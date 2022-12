تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الإفتاء المصرية تتداخل مع جدل الحلال والحرام بـ”تغريدة نارية”

- Advertisement -

وطن – تداخلت دار الإفتاء المصرية، مع حالة الجدل التي تُثار سنويا، والمتعلقة بما إذا كانت تهنئة غير المسلمين بأعيادهم حلال أم حرام.

دار الإفتاء المصرية قالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين”.

وأضافت: “تهنئة شركاء الوطن بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع كتابًا وسنةً ومارستها السيرة النبوية العطرة”.

موقف دار الإفتاء يأتي بعد تعرض شيخ الأزهر أحمد الطيب، للهجوم والانتقاد، وذلك بعدما هنّأ المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد.

وهنأ الطيب القيادات الكنسية والمسيحين بأعياد الميلاد، وقال عبر تويتر: “أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس ( بابا الكنيسة الكاثوليكية) والبابا تواضروس (بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية) ورئيس أساقفة كانتربري، الدكتور جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية ، برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد”.

وحرص الطيب على كتابة تغريدته باللغة الإنجليزية أيضا، في رسالة يبدو أنها يتعمد إيصالها للغرب لتوضيح موقف الإسلام من تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

I congratulate my dear brothers and friends Pope Francis, Pope Tawadros II, the Archbishop of Canterbury Dr. Justin Welby, Patriarch Bartholomew I of Constantinople along with other church leaders and all Christian brothers in the East and West for the occasion of Christmas..

— أحمد الطيب (@alimamaltayeb) December 25, 2022