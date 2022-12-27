“قوم فاسقون”.. مدرب الأهلي يهاجم السيسي بسبب قاضي الزواج وتخوفات على مصيره

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وطن – بعد يوم من تصريحات صادمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، وتنظيمه لعملية الزواج، كتب لاعب الأهلي المصري السابق والمدرب حاليا في الفريق شريف عبدالفضيل تغريدة تتضمن إسقاطا على رئيس بلاده.

الرئيس المصري كان قد كشف أمس الاثنين خلال افتتاحه مشروعات صناعية جديدة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.

واستعرض السيسي، أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد، قائلاً إن الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل.

وأضاف أن هذه الخطوة ليست لتعقيد تلك الخطوة لكن لطمأنة الآباء على أبنائهم قبل الزواج ولضمان سلامة هذا المسار.

تغريدة شريف عبدالفضيل

تعليقا على تصريحات السيسي، كتب شريف عبدالفضيل تغريدة، استشهد فيها بالآية القرآنية: “فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ”.

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) — Sherif Abd Elfadil (@sherifabdlfadil) December 26, 2022

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تغريدة عبدالفضيل فسرت بأنها إسقاط على القرارات الأخيرة التي تنظم عملية الزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتحديدا فيما يخص صدور قرار الموافقة على الزواج من قبل لجنة يرأسها قاض.

تفاعل واسع

أثارت هذه التغريدة تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وسط تعليقات أثارت تخوفات على حرية عبدالفضيل.

فكتب شريف: “هو دا دستور كل فرعون ظالم”.

هو دا دستور كل فرعون ظالم — COACH SHREIF AOUF (@shreif_aouf) December 26, 2022

وكتب حساب باسم النادي الأهلي: “التويتة دي هتقلب عليك الدنيا”.

التويتة دي هتقلب عليك الدنيا — الأهلي♥️ ALAHLY ⚽️ نادي القرن (@WbAXKPCU71jN1qg) December 26, 2022

وقال أشرف: “ايه يا كابتن شريف.. رايح فين”.

ايه يا كابتن شريف..رايح فين. 🤣🤣🤣🤣 — أشرف البدوى (@AshrafElbaday) December 26, 2022

وذكر مغرد: “مش هتفاجئ لو شوفت خبر استقالتك من تدريب الاهلي.. ربنا يسترها عليك بجد”.

مش هتفاجئ لو شوفت خبر استقالتك من تدريب الاهلي

ربنا يسترها عليك بجد — أۈتـّ,ـشُۈٱآ (@MK14_r) December 27, 2022

وتفاعل مغرد: “ربنا يرضى عليك وينتقم منه وممن أيده”.