الأردن.. سيول جارفة تجتاح البترا وإجلاء جماعي للسياح (فيديو)

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وطن- وثقت مقاطع متداولة عبر وسائل الإعلام الأردنية الرسمية، عمليات إجلاء سياح من البترا، بعد تدفق سيول عارمة إلى المدينة الأثرية، والتي تكونت بفعل الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة الأردنية.

سيول تغرق البترا في الأردن

وبحسب ما ذكرته قناة “المملكة” الأردنية، فقد أخلت سلطة إقليم “البترا”، الاثنين، الموقع الأثري في المدينة الوردية من السياح والمواطنين، لأجل الحفاظ على سلامة الأرواح عقب مداهمة مياه الأمطار للمنطقة.

وأكدت القناة أنه تم وقف إدخال السياح للمنطقة الأثرية في البترا بسبب السيول.

حيث أخلت كوادر السلطة السياح والمواطنين، ومنعت دخول أي أحد إلى الموقع، بسبب تجمع مياه الأمطار وارتفاع منسوبها.

وتدفقت المياه بغزارة من الجبال المحيطة لتتحول إلى سيل أغرق الموقع الأثري، ما دفع السلطات للتدخل العاجل.

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ومن جانبه صرح الدكتور سليمان الفرجات، رئيس سلطة إقليم البترا، بأنه تمت عمليات إخلاء لكافة السياح، الاثنين، من الموقع الأثري لحظة تساقط الأمطار وقبل تشكل السيول.

تساقط الأمطار والسيول في منطقة البترا أمر معتاد منذ 30 عاما | رئيس سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/pYV25leQWU — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 26, 2022

وأوضح أن ذلك حدث من قبل فرق الطوارئ المنتشرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كميات الأمطار التي هطلت على المدينة كبيرة جدا، وأدت إلى تشكل السيول الجارفة.

واستنكر ناشطون أردنيون على مواقع التواصل، فتح الموقع الأثري في البترا، الاثنين، رغم تحذير هيئة الأرصاد والمعرفة مسبقا بسقوط أمطار غزيرة.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء منتقدا:”يعني مواقع الطقس كلها حذرت، لازم ننفضح مع السياح؟”

فيما اعتبر آخرون الفيديو بمثابة “فضيحة” حسب وصفهم، لعدم توفر مصارف لتصريف مياه السيول في هذه المنطقة الأثرية والهامة.

سلطة إقليم البترا: العمل على تفويج عدد قليل من السياح إلى خارج الموقع الأثري بعد تدفق سيول#الأردن #البترا #أمطار #سيول pic.twitter.com/tiIejohRWW — yahya kanakrieh يحيى كناكريه (@yahyakanakrieh) December 26, 2022

أمطار غزيرة على الأردن

ويشار إلى أن الامطار الغزيرة في الأردن، أدت لجريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق الجنوبية، حيث تتأثر المملكة بأحوال جوية ماطرة.

واشتدت التساقطات المطرية في جنوب المملكة الأردنية، وامتدت الهطولات لوسط وشمال البلاد.

وكان بيان صادر عن مديرية الأمن العام، حذر من ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، وتجنب الأودية والمناطق المنخفضة.

وقالت مديرية الأمن العام إن معظم مناطق المملكة تشهد الآن تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية والوسطى.

وشددت المديرية على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة.

وبيّنت أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم بالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية.