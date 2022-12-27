الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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الهدهد

“قوم فاسقون”.. مدرب الأهلي يهاجم السيسي بسبب قاضي الزواج وتخوفات على مصيره

قانون الأحوال الشخصية يتضمن استصدار موافقة قاضي على إتمام الزواج

كتب شيراز ماضي
قانون الأحوال الشخصية الجديد watanserb.com
لاعب الأهلي المصري السابق والمدرب حاليا في الفريق شريف عبدالفضيل
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وطن – بعد يوم من تصريحات صادمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، وتنظيمه لعملية الزواج، كتب لاعب الأهلي المصري السابق والمدرب حاليا في الفريق شريف عبدالفضيل تغريدة تتضمن إسقاطا على رئيس بلاده.

الرئيس المصري كان قد كشف أمس الاثنين خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.

واستعرض السيسي، أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد، قائلاً إن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل.

وأضاف أن هذه الخطوة ليست لتعقيد تلك الخطوة لكن لطمأنة الآباء على أبنائهم قبل الزواج ولضمان سلامة هذا المسار.

تغريدة شريف عبدالفضيل

تعليقا على تصريحات السيسي، كتب شريف عبدالفضيل تغريدة، استشهد فيها بالآية القرآنية: “فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ”.

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تغريدة عبدالفضيل فسرت بأنها إسقاط على القرارات الأخيرة التي تنظم عملية الزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتحديدا فيما يخص صدور قرار الموافقة على الزواج من قبل لجنة يرأسها قاض.

تفاعل واسع

أثارت هذه التغريدة تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وسط تعليقات أثارت تخوفات على حرية عبدالفضيل.

فكتب شريف: “هو دا دستور كل فرعون ظالم”.

وكتب حساب باسم النادي الأهلي: “التويتة دي هتقلب عليك الدنيا”.

وقال أشرف: “ايه يا كابتن شريف.. رايح فين”.

وذكر مغرد: “مش هتفاجئ لو شوفت خبر استقالتك من تدريب الاهلي.. ربنا يسترها عليك بجد”.

وتفاعل مغرد: “ربنا يرضى عليك وينتقم منه وممن أيده”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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