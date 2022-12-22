بعد بندر القرهدي.. جريمة جديدة مروعة تشعل السعودية (فيديو)

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وطن – بالتزامن مع جريمة قتل الشاب السعودي بندر القرهدي، حرقا على يد أصدقائه بشكل غادر في جريمة بشعة هزت المملكة، تداول ناشطون سعوديون مقطعا مصورا وثق جريمة جديدة صادمة في القطيف أشعلت المواقع.

جريمة صادمة في السعودية ودهس مواطن عمدا بهدف سرقته

الفيديو الذي راج بين النشطاء السعوديين، الخميس، وثق قيام شخصين يستقلان سيارة في القطيف وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص في الشارع عمدا، بغرض إصابته ثم سرقة ما بحوزته وتركه مصابا واللوذ بالفرار.

ويبدو أن إحدى الكاميرات في الشارع الذي وقعت فيه الجريمة، وثقت ما حدث ولا يعلم المجرمان أنه تم تصويرهما.

🎥 دهس متعمد وسرقة ما بحوزة المجني عليه.

🚨#تم_القبض pic.twitter.com/43IVv7ImQH — عبدالله البرقاوي (@albargawy) December 22, 2022

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيديو الصادم، ومطالبة النشطاء للسلطات بالتحرك، بدأت الشرطة السعودية بالفعل تحرياتها وفق لما أتيح لها من معلومات عن السيارة في المقطع المتداول.

والخميس، بالفعل أفاد جهاز الأمن العام السعودي في بيان رسمي له، أن شرطة محافظة القطيف قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على شخص بالدهس عمدا وسرقة ما بحوزته.

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وعن مصير الرجل الذي تم دهسه، أوضح بيان الأمن العام الذي رصدته (وطن) أنه تلقى الرعاية الطبية وغادر المستشفى.

شرطة محافظة القطيف تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته. pic.twitter.com/W0GqBEoKm1 — الأمن العام (@security_gov) December 22, 2022

وأوضح البيان أن جرى إيقاف المجرمين ـ قائد السيارة ومرافقه ـ واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأشاد النشطاء على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، بسرعة استجابت السلطات ووصولها للمجرمين وإلقاء القبض عليهما.

وطالب السعوديون بتوقع عقوبة قاسية على المجرمين، وجعلهما عبرة لمن يفكر في مثل هذه الجرائم الخسيسة، مشيرين إلى أن الرجل المعتدى عليه كان من الممكن أن يفقد حياته جراء الدهس المتعمد.

وفي هذا السياق كتب مغرد باسم نايف:”أتمنى يكون العقوبة قصاص لأن إذا عقوبة أخف من هذه.. راح يتمادون و تنتشر السرقات.. ويتم التنفيذ في مدة أقصاها أسبوعين.”

وتساءل مغرد آخر معبرا عن استغرابه واسنكاره لهذه الجريمة:”العالم ايش صابهم مش معقول! هل هذا تأثير الأفلام والألعاب الإلكترونية أو التعاطي؟”

وقال أحمد الصالح:”لا حول ولا قوة الا بالله.. اش الي قاعد يحصل عندنا زاد العنف بشكل غريب الله يصلح الحال.”

جريمة بندر القرهدي وحرقه حيا من قبل صديقه غدرا

وربط ناشطون هذه الجريمة بجريمة قتل بندر القرهدي حيا، على يد صديق طفولته غدرا بعد خلافات بينهما، وعبروا عن استنكارهم لمثل هذه الجرائم البشعة والغير معتادة في المملكة.

وذهب البعض إلى أن الرابط بين كل هذه الجرائم، هي انتشار المخدرات بين الشباب السعودي.

#دعواتكم_لشهد_العنزي

الواقعه هذي صارت بجده بحي الامير فواز اربعه شباب ربطوا خويهم بالمرتبه بالسياره ورشوه ببنزين وحرقو السياره اسم خويهم (بندر القرهدي)شغال كابتن ولحقو عليه ناس وطفو السياره ولكن توفى رابع يوم شوفوه بالمقطع الي يصيح ويمشي علما بأن اصحابهم كانو متعاطين مخدر الشبو pic.twitter.com/vWo3Td77zj — Abo HATEM (@AboHATE62755871) December 21, 2022

وكان بندر القرهدي قد تعرّض لعملية قتل مروعة، تعرض خلالها للتعذيب حرقاً على يد أصدقائه.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت مصادر أمنية سعودية، إلى أنّ بندر القرهدي تعرّض للغدر من قبل أصدقائه الذين استوقفوه على إحدى الطرقات في مدينة جدة، من أجل حلّ مشاكل عالقة بينهم.

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وأصدقائه، الأمر الذي دفع بهم إلى تكبيله في سيارته، ثم سكب البنزين عليه، وإضرام النار في جسده، دون أن يرفّ لهم جفن.

وما زالت أصداء هذه الجريمة الشنيعة تتردّد على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط مطالبات شعبية بإعدام القتلة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم.