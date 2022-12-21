مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

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وطن- يُخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتغيير موعد إقامة كأس العالم 2022، وفق ما كشف رجل الأعمال السويسري جياني إنفانتينو رئيس اتحاد “الفيفا”.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري إنفانتينو، بأن هناك مخطط لإقامة مونديال كأس العالم كل 3 سنوات.

تغيير موعد إقامة كأس العالم

كما وبحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، مقتنع بأن قواعد اللعبة ستتغير مع إقامة كأس العالم في الشتاء، وهو ما يدلل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو. حيث أن هناك مخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

وأردفت الصحيفة، ” خطة رئيس الفيفا إنفانتينو، ستتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الآخرى للمنتخبات، في السنوات التي لا تشهد فيها وجود المونديال”.

موعد إجراء تغييرات إقامة كأس العالم

كما وتابعت، ” لا يمكن إجراء تلك التغييرات على خطط المسابقات إلا بعد نسخة مونديال كأس العالم 2030، حيث أن المحادثات بين الاتحادات على التقويم الدولي ستكون من 2024. وحتى 2030، على الرغم من أن المقترح للتغير بدأ خلف الكواليس”.

EXCLUSIVE: Gianni Infantino wants to hold the World Cup every THREE YEARS after being emboldened by the commercial success of Qatar 2022 – with the FIFA president convinced that staging t…

via https://t.co/tRYG0AuBDk https://t.co/ugpaYtXFLK — 𝔸𝕝-𝕙𝕒𝕛𝕚 𝕀𝕤𝕞𝕒𝕚𝕝 (@Alfaenshe) December 20, 2022

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واستكملت، ” رئيس الاتحاد الدولي للفيفا إنفانتينو، يخطط للاستمرار في منصبه خلال الفترات ال3 القادمة. أي حتى نهاية عام 2031″.

كما وختمت الصحيفة، “مقترح تغيير إقامة كأس العالم يلقى الدعم في قارة أفريقيا وآسيا، لكن ربما سيواجه المعارضات بشأنه في أوروبا وأمريكا الجنوبية”.

#مجلس_قناة_الكاس | جياني إنفانتينو رئيس الفيفا : سيتم إقامة بطولة كأس العرب مجددًا ويجب أن ندرس فكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بشكل جيد #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/q61awkwfLh — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 19, 2022

منتخب الأرجنتين بطل نسخة ال22

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توج بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على حامل اللقب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

إنفانتينو عبر قناة الكأس: 💬استضافة مصر كأس العالم في ملف مشترك؟ لما لا. pic.twitter.com/n0Hvbdd8Vr — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن النسخة القادمة من مونديال كأس العالم 2026. ستقام في ثلاثة دول في قارة أمريكا الشمالية، وهي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.