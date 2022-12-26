تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الإفتاء المصرية تتداخل مع جدل الحلال والحرام بـ”تغريدة نارية”

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وطن – تداخلت دار الإفتاء المصرية، مع حالة الجدل التي تُثار سنويا، والمتعلقة بما إذا كانت تهنئة غير المسلمين بأعيادهم حلال أم حرام.

دار الإفتاء المصرية قالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين”.

وأضافت: “تهنئة شركاء الوطن بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع كتابًا وسنةً ومارستها السيرة النبوية العطرة”.

لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين

فتهنئة شركاء الوطن بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع كتابًا وسنةً ومارستها السيرة النبوية العطرة — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) December 26, 2022

موقف دار الإفتاء يأتي بعد تعرض شيخ الأزهر أحمد الطيب، للهجوم والانتقاد، وذلك بعدما هنّأ المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد.

وهنأ الطيب القيادات الكنسية والمسيحين بأعياد الميلاد، وقال عبر تويتر: “أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس ( بابا الكنيسة الكاثوليكية) والبابا تواضروس (بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية) ورئيس أساقفة كانتربري، الدكتور جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية ، برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد”.

أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) December 25, 2022

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وحرص الطيب على كتابة تغريدته باللغة الإنجليزية أيضا، في رسالة يبدو أنها يتعمد إيصالها للغرب لتوضيح موقف الإسلام من تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

I congratulate my dear brothers and friends Pope Francis, Pope Tawadros II, the Archbishop of Canterbury Dr. Justin Welby, Patriarch Bartholomew I of Constantinople along with other church leaders and all Christian brothers in the East and West for the occasion of Christmas.. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) December 25, 2022

I pray to Allah that the voice of brotherhood and peace will be louder, and that safety and stability will prevail everywhere. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) December 25, 2022

العيسى يتفق مع الأزهر والإفتاء

موقف الأزهر والإفتاء يتماشى مع تصريحات لرئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، الذي تحدث عن عدم وجود نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بعيد الميلاد، أو غيره من الأعياد الأخرى.

وأشار محمد العيسى إلى صدور فتاوى من علماء كبار في العالم الإسلامي عن “جواز ” تبادل التهاني مع غير المسلمين، مؤكدا أنه “لا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي”.

وقال إن” الاعتراض فقط يكون في المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا، وليس ظنيا”، مؤكدا أن تهنئة غير المسلمين “مصلحة ظاهرة”، تخدم سمعة الإسلام.

هل تبادل التهاني مع غير المسلمين – وتحديدا أهل الكتاب – ذوبان للهوية الإسلامية؟ الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/DnrKO5tFpc#MBC1 pic.twitter.com/nOgpq4Eunf — في الآفاق (@hiaahsanshow) December 23, 2022

وأضاف: “قلنا بأن هذه التهاني لا تعني القبول بالدين وصدر بجوازها فتاوى لعلماء كبار في العالم الإسلامي ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي”.

وتابع: “الاعتراض فقط على المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا وليس ظنيا.. وحتى لا أطيل ليس هناك نص شرعي يحرم هذه التهاني وكل ما يتعلق بها سواء المانع أو المجيز كلها اجتهادات”.

عثمان الخميس: تهنئة الأقباط لا تجوز

على النقيض، تحدث الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، إنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين على عيد ديني.

وقال الخميس: “لا يجوز تهنئة غير المسلمين على عيد ديني وبالإمكان تهنئتهم بالزواج أو شراء بيت أو قدوم مولود وغيره”.