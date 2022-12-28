الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
الرئيسيةرياضةتقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد
رياضة

تقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

الفرنسي بنزيما اشترى عقاراً جديداً في العاصمة الإسبانية مدريد

كتب فارس أبو شيحة
اعتزال بنزيما مع ريال مدريد watanserb.com
اعتزال بنزيما مع ريال مدريد
- Advertisement -

وطن- كشف تقرير إسباني، عن خطوة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صاحب ال35 عاماً، أسطورة ريال مدريد الحالية، الجديدة من أجل اعتزال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب الجماعية والفردية مع الملكي الأبيض.

وقالت شبكة (Relevo) الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، اتخذ خطوة جديدة تؤكد رغبة اللاعب في البقاء مع نادي ريال مدريد حتى اعتزال مسيرته الكروية.

اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

وأفادت الشبكة الإسبانية، بأن الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، اشترى عقاراً جديداً في العاصمة الإسبانية مدريد. بعد 14 عاماً، قضاها داخل بيت في مدينة سان سباستيان شمال دولة إسبانيا.

كما وأشارت، ” خطوة بنزيما تؤكد على رغبة اللاعب في الاعتزال مع ريال مدريد، إلى جانب أنه سيكون قادر على التمتع بكافة الخدمات في العاصمة مدريد. بالإضافة إلى التصويت في الانتخابات البلدية”.

 

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، قد انتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد (الميرينغي)، في صيف عام 2009، قادماً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي. كما وحقق العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري.

- Advertisement -

ويحتل أسطورة ريال مدريد بنزيما، ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع الفريق الملكي الإسباني، خلف النجم البرتغالي كريستيانو صاحب ال450 هدفاً.

كما وختمت، ” خطوة بنزيما الجديدة تؤكد بأن الفرنسي كريم بنزيما سيعتزل مسيرته الكروية بقميص ريال مدريد، إلى جانب العيش في العاصمة مدريد بعد اعتزاله”.

اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، قد أعلن اعتزال مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، بعد العلاقة المتوترة مع المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي. بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق في مونديال كأس العالم قطر2022.

وفي السياق ذاته، كشف وكيل أعمال كريم بنزيما (كريم الجزيري)، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، ” الكشف الطبي يؤكد بأن اللاعب كان قادرا على المشاركة مع فرنسا بصورة طبيعية”.

كما وأرفق كريم الجزيري وكيل بنزيما، صورة الأشعة لموكله، والتي أجراها اللاعب في مشفى (سبيتار) في دولة قطر، حيث قرر على إثرها استبعاده من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وكيل كريم بنزيما 

وختم وكيل بنزيما حديثه، ” لقد وضعت الأشعة هنا، ولكنني استشرت 3 متخصصين أكدوا لي بأن بنزيما، يمكن أن يكون لائقاً مع بداية دور ال16 في البطولة. كما ويمكنه الجلوس على مقاعد البدلاء”.

اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا
اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا

وكان المدرب الفرنسي ديشامب بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرروا استبعاد كريم بنزيما مع بداية بطولة مونديال كأس العالم 2022 الماضية.

يذكر بأن منتخب فرنسا حامل اللقب، قد تلقى الخسارة. أمام الأرجنتين المتوج بالبطولة، في المباراة النهائية المثيرة والقوية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، التي جمع كلا المنتخبين على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

المصدروطن + Relevo + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

الاتحاد الفرنسي يحسم أمر تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

حياتنا

كريم بنزيما يلغي متابعة لاعبي المنتخب الفرنسي على “إنستغرام” ويحتفظ بهؤلاء الخمسة فقط!

رياضة

بنزيما يُصفي حساباته مع نجوم فرنسا وطبيب الديوك يكشف كواليس استبعاده

رياضة

ديشامب يضع زيدان في ورطة!

رياضة

رصد ميزانية خيالية.. ريال مدريد يريد ضم كيليان مبابي لصفوفه بأي شكل

رياضة

سر اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا.. ماذا حدث خلف الكواليس؟!

رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل

الهدهد

كريم بنزيما مستعد للعدول عن قرار الاعتزال الدولي بشرط.. ما علاقة زين الدين زيدان؟

رياضة

سبب اعتزال كريم بنزيما اللعب دوليا لصالح المنتخب الفرنسي

رياضة

بنزيما يُحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبيل نهائي كأس العالم 2022

رياضة

تعليق بنزيما الغامض يحسم أمر حضوره نهائي كأس العالم 2022

رياضة

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تتغيّر أنماط النوم مع تقدمنا في العمر وهذه هي الفترة العمرية التي ننام فيها أقل

بيض عمرو أديب ودولار خالد الجندي.. أكثر التصريحات إثارة للجدل في 2022 (فيديو)

ميا خليفة تطلب أغرب وأجرأ هدية في عيد الميلاد (شاهد)

نتنياهو يعلق خطط ضم الضفة الغربية مقابل صفقة التطبيع مع السعودية

موعد افتتاح بطولة خليجي 25 وجدول المباريات والقنوات الناقلة مجاناً

حريق مروع أشعلته سيجارة يدمر مستشفى في بئر السبع ويقتل إسرائيليا (فيديو)

رغم التحذيرات الدولية.. السعودية تعتزم تنفيذ أحكام إعدام ضد معتقلي رأي عسكريين

هالاند ينفرد في الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

“هوشة” أحلام وأصالة بسعودي آيدول.. هل تفسدان حلم آل الشيخ؟ (فيديو)

هزت مصر.. الشرطة حلت لغز جريمة قتل “سيدة الخير” وتفاصيل صادمة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC