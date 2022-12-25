الأحد, ديسمبر 25, 2022
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بعد كم سنة زواج يمكن أن يتعرّض الزوجين للخيانة الزوجية!

"يخون الرجال زوجاتهم بعد مرور 11 عامًا من الزواج..."

كتب معالي بن عمر
الخيانة الزوجية watanserb.com
الخيانة الزوجية
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وطن-وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة أبحاث الجنس، قد يميل الرجال إلى خيانة الشريك، بعد مرور عدد معين من السنوات من الزواج. وفي هذا السياق، بيّن الباحثون أن الرجال يخدعون زوجاتهم بعد 11 عامًا من الزواج.

لإجراء دراسة عن الخيانة الزوجية، أجرى الباحثون الإسرائيليون مقابلات مع أكثر من 400 مشارك. والهدف من ذلك؛ هو اكتشاف متى يكون الرجال أكثر ميلًا إلى خداع شريكهم.

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لإجراء دراسة عن الخيانة الزوجية، أجرى الباحثون الإسرائيليون مقابلات مع أكثر من 400 مشارك
لإجراء دراسة عن الخيانة الزوجية، أجرى الباحثون الإسرائيليون مقابلات مع أكثر من 400 مشارك

الزوجان: متى يخون الرجل زوجته؟

كان الهدف من المسح الذي تم إجراؤه تحديد أسباب وعوامل نجاح البعض في مقاومة إغراء الخيانة الزوجية. وفي هذا التقرير الذي نُشر في مجلة أبحاث الجنس، بيّن الباحثون أن الرجال يخونون زوجاتهم بعد مرور 11 عامًا من الزواج. ومن ناحية أخرى، تميل النساء إلى الخيانة بعد مرور 6 إلى 10 سنوات من العلاقة الزوجية.

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وفقًا لعدة دراسات تهدف إلى تحديد أسباب الخيانة، تظهر صفة معينة بانتظام في المقدمة. وهي قدرة الشخص على وضع نفسه في مكان الطرف الآخر، أي التعاطف معه في مثل هذه الحالات. وفي الواقع، وفقًا للبحث، فإن الشخص العاطفي سيكون أقل ميلًا للبحث عن شخص آخر في مكان آخر.

وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة أبحاث الجنس، قد يميل الرجال إلى خيانة الشريك، بعد مرور عدد معين من السنوات من العلاقة
وفقًا لإحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة أبحاث الجنس، قد يميل الرجال إلى خيانة الشريك، بعد مرور عدد معين من السنوات من العلاقة

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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