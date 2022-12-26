ابن زين الدين زيدان يتزوج ملكة جمال في المغرب.. من هي؟ (شاهد)

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وطن- وسط حضور قليل اقتصر على عائلتيهما، شارك الابن الأكبر للاعب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، “إنزو زيدان”، صورا من زواجه من عارضة الأزياء الفنزويلية “كارين جونكالفيس”، في مدينة مراكش.

صور زواج ابن زين الدين زيدان

وذكرت صحف فرنسية، أن حفل الزفاف أقيم يوم، 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، واقتصر الحضور فقط على عائلة الزوجين وبعض الأصدقاء المقربين.

وشارك “إنزو زيدان” صورة عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام رفقة زوجته، التي تعتبر أيضاً أم طفلتهما سيا، وعلق قائلا ” “23 / 12 / 22 … إلى الأبد”.

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وبحسب ذات المصادر، كان من المقرر أن يتزوجا إنزو وكارين، قبل هذا الموعد، لكن قيود أزمة كورونا، دفعتهما إلى تأجيل الحفل.

كما شارك الزوجان صورًا من حفل زفافهما تعبيرا عن حبهما، حيث كتبت جونكالفيس باللغة الإسبانية: “إلى الأبد”.

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وشارك إنزو أيضًا صور حفل الزفاف عبر خاصية ستوري على إنستغرام.

وتُظهر إحدى الصور إنزو زيدان، يرتدي بدلة سوداء أنيقة بينما ترتدي العروس فستان زفاف أبيض ساحرا.

نجل زين الدين #زيدان، انزو زيدان يقيم حفل زفافه بالمغرب وتحديدا بمدينة #مراكش.. وشارك الزوجان مجموعة من الصور عبر حسابهما الشخصي على إنستجرام، من حفل زفافهما الذي أقيم بالمدينة الحمراء، وعلقا عليها "12/23/22. إلى الأبد".#المغرب pic.twitter.com/OXr7rqrE3Q — adnaneyahiaoui 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@adnanemeknes) December 26, 2022

وقد كان الحضور محيطين بهما خلال تأديتهما رقصة الزفاف.

وأثنى العديد من النشطاء والمتابعين على جمال كارين جونكالفيس زوجة نجل زين الدين زيدان، ووصفوها بأنها “ملكة جمال”.

وإنزو زيدان، هو الابن البِكر، لنجم الكرة الفرنسية في التسعينات ومطلع الألفية “زين الدين زيدان“، ولاحقا مدرب ريال مدريد المتألق الذي أصبح أحد أشهر المدربين في خلال سنوات بإنجازات كروية كبيرة حققها مع النادي الملكي.

وُلد إنزو زيدان عام 1995، وهو لاعب فرنسي محترف في كرة القدم، استهل مشواره الرياضي بأكاديمية ريال مدريد، ثم تنقل بين العديد من الأندية.

حالياً، يلعب إنزو زيدان، في خطة وسط ميدان، في نادي فوينلابرادا الإسباني.

حفل زواج إنزو زيدان في مراكش المغربية

إلى ذلك، يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة مراكش المغربية حفل زفاف أحد المشاهير على مستوى العالم.

فقد اختار العديد من المشاهير، المغرب وخاصة “مراكش” إما لعقد قرانهم أو للاحتفال بأحداث أخرى في حياتهم.

اقام زين الدين زيدان حفل زفاف ابنه الاكبر اينزو زيدان بمدية مراكش الحمراء المغربية علی الريقة المغربية بحضور مجموعة من رجال اللاعمال و الصحافيين الكبار pic.twitter.com/ebUOHmWk37 — Joumana allam (@allam_jojo) December 26, 2022

ففي عام 2018، على سبيل المثال، استضافت مدينة مراكش حفلة عيد ميلاد مادونا الستين، والتي وصفتها نجمة البوب ​​بأنها “أسبوع عيد ميلاد ساحر”.

ولعل إقبال المشاهير حول العالم على مدينة مراكش المغربية، هو الصورة الجميلة التي تحظى بها لدى زوارها بسبب رفاهية وسلاسة الخدمات المقدمة فيها.

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بالإضافة إلى طبيعة المدينة المعتدلة التي تميل إلى الحرارة، في هذه الفترة من السنة التي تشهد فيها مناطق من أوروبا أو أمريكا الشمالية، عواصف ثلجية وطقس سيئ.