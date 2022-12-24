السبت, ديسمبر 24, 2022
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الأمير هاري.. هل هذه العجوز المثيرة هي التي أفقدته عذريته؟ (شاهد)

كشفت ميغان ماركل سابقًا أنها معجبة جداً بالممثلة ليز وتواصلت معها قبل أن تقابل هاري

كتب رفيف عبدالله
الأمير هاري.. هل هذه العجوز المثيرة هي التي أفقدته عذريته؟ (شاهد) watanserb.com
الأمير هاري
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وطن– نفت الفنانة البريطانية إليزابيث هيرلي أنها المرأة المُسنة التي فقد الأمير هاري عذريته معها، وسط مزاعم بأنه سيدرج الأمر في مذكراته.

لست الفاعلة

ضحكت الممثلة ليز هيرلي (57 عاماً) من الشائعات التي ترددت على أنها ضاجعت دوق ساسكس عندما كان في سن المراهقة.

عندما سئلت ليز عن الادعاءات ، قالت لصحيفة “التايمز“: “لست أنا. لست الفاعلة”.

وأضاف نجمة أوستن باورز: “لا ، ليس أنا. بالتأكيد لا.”

نفت ليز هيرلي أنها أفقدت عذرية الأمير هاري
الأمير هاري
من المفهوم أن الدوق ينفتح على محاولته مع امرأة أكبر سنًا في مذكراته التي تحكي كل شيء

امراة عجوز جميلة في الريف

من المفهوم أن هاري سيكشف عن تجربته مع “امرأة عجوز جميلة في الريف” في كتابه “سبير“.

لماذا اختار الأمير هاري هذا الاسم الغريب لحسابه على الإنستغرام؟

ضحكت الممثلة من المزاعم

في مصادفة غريبة ، كشفت ميغان ماركل سابقًا أنها معجبة جداً بالممثلة ليز وتواصلت معها قبل أن تقابل هاري.

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كتبت النجمة السابقة في مدونتها The Tig والتي توقفت عن العمل في عام 2015 ، أن الإعجاب بليز بدأ بسبب فستانها المشهور بدبوس الأمان من فيرساتشي.

مذكرات هاري

وصفت مذكرات هاري التي ستُنشر الشهر المقبل – بأنها “حميمية وصادقة” وكُتبت “بأمانة خام ثابتة”.

يستعد قصر باكنغهام لمزيد من الاكتشافات حول العائلة المالكة وعلى وجه الخصوص الملك تشارلز.

الأمير هاري
كشفت ميغان سابقًا أنها معجبة جدا بإليزابيث

تم تأجيل إصدار الكتاب كعلامة احترام للملكة، وكتب هاري فيه ملاحظة تؤكد بأنه كُتب قبل وفاتها.

كما يتبع الفيلم الوثائقي المثير لهاري وميغان على نتفليكس. حيث شن الزوجان هجمات جديدة على النظام الملكي.

كذبة لحماية أخي

وزعم هاري أن شقيقه الأمير وليام صرخ عليه خلال قمة ساندرينجهام بعد ميغسيت.

كما قال إن القصر “كذبة لحماية أخي” عندما أصدر بيانًا ينفي فيه قصة أن ويليام قام بتخويفه من العائلة المالكة.

الأمير هاري
تعرض الزوجان لانتقادات بسبب اعتمادهما الوثائقي المثير للجدل على نتفليكس

واتهم هاري تشارلز بالكذب في اجتماع الأزمة المتوتر مع الملكة في يناير 2020.

غذاء للذئاب

في غضون ذلك ، زعمت ميغان: “لم يتم رميي إلى الذئاب ، كنت غذاءً للذئاب”.

على الرغم من اتهاماتهم المؤذية ، سيظل الزوجان مدعوين إلى تتويج الملك.

سيقام حفل تشارلز التاريخي في 6 مايو ، لكن قوائم الضيوف لم يتم إعدادها بعد.

لكن مصدر قال لصحيفة الديلي تلغراف: “كل أفراد الأسرة مرحب بهم”.

المصدرالتايمز - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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