الأربعاء, ديسمبر 28, 2022
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العام الفظيع..خلافات وفضائح تورطت فيها العائلة المالكة البريطانية في 2022

أثبت هذا العام أنه كان عامًا مضطربًا للعائلة المالكة

كتب ايمان الباجي
العام الفظيع..خلافات وفضائح تورطت فيها العائلة المالكة البريطانية في 2022 watanserb.com
العائلة المالكة البريطانية
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وطن– لم يكن عام 2022 هو الأفضل للعائلة المالكة البريطانية، حيث كان عامًا فيه الكثير من الأزمات. توفيت فيه الملكة وتورط إبنها في فضيحة جنسية، وظهر فيه العام كذلك سلسلة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل التي أغضبت البريطانيين.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكماً، في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا. وكان ذلك بمثابة نهاية حقبة وبداية عهد جديد، حيث أصبح ابنها الأكبر تشارلز ملكًا.

أثبت هذا العام أيضًا أنه كان عامًا مضطربًا للعائلة المالكة، حيث واجهوا أزمات صادمة وتحقيقات في أعقاب خروج دوق ودوقة ساسكس، وفقا لما أورده موقع قناة “foxnews“.

تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية

في يناير، قال قصر باكنغهام إن الألقاب العسكرية للأمير أندرو، دوق يورك وكذلك رعايته الملكية قد أعيدت إلى الملكة.

الأمير أندرو

وقال قصر باكنغهام في بيان:”بموافقة الملكة، أعيدت الانتماءات العسكرية والرعايات الملكية الخاصة بدوق يورك إلى الملكة” وذلك بعد أن وُجهت له اتهامات في نيويورك بالاعتداء الجنسي على قاصر.

مؤسسة الملك تشارلز الخيرية السابقة تخضع للتحقيق

في فبراير، غردت شرطة العاصمة على تويتر بأنها تحقق في مؤسسة خيرية للأمير تشارلز بسبب جرائم مزعومة ارتكبها مساعد سابق للقصر.

الملك تشارلز الثالث
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استقال مايكل فوسيت، الذي كان سابقًا أحد كبار مساعدي العائلة المالكة، من منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير وسط مزاعم بأنه عرض أن يدفع لرجل أعمال سعودي تبرعًا كبيرًا للحصول على لقب فارس والجنسية البريطانية.

زيارة الأمير وليام وزوجته كيت إلى جامايكا

في مارس، أخبر أحد المطلعين على القصر مجلة Us Weekly أن أمير وأميرة ويلز شعرا بالحزن بعد الانتهاء من جولتهما التي استغرقت ثمانية أيام في بليز وجامايكا وجزر الباهاما.

الأمير وليام وزوجته كيت في جامايكا

وقد تعرضت الجولة الملكية لانتقادات وأثارت احتجاجات في بعض المناطق، التي كانت تطالب بتعويضات عن فترة العبودية.

غياب الأمير أندرو والأمير هاري وزوجته عن احتفالات اليوبيل البلاتيني

في مايو، أكد قصر باكنغهام أن الأمير أندرو، وكذلك دوق ودوقة ساسكس، لن يظهروا على شرفة القصر احتفالًا بمرور 70 عامًا على حكم الملكة.

احتفالات اليوبيل البلاتيني بلندن

أصدرت الملكة مرسومًا يقضي بأن ينضم إليها أفراد العائلة المالكة العاملون فقط على الشرفة لمشاهدة احتفالات اليوبيل البلاتيني.

تعهد هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعدم عرض مقابلة الأميرة ديانا 

في يوليو، تعهد المدير العام لبي بي سي تيم ديفي بعدم بث مقابلة الأميرة ديانا في “بانوراما” مرة أخرى على الشبكة. وحث المذيعين الآخرين على أن يحذوا حذوه.

وقد أجرى الصحفي مارتن بشير مقابلة مع أميرة ويلز قبل 27 عامًا لبرنامج الشبكة. وقال اللورد دايسون، القاضي الذي أشرف على التحقيق، إن هيئة الإذاعة البريطانية “لم ترق إلى مستوى المعايير العالية للنزاهة والشفافية التي تعتبر السمة المميزة لها”.

مقابلة ديانا الشهيرة مع إذاعة بي بي سي

ووجد التحقيق أن بشير أمر بتحويل بيانات مصرفية مزيفة، وأظهرها لديانا واستخدم “سلوكا مخادعا” لإجراء المقابلة.

الملك تشارلز قبِل مليون جنيه استرليني” من عائلة بن لادن

في يوليو، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن صندوق أمير ويلز الخيري قبل مليون جنيه من عائلة أسامة بن لادن في عام 2013.

الملك تشارلز

وقد عارض متحدث باسم كلارنس هاوس بعض المزاعم الواردة في التقرير، لكنه أكد أن المؤسسة الخيرية قبلت الأموال.

محاولة إغتيال الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت النيابة العامة الملكية في أغسطس أنه تم القبض على جاسوانت سينغ تشايل وهو رجل يبلغ من العمر 20 عامًا كان يحمل قوسًا ونشابًا أراد اغتيال الملكة في يوم عيد الميلاد العام الماضي، وقد جهت إليه تهم بقصد إصابة الملكة أو إخافتها.

الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

تعرض كيت ميدلتون للمضايقة

في أكتوبر، تعرضت أميرة ويلز خلال زيارة مفاجئة إلى أيرلندا الشمالية، لموقف محرج من قبل امرأة قالت لها “تشرفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنت ببلدك، لأن إيرلندا هي للإيرلنديين.”

قالت المرأة لكيت “تشرفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنت ببلدك، لأن إيرلندا هي للإيرلنديين.”

تقع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة مثل إنجلترا واسكتلندا وويلز. ومع ذلك، كان هناك صراع منذ أن احتلت إنجلترا أيرلندا لأول مرة في القرن السابع عشر.

ولكن التزمت كيت الهدوء وأكملت سيرها بابتسامة.

رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض

في نوفمبر، اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاََ قام بإلقاء البيض على الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا أثناء زيارتهما مدينة يورك شمال بريطانيا. وأظهر مقطع فيديو الملك وهو يصافح عدة أشخاص عندما حاول الرجل إلقاء البيض على وجه الملك.

الرجل الذي حاول رشق الملك تشارلز بالبيض

وقد ألقت الشرطة القبض عليه وأفرج عنه لاحقًا بكفالة. ثم في ديسمبر، ألقي القبض على رجل آخر بعد أن ألقى بيضة على الملك بينما كان يلتقي مع الجمهور في لوتون، على بعد 30 ميلاً شمال لندن. 

استقالة عرابة ويليام من واجباتها الملكية

بينما كان ويليام وزوجته يقومان بأول رحلة لهما إلى الولايات المتحدة منذ ثماني سنوات، استقالت عرابة العائلة المالكة، سوزان هاسي، من واجباتها الملكية وسط مزاعم سلوك عنصري تؤكد أنها سألت نجوزي فولاني، عاملة خيرية بريطانية داكنة البشرة عن موطنها الأصلي.

سوزان هاسي

سلسلة هاري وميغان الوثائقية

في ديسمبر، شارك دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، تفاصيلا عن حياتهما خلال سلسلة وثائقية تبث على منصة “نتفليكس”.

هاري وميغان

وفي المسلسل، تحدث الثنائي عن الكثير من المواضيع منها قصة حبهما والمقابلة الشهيرة التي جمعتهما مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري.

المصدرموقع قناة "foxnews"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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