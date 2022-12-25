الأحد, ديسمبر 25, 2022
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رياضة

احتفالات نجوم الكرة العالمية ب”الكريسماس” (صور)

نجوم كرة القدم العالمية يحتفلون مع عائلاتهم ب"الكريسماس"

كتب فارس أبو شيحة
احتفالات نجوم كرة القدم بالكريسماس watanserb.com
احتفالات نجوم كرة القدم بالكريسماس
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وطن- احتفل نجوم كرة القدم العالمية ب”الكريسماس”، مع عائلاتهم، قبيل أيام تفصلنا عن عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بعد فترة التوقف الدولي، بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ونشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث) صورة مع أسرته المتوج ببطل كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين (راقصو التانغو)، وهو يحتفل بأعياد الكريسماس، وكذلك صديقه الأوروغواياني سواريز المشهور بلقب (العضاض)، الذي نشر صورة مع عائلته بجانب شجرة الميلاد.

احتفالات نجوم الكرة العالمية بالكريسماس

كما ونشر النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة عبر حسابه على الانستغرام، وهو يحتفل مع عائلته بأعياد الكريسماس، بجوار شجرة عيد الميلاد.

ميسي يحتفل مع أسرته بالكريسماس
ميسي يحتفل مع أسرته بالكريسماس

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، عدداً من نجوم الفريق الملكي الأبيض، وهم يحتفلون بأعياد الكريسماس، إلى جانب التقاط عدد منهم صورة مع رئيس النادي فورنتينو بيريز للاحتفال معه، كان من أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله الإسباني ناتشو.

محمد صلاح مع أسرته
محمد صلاح مع أسرته
احتفال سواريز مع أسرته بالكريسماس
احتفال سواريز مع أسرته بالكريسماس

احتفالات نجوم ريال مدريد بالكريسماس

كما ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، الذي يستعد لمواجهة قوية، الاثنين، أمام أستون فيلا، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. صورة جماعية لنجوم الريدز وهم يحتلفون بأعياد الكريسماس.

احتفال ليفاندوفسكي مع زوجته بالكريسماس
احتفال ليفاندوفسكي مع زوجته بالكريسماس

ونشر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صورة برفقة زوجته وهما يحتفلان بعيد الميلاد (الكريسماس). بجوار شجرة الميلاد المزينة بالإضاءة، إلى جانب النجم الأوروغواياني فالفيردي مع زوجته، كما والنجم النرويجي إرلينغ هالاند.

احتفال كاسيميرو وكورتوا مع أسرهم بأعياد الكريسماس
احتفال كاسيميرو وكورتوا مع أسرهم بأعياد الكريسماس
احتفالات نجوم ريال مدريد بالكريسماس
احتفالات نجوم ريال مدريد بالكريسماس
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كما واحتفلت جل الأندية الأوروبية بعيد الميلاد (الكريسماس)، من خلال نشر العديد من مقاطع الفيديو والصور. عبر حساباتهم الرسمية لنجومهم.

احتفال هالاند وفالفيردي بأعياد الكريسماس
احتفال هالاند وفالفيردي بأعياد الكريسماس
كريم بنزيما مع رئيس ريال مدريد فورينتينو بيريز
كريم بنزيما مع رئيس ريال مدريد فورينتينو بيريز

يذكر بأن عيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد عند الديانة المسيحية، كما ويتمثل ذلك اليوم في تذكار ميلاد ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة ال24 من شهر ديسمبر ونهار ال25 كل عام. كما ويقام وفق طوائف أخرى في ليل ال6 من شهر يناير ونهار ال7 وفق معتقداتهم.

احتفال نجوم ليفربول بالكريسماس
احتفال نجوم ليفربول بالكريسماس
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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