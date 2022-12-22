موقع “أفريك”: الملك محمد السادس ذاب كـ”الزبدة”.. ماذا جرى له وما علاقة للا سلمى بالأمر؟!

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وطن- تساءل موقع “أفريك” عما يعانيه الملك المغربي محمد السادس، بعد أن ظهر بهذه الحالة خلال استقباله لاعبي أسود الأطلس ووالداتهم تكريما لهم بإنجازهم غير المسبوق في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وقال الموقع في تقرير له، إن الملك محمد السادس، خلال ظهوره الأخير مع لاعبي المنتخب المغربي، خسر الكثير من وزنه.

وأضاف أن ملك المغرب محمد السادس لم يعد يتمتع بنفس السمنة التي كان يتمتع بها قبل بضع سنوات، لافتا إلى ان نقصان وزنه لفت انتباه الجميع خاصة أثناء التفشي الكبير لفيروس كورونا، عندما دعا الملك شعبه للتطعيم.

وتابع الموقع إن الملك المغربي ظهر حينها كقائد جيد لشعبه، حيث كان قدوة بالفعل من خلال تناوله التطعيم في قصره، حيث بدا هزيلاً وكان يشعر بالقلق أكثر من أي أحد.

وبحسب الموقع فإنه منذ ذلك الحين، لم يتم فحص صور الملك عن كثب، حتى يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 ، عندما استقبل الملك العلوي لاعبي المنتخب المغربي، بعد أن حمل أسود الأطلس الذين عادوا حديثًا من قطر شعلة القارة الإفريقية عالياً للغاية واحتلوا المرتبة الرابعة على منصة التتويج.

ظهور ملفت ومقلق

أشار الموقع إلى أنه من الطبيعي أن يحتفل الملك المغربي محمد السادس بهذا الأداء الرائع لمنتخب بلاده، حيث تم اختيار قصر الرباط لاستقبال اللاعبين برفقة أمهاتهم. وفي حضور شقيقه مولاي رشيد ونجله مولاي الحسن، كرم الملك الفريق المغربي الرائع الذي عبر عن فخر قارة بأكملها، وفي نهاية الحفل تم التقاط صورة عائلية، إلا ان هذه الصورة أثارت القلق حول صحته من جديد.

حزن أم مرض

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قال الموقع إن الصورة التذكارية التي تم التقاطها مع لاعبي المنتخب ووالداتهم أظهرت أن محمد السادس “ذاب مثل الزبدة”، مشيرا إلى أنه بدا بوجه مبتسم، إلا أنه فقد جبهته العريضة ويعاني من تجاعيد كبيرة في رقبته، مما يدل على أنه عوامل العمر قد أثرت عليه بشكل كبير وعلى عكس ما يمكن توقعه من ملك مثل محمد السادس.

وتساءل الموقع عن “ما الذي يمكن أن يعاني منه محمد السادس؟”، مشيرا إلى أن البعض يميل إلى تأثره الشديد بانفصاله عن والدة أبنائه الأميرة للا سلمى، في حين قد يتخيل آخرون مشاكل صحية، لافتا إلى أنه في كلتا الحالتين فإن جسد محمد السادس قد “ذاب”.