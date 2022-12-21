الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

مخطط لإقامة مونديال كأس العالم في الشتاء كل 3 أعوام

كتب فارس أبو شيحة
تغيير موعد إقامة كأس العالم watanserb.com
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
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وطن- يُخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتغيير موعد إقامة كأس العالم 2022، وفق ما كشف رجل الأعمال السويسري جياني إنفانتينو رئيس اتحاد “الفيفا”.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري إنفانتينو، بأن هناك مخطط لإقامة مونديال كأس العالم كل 3 سنوات.

تغيير موعد إقامة كأس العالم

كما وبحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، بأن رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، مقتنع بأن قواعد اللعبة ستتغير مع إقامة كأس العالم في الشتاء، وهو ما يدلل على أن الرياضة يمكن أن تستمر في النمو. حيث أن هناك مخطط لإقامة المونديال كل 3 سنوات.

وأردفت الصحيفة، ” خطة رئيس الفيفا إنفانتينو، ستتضمن إقامة كأس العالم للأندية والمسابقات القارية الآخرى للمنتخبات، في السنوات التي لا تشهد فيها وجود المونديال”.

موعد إجراء تغييرات إقامة كأس العالم

كما وتابعت، ” لا يمكن إجراء تلك التغييرات على خطط المسابقات إلا بعد نسخة مونديال كأس العالم 2030، حيث أن المحادثات بين الاتحادات على التقويم الدولي ستكون من 2024. وحتى 2030، على الرغم من أن المقترح للتغير بدأ خلف الكواليس”.

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واستكملت، ” رئيس الاتحاد الدولي للفيفا إنفانتينو، يخطط للاستمرار في منصبه خلال الفترات ال3 القادمة. أي حتى نهاية عام 2031″.

كما وختمت الصحيفة، “مقترح تغيير إقامة كأس العالم يلقى الدعم في قارة أفريقيا وآسيا، لكن ربما سيواجه المعارضات بشأنه في أوروبا وأمريكا الجنوبية”.

منتخب الأرجنتين بطل نسخة ال22

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توج بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على حامل اللقب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ومن الجدير بالذكر، بأن النسخة القادمة من مونديال كأس العالم 2026. ستقام في ثلاثة دول في قارة أمريكا الشمالية، وهي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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