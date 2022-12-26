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ابن زين الدين زيدان يتزوج ملكة جمال في المغرب.. من هي؟ (شاهد)

أعلن نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان عقد قرانه الجمعة وأقيم الحفل في مراكش بالمغرب

كتب فهمي الورغمي
ابن زين الدين زيدان watanserb.com
زواج ابن زين الدين زيدان
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وطن- وسط حضور قليل اقتصر على عائلتيهما، شارك الابن الأكبر للاعب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، “إنزو زيدان”، صورا من زواجه من عارضة الأزياء الفنزويلية “كارين جونكالفيس”، في مدينة مراكش.

صور زواج ابن زين الدين زيدان

وذكرت صحف فرنسية، أن حفل الزفاف أقيم يوم، 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واقتصر الحضور فقط على عائلة الزوجين وبعض الأصدقاء المقربين.

وشارك “إنزو زيدان” صورة عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام رفقة زوجته، التي تعتبر أيضاً أم طفلتهما سيا، وعلق قائلا ” “23 / 12 / 22 … إلى الأبد”.

 

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زواج إنزو وكارين
زواج ابن زين الدين زيدان

وبحسب ذات المصادر، كان من المقرر أن يتزوجا إنزو وكارين، قبل هذا الموعد، لكن قيود أزمة كورونا، دفعتهما إلى تأجيل الحفل.

كما شارك الزوجان صورًا من حفل زفافهما تعبيرا عن حبهما، حيث كتبت جونكالفيس باللغة الإسبانية: “إلى الأبد”.

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وشارك إنزو أيضًا صور حفل الزفاف عبر خاصية ستوري على إنستغرام.

وتُظهر إحدى الصور إنزو زيدان، يرتدي بدلة سوداء أنيقة بينما ترتدي العروس فستان زفاف أبيض ساحرا.

وقد كان الحضور محيطين بهما خلال تأديتهما رقصة الزفاف.

وأثنى العديد من النشطاء والمتابعين على جمال كارين جونكالفيس زوجة نجل زين الدين زيدان، ووصفوها بأنها “ملكة جمال”.

وإنزو زيدان، هو الابن البِكر، لنجم الكرة الفرنسية في التسعينات ومطلع الألفية “زين الدين زيدان“، ولاحقا مدرب ريال مدريد المتألق الذي أصبح أحد أشهر المدربين في خلال سنوات بإنجازات كروية كبيرة حققها مع النادي الملكي.

وُلد إنزو زيدان عام 1995، وهو لاعب فرنسي محترف في كرة القدم، استهل مشواره الرياضي بأكاديمية ريال مدريد، ثم تنقل بين العديد من الأندية.

حالياً، يلعب إنزو زيدان، في خطة وسط ميدان، في نادي فوينلابرادا الإسباني.

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حفل زواج إنزو زيدان في مراكش المغربية

إلى ذلك، يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة مراكش المغربية حفل زفاف أحد المشاهير على مستوى العالم.

فقد اختار العديد من المشاهير، المغرب وخاصة “مراكش” إما لعقد قرانهم أو للاحتفال بأحداث أخرى في حياتهم.

ففي عام 2018، على سبيل المثال، استضافت مدينة مراكش حفلة عيد ميلاد مادونا الستين، والتي وصفتها نجمة البوب ​​بأنها “أسبوع عيد ميلاد ساحر”.

ولعل إقبال المشاهير حول العالم على مدينة مراكش المغربية، هو الصورة الجميلة التي تحظى بها لدى زوارها بسبب رفاهية وسلاسة الخدمات المقدمة فيها.

 

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بالإضافة إلى طبيعة المدينة المعتدلة التي تميل إلى الحرارة، في هذه الفترة من السنة التي تشهد فيها مناطق من أوروبا أو أمريكا الشمالية، عواصف ثلجية وطقس سيئ.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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