصمة مدريد بعد اعتزاله”.

اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، قد أعلن اعتزال مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، بعد العلاقة المتوترة مع المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي. بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق في مونديال كأس العالم قطر2022.

وفي السياق ذاته، كشف وكيل أعمال كريم بنزيما (كريم الجزيري)، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” الكشف الطبي يؤكد بأن اللاعب كان قادرا على المشاركة مع فرنسا بصورة طبيعية”.

كريم الجزيري وكيل بنزيمة عن إصابة المهاجم: 💬 "لقد استشرت ثلاثة متخصصين أكدوا التشخيص بأنه كان من الممكن أن يكون في دور الستة عشر ، على الأقل على مقاعد البدلاء. لماذا طلبت منه المغادرة في وقت سابق؟ " @KDjaziri pic.twitter.com/M0iSrukm6s — 🗞 l kora (@Kora_Ara6) December 26, 2022

كما وأرفق كريم الجزيري وكيل بنزيما، صورة الأشعة لموكله، والتي أجراها اللاعب في مشفى (سبيتار) في دولة قطر، حيث قرر على إثرها استبعاده من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وكيل كريم بنزيما

وختم وكيل بنزيما حديثه، ” لقد وضعت الأشعة هنا، ولكنني استشرت 3 متخصصين أكدوا لي بأن بنزيما، يمكن أن يكون لائقاً مع بداية دور ال16 في البطولة. كما ويمكنه الجلوس على مقاعد البدلاء”.

وكان المدرب الفرنسي ديشامب بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرروا استبعاد كريم بنزيما مع بداية بطولة مونديال كأس العالم 2022 الماضية.

يذكر بأن منتخب فرنسا حامل اللقب، قد تلقى الخسارة. أمام الأرجنتين المتوج بالبطولة، في المباراة النهائية المثيرة والقوية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، التي جمع كلا المنتخبين على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.