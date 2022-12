تقرير يتحدث عن اعتزال بنزيما مع ريال مدريد

- Advertisement -

وطن- كشف تقرير إسباني، عن خطوة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صاحب ال35 عاماً، أسطورة ريال مدريد الحالية، الجديدة من أجل اعتزال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والألقاب الجماعية والفردية مع الملكي الأبيض.

وقالت شبكة (Relevo) الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، اتخذ خطوة جديدة تؤكد رغبة اللاعب في البقاء مع نادي ريال مدريد حتى اعتزال مسيرته الكروية.

وأفادت الشبكة الإسبانية، بأن الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد، اشترى عقاراً جديداً في العاصمة الإسبانية مدريد. بعد 14 عاماً، قضاها داخل بيت في مدينة سان سباستيان شمال دولة إسبانيا.

كما وأشارت، ” خطوة بنزيما تؤكد على رغبة اللاعب في الاعتزال مع ريال مدريد، إلى جانب أنه سيكون قادر على التمتع بكافة الخدمات في العاصمة مدريد. بالإضافة إلى التصويت في الانتخابات البلدية”.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، قد انتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد (الميرينغي)، في صيف عام 2009، قادماً من فريق أولمبيك ليون الفرنسي. كما وحقق العديد من الألقاب على الصعيد المحلي والقاري.

