الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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بيض عمرو أديب ودولار خالد الجندي.. أكثر التصريحات إثارة للجدل في 2022 (فيديو)

العام يلفظ أيامه الأخيرة بعد تصريحات مثيرة عديدة

كتب خالد السعدي
عمرو أديب watanserb.com
عمرو أديب
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وطن- فيما يلفظ عام 2022 ساعاته الأخيرة، انتشر مقطع فيديو، يوثّق أغرب التصريحات التي أطلقها إعلاميون وفنانون ودعاة مصريون خلال العام، وأثارت جدلا حادا.

في مقطع الفيديو، تم تسليط الضوء على تصريحات لعالم الآثار المصري البارز زاهي حواس، الذي كان قد تحدث عن الأذان بشكل غير لائق.

وقال حواس: “إيه حكاية الأذان دي.. الأذان يتعمل جوه المسجد..ليه 70 أذان .. إحنا دولة سياحية ولازم نحافظ على راحة السياح”.

وتطرق المقطع إلى تصريحات للداعية الشهير خالد الجندي الذي قال: “اربط العملة مش بالدولار ولا بالين ولا بالليرة ولا بالمارك .. اربطها بتعلقك بالله”.

وتناول الفيديو تصريحات لجمال مبارك، ابن الرئيس الراحل حسني مبارك، قال فيها: “لقد رحلت عنا يا أبي.. ولكننا بالفعل انتصرنا وفي ساحة القضاء.. لترقد يا أبي في سلام”.

استعرض الفيديو أيضا، تصريحات للإعلامي عمرو أديب قال فيها: “فيه ناس بتقول إنها بتاكل بيض أورجانيك.. يا عم ده مش وقت بيض.. كله بالباسترما هيبقى نفس الطعم”.

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تطرق المقطع أيضا، إلى تصريحات للفنان حسين فهمي، قال فيها إن النقاب خطر على المجتمع، وأضاف: “إحنا مرينا بفترات كتيرة جدا على مصر النقاب كان فيها جزء من عمليات إرهابية”.

وأضاف: “العمليات دي تمت في البلد لإن محدش شايف مين اللي وراها”.

كما تناول الفيديو، تصريحات للفنان رشوان توفيق قائلا: “بروح على طول مع العالم الآخر باستمرار وكل زمايلي بيجولي”.

واستعرض المقطع، تصريحات للمغني عمر كمال في تصريحاته التي قال فيها: “بيوصلوا لنا صورة إن البلد حرب ودمار والبلد ضلمة لقيت كل حاجة حلوة والدنيا حلوة والدنيا جميلة”.

وأضاف: “بقول لأي حد عاوز ييجي يعمل حفلات تعالى.. الدنيا جميلة مفيش أي حاجة يعني”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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