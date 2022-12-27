الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةتقاريرالعبودية في السعودية.. "حراج" أكبر سوق لبيع الخادمات للأثرياء (تقرير)
تقارير

العبودية في السعودية.. “حراج” أكبر سوق لبيع الخادمات للأثرياء (تقرير)

أسعار بيع الخادمات في السعودية تختلف حسب الخلفية العرقية

كتب خالد السعدي
سوق حراج watanserb.com
- Advertisement -

وطن – نشرت صحيفة “تايمز” البريطانية، تقريرا قالت فيه إن سوق حراج يعتبر أكبر سوق عبر الإنترنت في السعودية، للإتجار بالخادمات وبيعهن للأثرياء بشكل غير قانوني لأعلى المزايدين في السوق السوداء.

قالت الصحيفة: “في سوق سوداء مقنعة، يتم نشر عشرات القوائم كل يوم من قبل المواطنين السعوديين للإعلان عن العمال المهاجرين على أنهم متاحون للشراء أو الإيجار كخادمات وعمال نظافة ومربيات وسائقين”.

في المملكة العربية السعودية، التي تضم ثالث أكبر عدد من المهاجرين في العالم، يستطيع العمال الأجانب العيش والعمل من خلال نظام الكفالة ، حيث يكون المواطن السعودي المعروف باسم “الكفيل” مسؤولاً قانونًا عن العامل وسيحرر عقودهم وشروط تأشيرتهم.

في العام الماضي، قالت الحكومة إنها “أصلحت” النظام كجزء من رؤية السعودية 2030 ، وهي خطة جاءت كجزء من محاولتها لفتح البلاد على العالم، وضمنها تم السماح للعمال بفتح حسابات بنكية ، ونقل الوظائف ، ومغادرة البلاد دون إذن.

سوق حراج
يتم بيع الخادمات في السعودية بسوق سوداء، وتختلف الأسعار حسب الخلفية العرقية

حريات عمالة الخدمة المنزلية مقيدة

ومع ذلك، فإن الحريات الجديدة تنطبق فقط على العاملين في القطاعات الخاصة مثل النفط والغاز، فيما هناك أربعة ملايين امرأة ورجل يعملون في الخدمة المنزلية والمزارعين والسائقين لا تزال مقيدة.

واعترفت السعودية “نورا” بأنها احتجزت جواز سفر خادمتها في مكان آمن لأكثر من عام ، من اليوم الذي وصلت فيه للمرة الأولى عبر وكالة توظيف في أوغندا.

- Advertisement -

ويعتبر الاحتفاظ بوثائق هوية العمال انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية ومؤشرًا على العمل القسري وسوء المعاملة، وفقًا للأمم المتحدة.

سوق حراج
يحتفظ السعوديون بالأوراق الثبوتية الخاصة بالعمال، ويعد الاحتفاظ بوثائق هوية العمال انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية

وأكد “بائعون” للخادمات، أنهم احتجزوا جوازات سفر عمالهم، واعترف اثنان بتأديب عمالهم جسديًا إذا ما أظهروا أي ردود على شيء.

وقال العشرات إنهم يتوقعون أن تعمل الخادمات ليلًا ونهارًا دون فترات راحة مقابل أقل من 5 جنيهات إسترلينية في اليوم.

وعندما سُئلت عن سبب بيع خادمتها ، قالت نورا: “إنها عاملة نظافة جيدة وطباخة ، لكنها لا تستطيع الاعتناء بطفلي. جدتي مريضة لذلك أنا بحاجة إلى المال بسرعة”.

بيع من أجل الربح

فيما أكد آخرون أنهم كانوا يبيعون خادماتهم بالمزاد العلني من أجل الربح لأنهم لم يكونوا على دراية بالأطفال، أو غير قادرين على التحدث بالعربية أو الإنجليزية، أو غير صحيين، أو عنيدين أو لأن العامل المسن قد عاد.

أسعار بيع الخادمات تختلف حسب الخلفية العرقية، حيث تُباع الخادمات الفلبينيات بشكل أسرع وبأعلى الأسعار.

المصدرالتايمز - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سجن مدير الأمن العام السعودي خالد بن قرار الحربي 25 عاماً بسبب رسالة من سعد الجبري

الهدهد

مات قبل تسلمها.. أزمة طائرة خاصة لأمير سعودي تثير جدلا وسعرها خيالي

الهدهد

السعودي صالح حمامة يهين تركي آل الشيخ وجدل “الغبانة” مستمر (فيديو)

الهدهد

محمد العيسى: لا يوجد نص يمنع التهنئة بالكريسماس.. وعثمان الخميس يرد (فيديو)

الهدهد

إطلاق سراح الكاتب السعودي خالد العلكمي.. اعتقل 5 سنوات بسبب تغريدة عن أمير قطر!

الهدهد

ظهور مفاجئ للسعودي “أبو سن” صديق كريستينا الأمريكية بعد غياب طويل

الهدهد

أخت كريستيانو رونالدو تهين السعوديين بما فعلته (شاهد)

الهدهد

طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان وهكذا تم إنقاذه في الوقت المناسب (شاهد)

فيديو

أمطار غزيرة وبرق ورعد على زوار بيت الله الحرام (فيديو مؤثر)

الهدهد

كاتبة سعودية بارزة تحرض الفتيات على الانحلال.. ماذا قالت؟

تقارير

التلغراف: السعودية تخطط لعملية إعدام جماعية في أعياد الميلاد.. هل بينهم العودة والقرني؟!

الهدهد

سيول جارفة في مكة.. الأمطار تغرق السعودية وخسائر لا تعوض للسكان (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أبرزها تحسين نوعية نومك..7 فوائد غير متوقعة لقشور البصل

على الرغم من ثروته.. كيليان مبابي يعيش في شقة بقيمة 3 ملايين يورو ونصف لم تكلفه يورو واحد!

مفاجأة.. حكم نهائي كأس العالم يعترف بأنه ارتكب خطأ أثناء مباراة الأرجنتين وفرنسا

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق قبيل بطولة خليجي 25

مذيعة تستفز مايا دياب بسبب عمليات التجميل والأخيرة تشمئز منها (فيديو)

نهب جماعي في نيويورك استغلالا للعاصفة الثلجية ورد فعل الشرطة “صادم” (شاهد)

معجبة لبنانية تلتقي شيرين عبدالوهاب وحسام في متجر وما حدث بينهما أثار الجدل! (فيديو)

موقع “أفريك”: محمد السادس و”الزومبي المريض” علي بونغو.. مصاير متشابهة لزعماء دول

وفاة سلوم حداد تشعل السوشيال ميديا ونقابة الفنانين في سوريا تعلق (شاهد)

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد ديربي النصر والهلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC