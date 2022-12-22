الخميس, ديسمبر 22, 2022
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“تبون” وضع شرطين.. مصادر تنفي قبول الرئيس الجزائري بوساطة الملك الأردني مع المغرب!

الرئيس "تبون" اشترط تخلي المغرب عن تحالفها مع إسرائيل وسحب خطة الحكم الذاتي في الصحراء

كتب سالم حنفي
تبون و ملك المغرب watanserb.com
تبون و ملك المغرب
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وطن- نفت مصادر مطلعة ما أثير خلال الأيام الماضية عن قبول الجزائر بوساطة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع إشاعة حول بدء محادثات جزائرية-مغربية قريبًا في سويسرا بهدف إيجاد مخرج من الأزمة الدبلوماسية والسياسية التي تعيشها أهم دولتين مغاربيتين منذ صيف 2021.

وقالت المصادر في حديث لموقع “مغرب إنتليجنس” أنه لم يتم قبول أي وساطة مع المغرب لتنهي الجزائر عام 2022 بالحفاظ على نفس عتبة “العداء” للمغرب المجاور.

وبحسب المصادر، فقد رفضت الجزائر كل عروض الوساطة الأخيرة التي قدمتها الأردن وقطر والجامعة العربية، حيث كانت الجزائر قد ناقشت بالفعل منذ عام 2021 مع العديد من المبعوثين السعوديين، وجامعة الدول العربية أو حتى مؤخرًا من الأردن، لكن كل هذه المناقشات اصطدمت بصرامة القادة الجزائريين الذين صاغوا مطالب “غير واقعية” وبالتالي يعرقلون أي أمل في تسهيل العلاقات مع المغرب.

سحب خطة الحكم الذاتي بشأن الصحراء

وقالت المصادر إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يريد من المغرب سحب خطته للحكم الذاتي للصحراء الغربية والموافقة على التفاوض مباشرة مع البوليساريو حول خيار استفتاء تقرير المصير.

التخلي المطلق عن التحالف مع إسرائيل

من ناحية أخرى، فإن “تبون” يطالب المغرب بالتخلي المطلق عن تحالفه مع إسرائيل، والذي يُنظر إليه على أنه ميثاق عدوان على الأمن القومي الجزائري.

وأكدت المصادر على أنه بدون هذين الشرطين، لا يمكن إجراء مفاوضات مباشرة للجزائر مع المغرب.

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وكانت صحيفة “lavanguardia” الإسبانية، قد زعمت نجاح وساطة الملك الأردني عبدالله الثاني بإقناع الجزائر بإعادة العمل بخط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يمر عبر الأراضي المغربية.

وكانت الجزائر قرّرت عدم تجديد عقوده بسبب أزمتها مع المغرب منذ أكثر من سنة، ومعاقبة إسبانيا على تحول موقفها من ملف الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

مزاعم بقرب حل الأزمة بين البلدين

وقالت الصحيفة، إن الأزمة السياسية بين البلدين تقترب من الحل، بفضل وساطة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، بتاريخ 3 ديسمبر/كانون أول الجاري، والذي توصّل إلى اتفاق مبدئي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لإعادة فتح خط الغاز المغاربي المُغلق منذ 31 أكتوبر/تشرين أول 2021، في أقرب وقت ممكن.

وكشفت الصحيفة، أن الملك عبدالله الثاني “أحرز تقدّماً كبيراً جداً” في الوساطة بين البلدين، موضحة أنّه مهّد لحدوث اجتماع جزائري مغربي في سويسرا، وهو الأمر الذي قال المصدر الدبلوماسي الجزائري، إنه “قد يكون قريباً جداً”.

المصدرموقع مغرب إنتليجنس، صحيفة “lavanguardia” الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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