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حياتنا

لاجئ سوري يذبح ابنتيه في تركيا بسبب “الشرف”!

سلم القاتل نفسه إلى الشرطة معترفاً بجريمته التي حدثت في ساعة غضب بحسب ادعائه

كتب رفيف عبدالله
لاجئ سوري يذبح ابنتيه في تركيا بسبب
لاجئ سوري يقتل ابنتيه
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وطن– هزت جريمة بشعة أركان تركيا، حين أقدم لاجئ سوري على قتل ابنتيه القاصرتين ذبحاً بسكين.

ليس من أصحاب السوابق

يقيم اللاجئ السوري يوسف الأحمد (54 عاماً) في ولاية قونية بتركيا مع أبناءه الـ7، منذ سنوات، بعد هروبه نتيجة الحرب في سوريا.

ولم يكن القاتل من أصحاب السوابق أبداً.

اعترف الأحمد الذي لم يكن من أصحاب السوابق أبدا، بقتل طفلتيه كوثر (17 عاماً)، ومروة (15 عاماً)، تحت ذريعة “الشرف”.

وبحسب ما ذكر موقع “العربية”، فقد سلم القاتل نفسه إلى الشرطة،  معترفاً بجريمته التي حدثت في ساعة غضب بحسب ادعائه.

جريمة شرف

وقال الأحمد أن الجريمة لها علاقة بـ “الشرف” وأفقدته وعيّه، ليكتشف عندما عاد إلى رشده أنه طعن اثنتين من بناته بسكين حتى الموت.

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وعثرت الشرطة التركية على جثتي الشقيقتين المقتولتين في مكان إقامة الأحمد.

الشارع الذي تقيم به العائلة

وأمرت السلطات بدفن الفتاتين بعد كشف طبيب شرعي في ولاية قونية عليهما.

اعتداء جنسي

وذكر لاجئون سوريون يقيمون في نفس الشارع الذي يقيم به القاتل، أن الأب كان على خلاف مع ابنته الكبرى كوثر نتيجة احتجاز زوجها لاتهامه باعتداء جنسي.

واندلع نقاشٍ حادّ بين كوثر ووالدها تدخّلت فيه ابنته مروة. ليقوم لاحقاً بطعنهما بسكين حتى الموت.

الضحية الأولى كوثر متزوجة ولديها طفلان. وتم سجن زوجها قبل فترة  لاتهامه باعتداء جنسي. الأمر الذي أغضب والدها على خلفية دفاعها عنه.

وهو ما أدى إلى اندلاع شجارٍ بينهما تسبب بموتها مع شقيقتها بعدما طعنهما بسكين.

صدمة وانهيار

ويواجه القاتل عقوبة السجن التي قد تصل إلى المؤبد مدى الحياة، إن لم يكن يعاني من اختلالٍ عقلي.

الجدير بالذكر أن قانون الجنايات التركي لا يعترف بـ”جرائم شرف”، ما يؤكد أن الأب القاتل سيحاسب على جريمة قتل شخصين عن سابق الإصرار والترصد.

ولم تنشر وسائل إعلام تركية أو سورية صورة للفتاتين أو والدهما. بينما تم نشر صورة للشارع الذي يقيم فيه اللاجئ السوري المتهم.

وسائل الإعلام التركية اكتفت فقط بنشر صور من مكان الحادث

هذا وقد أصيبت والدة الفتاتين بصدمة كبيرة وانهيار استلزم نقلها إلى المستشفى.

وتنتظر الشرطة التركية أن تخرج والدة الضحيتين من المستشفى لإجراء تحقيقات شاملة مع كامل أفراد العائلة.

المصدرالعربية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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