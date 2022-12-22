كثيرون يقعون فيها..5 أشياء لا يجب فعلها أبداََ في مكان العمل

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وطن– يحتاج الموظف إلى التصرف بمهنية في مكان العمل للحفاظ على مكانته وسمعته.

وعليه كذلك الإبتعاد عن مجموعة من التصرفات والأفعال لترك انطباع مهني ومميز في مكان العمل.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع صحيفة”IndiaTimes” مجموعة من الأشياء يجب على كل موظف تجنب القيام بها في مقر العمل.

نشر النميمة في مكان العمل

نشر الشائعات والنميمة حول مديرك وزملائك في العمل ليست فكرة جيدة. قد تعتقد أن مشاركة النميمة مع أحد ما قد تجعلك تشعر بالتفوق ولكن ينصح دائمََا بالإبتعاد عن هذا السلوك السيء في مكان العمل لأنه عادة ما يؤدي إلى خلافات بين الزملاء.

تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لساعات

قضاء الكثير من الوقت بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وأنت تعمل في مكتبك قد يجلب لك المشاكل.

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لذا، ينصح بالتحقق من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك فقط أثناء فترات الراحة والتركيز على عملك في الوقت الآخر.

الذهاب للعمل وقت المرض



إذا كنت تعتقد أن الذهاب إلى العمل عندما تكون مريضًا يظهر التزامك بالعمل، فأنت مخطئ.

في أوقات المرض، ابق في المنزل لأن نقل الجراثيم إلى مكان عملك خاصة بين زملائك فكرة سيئة للغاية.

من الضروري أن تتحدث مع مديرك إذا كنت مريضاََ، وإشرح له الوضعية وأخبره إذا كان بإمكانك العمل من المنزل.



مواعدة زملاء العمل

لا تجعل مكان العمل ساحة لمواعدة زملاء العمل، لأن هذه الأماكن لا تصلح بأي شكل لأن تكون الأماكن المثلى للمواعدة.

علاوة على ذلك، فإن مواعدة زميلك في المكتب يمكن أن يصبح محرجًا وغريبًا لاحقًا، إذا لم تنجح الأمور بينكما.



الذهاب إلى العمل مترنحََا

من الأخطاء التي يقع فيها كثيرون هي الذهاب إلى العمل مترنحين بعد ما قضوا ليلة سهر طويلة.

وهذا السلوك يؤثر بالتالي على أدائهم وقد يسبب المشاكل في مكان العمل.

