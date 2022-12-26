الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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الهدهد

تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الإفتاء المصرية تتداخل مع جدل الحلال والحرام بـ”تغريدة نارية”

جدل تهنئة المسيحيين بأعيادهم يتكرر بشكل سنوي

كتب شيراز ماضي
تهنئة غير المسلمين بأعيادهم watanserb.com
دار الافتاء المصرية تفتي بجواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم
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وطن – تداخلت دار الإفتاء المصرية، مع حالة الجدل التي تُثار سنويا، والمتعلقة بما إذا كانت تهنئة غير المسلمين بأعيادهم حلال أم حرام.

دار الإفتاء المصرية قالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين كما يدَّعي بعض المتشددين”.

وأضافت: “تهنئة شركاء الوطن بمناسباتهم وأعيادهم من حسن الجوار ورد التحية بالحسنى وحسن التعايش، وهي مبادئ إنسانية راقية يدعو إليها الشرع كتابًا وسنةً ومارستها السيرة النبوية العطرة”.

موقف دار الإفتاء يأتي بعد تعرض شيخ الأزهر أحمد الطيب، للهجوم والانتقاد، وذلك بعدما هنّأ المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد.

أحمد الطيب هنّأ المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد

وهنأ الطيب القيادات الكنسية والمسيحين بأعياد الميلاد، وقال عبر تويتر: “أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس ( بابا الكنيسة الكاثوليكية) والبابا تواضروس (بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية) ورئيس أساقفة كانتربري، الدكتور جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية ، برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد”.

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وحرص الطيب على كتابة تغريدته باللغة الإنجليزية أيضا، في رسالة يبدو أنها يتعمد إيصالها للغرب لتوضيح موقف الإسلام من تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

العيسى يتفق مع الأزهر والإفتاء

موقف الأزهر والإفتاء يتماشى مع تصريحات لرئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، الذي تحدث عن عدم وجود نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بعيد الميلاد، أو غيره من الأعياد الأخرى.

محمد العيسى يقول أن لا وجود لنص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بعيد الميلاد أو غيره

وأشار محمد العيسى إلى صدور فتاوى من علماء كبار في العالم الإسلامي عن “جواز ” تبادل التهاني مع غير المسلمين، مؤكدا أنه “لا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي”.

وقال إن” الاعتراض فقط يكون في المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا، وليس ظنيا”، مؤكدا أن تهنئة غير المسلمين “مصلحة ظاهرة”، تخدم سمعة الإسلام.

وأضاف: “قلنا بأن هذه التهاني لا تعني القبول بالدين وصدر بجوازها فتاوى لعلماء كبار في العالم الإسلامي ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي”.

وتابع: “الاعتراض فقط على المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا وليس ظنيا.. وحتى لا أطيل ليس هناك نص شرعي يحرم هذه التهاني وكل ما يتعلق بها سواء المانع أو المجيز كلها اجتهادات”.

عثمان الخميس: تهنئة الأقباط لا تجوز

على النقيض، تحدث الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، إنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين على عيد ديني.

عثمان الخميس يفتي بعدم جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

وقال الخميس: “لا يجوز تهنئة غير المسلمين على عيد ديني وبالإمكان تهنئتهم بالزواج أو شراء بيت أو قدوم مولود وغيره”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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