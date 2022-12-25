احتفالات نجوم الكرة العالمية ب”الكريسماس” (صور)

- Advertisement -

وطن- احتفل نجوم كرة القدم العالمية ب”الكريسماس”، مع عائلاتهم، قبيل أيام تفصلنا عن عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بعد فترة التوقف الدولي، بسبب تنظيم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ونشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث) صورة مع أسرته المتوج ببطل كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين (راقصو التانغو)، وهو يحتفل بأعياد الكريسماس، وكذلك صديقه الأوروغواياني سواريز المشهور بلقب (العضاض)، الذي نشر صورة مع عائلته بجانب شجرة الميلاد.

احتفالات نجوم الكرة العالمية بالكريسماس

كما ونشر النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة عبر حسابه على الانستغرام، وهو يحتفل مع عائلته بأعياد الكريسماس، بجوار شجرة عيد الميلاد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، عدداً من نجوم الفريق الملكي الأبيض، وهم يحتفلون بأعياد الكريسماس، إلى جانب التقاط عدد منهم صورة مع رئيس النادي فورنتينو بيريز للاحتفال معه، كان من أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله الإسباني ناتشو.

احتفالات نجوم ريال مدريد بالكريسماس

كما ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، الذي يستعد لمواجهة قوية، الاثنين، أمام أستون فيلا، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. صورة جماعية لنجوم الريدز وهم يحتلفون بأعياد الكريسماس.

ونشر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صورة برفقة زوجته وهما يحتفلان بعيد الميلاد (الكريسماس). بجوار شجرة الميلاد المزينة بالإضاءة، إلى جانب النجم الأوروغواياني فالفيردي مع زوجته، كما والنجم النرويجي إرلينغ هالاند.

- Advertisement -

كما واحتفلت جل الأندية الأوروبية بعيد الميلاد (الكريسماس)، من خلال نشر العديد من مقاطع الفيديو والصور. عبر حساباتهم الرسمية لنجومهم.

يذكر بأن عيد الميلاد يعتبر ثاني أهم الأعياد عند الديانة المسيحية، كما ويتمثل ذلك اليوم في تذكار ميلاد ميلاد يسوع المسيح، وذلك بدءًا من ليلة ال24 من شهر ديسمبر ونهار ال25 كل عام. كما ويقام وفق طوائف أخرى في ليل ال6 من شهر يناير ونهار ال7 وفق معتقداتهم.