بعد كم سنة زواج يمكن أن يتعرّض الزوجين للخيانة الزوجية!

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وطن-وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة أبحاث الجنس، قد يميل الرجال إلى خيانة الشريك، بعد مرور عدد معين من السنوات من الزواج. وفي هذا السياق، بيّن الباحثون أن الرجال يخدعون زوجاتهم بعد 11 عامًا من الزواج.

لإجراء دراسة عن الخيانة الزوجية، أجرى الباحثون الإسرائيليون مقابلات مع أكثر من 400 مشارك. والهدف من ذلك؛ هو اكتشاف متى يكون الرجال أكثر ميلًا إلى خداع شريكهم.

الزوجان: متى يخون الرجل زوجته؟

كان الهدف من المسح الذي تم إجراؤه تحديد أسباب وعوامل نجاح البعض في مقاومة إغراء الخيانة الزوجية. وفي هذا التقرير الذي نُشر في مجلة أبحاث الجنس، بيّن الباحثون أن الرجال يخونون زوجاتهم بعد مرور 11 عامًا من الزواج. ومن ناحية أخرى، تميل النساء إلى الخيانة بعد مرور 6 إلى 10 سنوات من العلاقة الزوجية.

كيف نقاوم الفتن

وفقًا لعدة دراسات تهدف إلى تحديد أسباب الخيانة، تظهر صفة معينة بانتظام في المقدمة. وهي قدرة الشخص على وضع نفسه في مكان الطرف الآخر، أي التعاطف معه في مثل هذه الحالات. وفي الواقع، وفقًا للبحث، فإن الشخص العاطفي سيكون أقل ميلًا للبحث عن شخص آخر في مكان آخر.