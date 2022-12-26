الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

سيارة “رولز رويس”.. كم يبلغ ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو؟!

هدية جورجينا رودريغيز لصديقها رونالدو يبلغ ثمنها نحو 300 ألف دولار

كتب فارس أبو شيحة
هدية جورجنيا للدون رونالدو watanserb.com
ثمن هدية جورجنيا للدون كريستيانو رونالدو
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وطن- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن ثمن هدية جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الإسبانية، إلى صديقها كريستيانو رونالدو، وهي عبارة عن سيارة فاخرة من نوع (رولز رويس)، بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد (الكريسماس).

ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو

وقالت صحيفة (daily mail) البريطانية، بأن ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو. يبلغ ثمنها 250 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 300 ألف دولار).

هدية جورجينا للدون رونالدو
هدية جورجينا للدون رونالدو

كما وتُضاف هدية جورجينا، وهي سيارة فاخرة من نوع (رولز رويس)، إلى أسطول سيارات صاروخ ماديرا رونالدو التي يمتلكها طوال مسيرته.

ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو
ثمن هدية جورجينا للدون كريستيانو رونالدو

جورجينا ومفاجأة رونالدو بسيارة “رولز رويس” الفاخرة

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام). لحظة مفاجأة صديقها رونالدو بتلك الهدية الثمينة.

ولم يقتصر الأمر على هدية الإسبانية جورجينا لصديقها رونالدو فحسب، بل قامت بتقديم العديد من الهدايا لأطفال رونالدو الأربعة. احتفالاً ب” الكريسماس”.

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وظهر في مقطع الفيديو، قيام الدون رونالدو بالجلوس داخل تلك السيارة الفاخرة من نوع (رولز رويس). بجوار صديقته جورجينا وأطفاله داخل منزله.

هدية جورجنيا للدون رونالدو
ثمن هدية جورجنيا للدون كريستيانو رونالدو

انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

وفي سياق آخر، تحدثت صحيفة (ماركا) الإسبانية وقت سابق، عن توصل كريستيانو رونالدو إلى اتفاق مع نادي النصر السعودي، من أجل الانضمام إلى صفوفه في سوق انتقالات (الميركاتو) الشتوي، مطلع الشهر القادم.

كما وأردفت الصحيفة، ” سيوقع رونالدو على عقد لمدة موسمين ونصف. بقيمة 200 مليون يورو، وسيمتد عقده حتى عام 2030، ليكون سفيراً للملف المشترك السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030″.

ورغم حديث وسائل الإعلام العربية والأجنبية، عن اتفاق رونالد مع نادي النصر السعودي، إلا أن الأمر لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن.

يذكر بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد فسخ عقده مع نادي مانشسر يونايتد الإنجليزي، بعد التصريحات التي هاجم فيها إدارة النادي واللاعبين والمدرب تين هاج الشهر الماضي.

المصدروطن + daily mail + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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