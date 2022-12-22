الخميس, ديسمبر 22, 2022
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حياتنا

نظام غذائي يساعد على التغلّب على داء السكري ويُغنيك عن الدواء

"بعد عام واحد، تعافى ما يقارب من نصف المتطوعين أي 44.4٪ من مرض السكري بشكل دائم"

كتب معالي بن عمر
داء السكري watanserb.com
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وطن-أثبتت دراسة حديثة أنه يمكن التغلب على مرض السكري من النوع 2، دون استخدام أدوية، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي بسيط.

نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على مرض السكري من النوع 2، المعروف أيضًا باسم “السكري الدهني”؛ وهو مرض استقلابي يصيب بشكل أساسي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. وناتج عن نمط حياة خامل واتباع نظام غذائي غني بالدهون، يضرّ على وجه التحديد القلب والأوعية الدموية والكلى والأعصاب.

لكن، اعتماد نمط حياة ونظام غذائي معيّن (نظام غذائي متوازن ونشاط بدني) بالإضافة إلى العلاجات الدوائية، يساعد على التغلب على داء السكري من نوع 2.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، أظهرت دراسة حديثة بعنوان “تأثير النظام الغذائي المقيدة بالسعرات الحرارية والمتقطعة على التخلص من داء السكري من النوع 2″، التي أجريت في جامعة تشانغشا، الصين، ونشرتها مجلة “مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي”، أن اتباع نظام غذائي بسيط يمكن أن يساعد المرضى على التعافى من مرض السكري من النوع 2.

اتباع نظام غذائي بسيط يمكن أن يساعد المرضى على التعافى من مرض السكري من النوع 2.
اتباع نظام غذائي بسيط يمكن أن يساعد المرضى على التعافى من مرض السكري من النوع 2.

الصيام المتقطع: كيف نعالج مرض السكري من النوع الثاني بدون دواء؟

اختبر باحثون من جامعة تشانغشا تأثير الصيام المتقطع على مرض السكري من النوع 2 لدى 72 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 38 و 72 عامًا يعانون من مرض السكري منذ مدة تقل عن عشر سنوات. ثم تم تقسيم المشاركين عشوائياً إلى مجموعتين: المجموعة الأولى تتبع الصيام المتقطع والثانية تتناول الطعام بالطريقة التقليدية.

ويتكون برنامج الصيام من الصيام لمدة 5 أيام؛ فترة كان فيها تناول الطعام يقتصر على 840 سعرة حرارية في اليوم، ثم يتم تناول الطعام بالطريقة التقليدية لمدة عشرة أيام. وتكررت هذه الدورة ست مرات على مدار فترة إجمالية قدرها 90 يومًا.

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وكانت النتيجة كالآتي: بعد ثلاثة أشهر، قلل ما يقارب من 90٪ من المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين صاموا، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية لخفض نسبة السكر في الدم والأنسولين، تناولهم للأدوية.

وبعد عام واحد، تعافى ما يقارب من نصف المتطوعين أي 44.4٪ من مرض السكري بشكل دائم. كما أنه في نهاية الدراسة، وجد العلماء أن شخصًا واحدًا فقط من بين 36 شخصًا يتبع نظامًا غذائيًا كلاسيكيًا تمكن من السيطرة على مرض السكري من النوع 2.

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فقدان الوزن: فائدة أخرى للصيام المتقطع

في هذه الدراسة، وجد الباحثون أن الصيام المتقطع يساعد أيضًا في إنقاص الوزن. في الواقع، فقد المشاركون الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع 5 كغم في المتوسط ​​خلال هذا البرنامج، في حين أن كتلة الجسم للمشاركين في المجموعة الأخرى بالكاد تغيرت.

هذه الدراسة العشوائية البسيطة تشير إلى أن تعديل النظام الغذائي المصحوب بنقص في السعرات الحرارية يمكن أن يساعد مرضى السكر في التغلب على مرضهم
هذه الدراسة العشوائية البسيطة تشير إلى أن تعديل النظام الغذائي المصحوب بنقص في السعرات الحرارية يمكن أن يساعد مرضى السكر في التغلب على مرضهم

وختمت المجلة بالقول، إن هذه الدراسة العشوائية البسيطة تشير إلى أن تعديل النظام الغذائي المصحوب بنقص في السعرات الحرارية يمكن أن يساعد مرضى السكر في التغلب على مرضهم. كما لا يزال من المهم التأكيد على أن الدراسة أجريت على مجموعة صغيرة من الأشخاص وأن الآثار طويلة المدى للصيام على مرض السكري لم يتم تحليلها بعد.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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