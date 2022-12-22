محمد صلاح ينقذ مستشفى سرطان من الإغلاق بمبلغ ضخم عجزت عن دفعه الحكومة!

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وطن- شارك اللاعب الدولي “محمد صلاح” ، في حملة إنقاذ مستشفى 57357 لعلاج الأطفال بالمجان، بعد الأزمة التي تتعرض لها مؤخرًا.

12 مليون جنيه لصالح المستشفى المتخصص بمرض سرطان النخاع

وتبرع نجم ليفربول الإنجليزي بثلاثة ملايين دولار أي ما يعادل 12 مليون جنيه مصر لصالح المستشفى المخصص لعلاج سرطان الأطفال.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء جمعية صناع الخير، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” تبرع محمد صلاح بمبلغ 12 مليون جنيه مصري لصالح المصابين بمرض سرطان النخاع من الأطفال في المستشفى

وتعانى مستشفى 57357 من وضع مالي صعب في الأيام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار والمستلزمات الطبية المستخدمة لعلاج المرضى.

وأعلن نشطاء منذ أيام أن المشفى سيتم إغلاقه خلال 6 أشهر لأن التبرعات قليلة والدواء وطرق العلاج غالية جداً بينما تم إعلاق فرع طنطا بالفعل بسبب نقص التبرعات

وقالت مسؤولة الموارد في مستشفى 57357 رشا العشري في تصريحات صحفية إن لدى المستشفى 18 ألف مريض سرطان ليسوا قادرين على استقبال حالات جديدة لعدم وجود امكانيات وأدوية وأضافت أن المستشفى كسر آخر وديعة من 3 شهور وتابعت أن ما تبقى سنة فقط لأن الوضع بات متأزماً مناشدة الجميع بالتبرع ولو بجنيه

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وكان صلاح تبرع من قبل بقميصه لصالح أحد الفقراء والذي انتشرت صورة له وهو يرتدي قميص وعليه رقم الفرعون المصري، كما رفض صلاح الحصول على مكافأة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وقرر منحها للفقراء في قريته.

وكان محمد صلاح قد تبرع للمستشفى ذاته في آذار 2018 بمبلغ 12 مليون جنيه مصري وبحسب الصحافة المصرية آنذاك ، فإن المستشفى سيوفر بقيمة المبلغ الذي تبرع فيه صلاح جهاز زرع نخاع العظم، مشيدةً بالفعل الإنساني للنجم المصري البالغ من العمر 29 عاماً.

وساعد صلاح أيضًا في بناء مستشفى ومدرسة ومركز شباب ووحدة إسعاف في نجريج، بالإضافة إلى توفير 5 أفدنة من الأرض لمحطة معالجة النفايات مما يتيح للسكان الحصول على مصدر آمن للمياه النظيفة

فساد مرعب

“وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة النجم العالمي محمد صلاح وتهديد مستشفى سرطان الأطفال بالإغلاق بسبب قلة الدعم، وعلق “هيثم أبوخليل” : ” مستشفى سرطان وكمان للأطفال مهددة بالغلق علشان مفيش تمويل” وأضاف:”في بلد بتعمل أكبر مسجد وكاتدرائية وساري في الصحراء في بلد تشتري طائرة رئاسية بنصف مليار دولار من اللي معدي 30 جنيه في بلد تبنى قصور رئاسية علشان مصر

ومينفعش تدعم مستشفى سرطان علشان أطفال مصر فساد مرعب.

مستشفى سرطان وكمان للأطفال مهددة بالغلق علشان مفيش تمويل

في بلد بتعمل أكبر مسجد وكاتدرائية وساري في الصحراء

في بلد تشتري طائرة رئاسية بنصف مليار دولار من اللي معدي 30 جنيه

في بلد تبنى قصور رئاسية علشان مصر ومينفعش تدعم مستشفى سرطان علشان أطفال مصر

فساد مرعب!#انقذوا_مستشفي_٥٧٣٥٧ pic.twitter.com/QmMYlN126L — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 21, 2022

وقالت” عبير فتحي”:”التبرعات كتير ولكن للاسف بيت توزيع معظمها مرتبات للمسؤولين عن هذه المؤسسة والقليل فقط هو الذي يتم علاج بعض الأطفال به.

واستدركت :”اللي عايز يتبرع يكون أفضل أنه يتبرع للمعهد القومي للسرطان أو مستشفى أبو الريش التبرعات فيهم بتروح للمستحقين ولا يتم توزيع الغنائم اقصد (التبرعات) على المنتفعبن”.