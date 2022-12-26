الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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الأردن.. سيول جارفة تجتاح البترا وإجلاء جماعي للسياح (فيديو)

الأمطار الغزيرة في الأردن أدت لجريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه

كتب باسل النجار
سيول جارفة تجتاح البترا watanserb.com
سيول جارفة تجتاح البترا
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وطن- وثقت مقاطع متداولة عبر وسائل الإعلام الأردنية الرسمية، عمليات إجلاء سياح من البترا، بعد تدفق سيول عارمة إلى المدينة الأثرية، والتي تكونت بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة الأردنية.

سيول تغرق البترا في الأردن

وبحسب ما ذكرته قناة “المملكة” الأردنية، فقد أخلت سلطة إقليم “البترا”، الاثنين، الموقع الأثري في المدينة الوردية من السياح والمواطنين، لأجل الحفاظ على سلامة الأرواح عقب مداهمة مياه الأمطار للمنطقة.

وأكدت القناة أنه تم وقف إدخال السياح للمنطقة الأثرية في البترا بسبب السيول.

حيث أخلت كوادر السلطة السياح والمواطنين، ومنعت دخول أي أحد إلى الموقع، بسبب تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها.

وتدفقت المياه بغزارة من الجبال المحيطة لتتحول إلى سيل أغرق الموقع الأثري، ما دفع السلطات للتدخل العاجل.

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ومن جانبه صرح الدكتور سليمان الفرجات، رئيس سلطة إقليم البترا، بأنه تمت عمليات إخلاء لكافة السياح، الاثنين، من الموقع الأثري لحظة تساقط الأمطار وقبل تشكل السيول.

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وأوضح أن ذلك حدث من قبل فرق الطوارئ المنتشرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كميات الأمطار التي هطلت على المدينة كبيرة جدا، وأدت إلى تشكل السيول الجارفة.

واستنكر ناشطون أردنيون على مواقع التواصل، فتح الموقع الأثري في البترا، الاثنين، رغم تحذير هيئة الأرصاد والمعرفة مسبقا بسقوط أمطار غزيرة.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء منتقدا:”يعني مواقع الطقس كلها حذرت، لازم ننفضح مع السياح؟”

فيما اعتبر آخرون الفيديو بمثابة “فضيحة” حسب وصفهم، لعدم توفر مصارف لتصريف مياه السيول في هذه المنطقة الأثرية والهامة.

أمطار غزيرة على الأردن

ويشار إلى أن الامطار الغزيرة في الأردن، أدت لجريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق الجنوبية، حيث تتأثر المملكة بأحوال جوية ماطرة.

واشتدت التساقطات المطرية في جنوب المملكة الأردنية، وامتدت الهطولات لوسط وشمال البلاد.

وكان بيان صادر عن مديرية الأمن العام، حذر من ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، وتجنب الأودية والمناطق المنخفضة.

وقالت مديرية الأمن العام إن معظم مناطق المملكة تشهد الآن تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية والوسطى.

وشددت المديرية على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة.

وبيّنت أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم بالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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