مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

وطن- يُخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتغيير موعد إقامة كأس العالم 2022، وفق ما كشف رجل الأعمال السويسري جياني إنفانتينو رئيس اتحاد “الفيفا”.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري إنفانتينو، بأن هناك مخطط لإقامة مونديال كأس العالم كل 3 سنوات.

كما وبحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، مقتنع بأن قواعد اللعبة ستتغير مع إقامة كأس العالم في الشتاء، وهو ما يدلل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو. حيث أن هناك مخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

وأردفت الصحيفة، ” خطة رئيس الفيفا إنفانتينو، ستتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الآخرى للمنتخبات، في السنوات التي لا تشهد فيها وجود المونديال”.

كما وتابعت، ” لا يمكن إجراء تلك التغييرات على خطط المسابقات إلا بعد نسخة مونديال كأس العالم 2030، حيث أن المحادثات بين الاتحادات على التقويم الدولي ستكون من 2024. وحتى 2030، على الرغم من أن المقترح للتغير بدأ خلف الكواليس”.

