سيارة “رولز رويس”.. كم يبلغ ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو؟!

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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن ثمن هدية جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الإسبانية، إلى صديقها كريستيانو رونالدو، وهي عبارة عن سيارة فاخرة من نوع (رولز رويس)، بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد (الكريسماس).

ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو

وقالت صحيفة (daily mail) البريطانية، بأن ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو. يبلغ ثمنها 250 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 300 ألف دولار).

كما وتُضاف هدية جورجينا، وهي سيارة فاخرة من نوع (رولز رويس)، إلى أسطول سيارات صاروخ ماديرا رونالدو التي يمتلكها طوال مسيرته.

جورجينا ومفاجأة رونالدو بسيارة “رولز رويس” الفاخرة

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام). لحظة مفاجأة صديقها رونالدو بتلك الهدية الثمينة.

ولم يقتصر الأمر على هدية الإسبانية جورجينا لصديقها رونالدو فحسب، بل قامت بتقديم العديد من الهدايا لأطفال رونالدو الأربعة. احتفالاً ب” الكريسماس”.

ردة فعل كريستيانو رونالدو بعد أن اهدته حبيبته جورجينا رودريغز سيارة جديدة بمناسبة الكريسماس ❤️

pic.twitter.com/NRxeefX6Yg — Celebs Arabic (@CelebsArabic) December 26, 2022

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وظهر في مقطع الفيديو، قيام الدون رونالدو بالجلوس داخل تلك السيارة الفاخرة من نوع (رولز رويس). بجوار صديقته جورجينا وأطفاله داخل منزله.

انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

وفي سياق آخر، تحدثت صحيفة (ماركا) الإسبانية وقت سابق، عن توصل كريستيانو رونالدو إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، من أجل الانضمام إلى صفوفه في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي، مطلع الشهر القادم.

كما وأردفت الصحيفة، ” سيوقع رونالدو على عقد لمدة موسمين ونصف. بقيمة 200 مليون يورو، وسيمتد عقده حتى عام 2030، ليكون سفيراً للملف المشترك السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030″.

الكريسماس في منزل كريستيانو رونالدو 🌲 وهدية مفاجئة من جورجينا للدون 🚘 🎥 IG/georginagio pic.twitter.com/Me3sJarm5l — GOAL Arabia (@GoalAR) December 26, 2022

ورغم حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية، عن اتفاق رونالد مع نادي النصر السعودي، إلا أن الأمر لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن.

🚨 كريستيانو رونالدو سيوقع عقد لمدة 7 سنوات مع المملكة العربية السعودية سيلعب فيها في نادي النصر لمدة سنتين و نصف و سيبقى بعدها سفيراً للملف السعودي لإستضافة المونديال 2030. – ماركا pic.twitter.com/xGE6G7BYq0 — EPL World (@EPLworld) December 22, 2022

يذكر بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد فسخ عقده مع نادي مانشسر يونايتد الإنجليزي، بعد التصريحات التي هاجم فيها إدارة النادي واللاعبين والمدرب تين هاج الشهر الماضي.