الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

سفيان أمرابط مطلوب في ليفربول وناديه يُحدد سعر بيعه

إدارة ليفربول ترغب في التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط في الميركاتو القادم

كتب فارس أبو شيحة
سفيان أمرابط مطلوب في ليفربول watanserb.com
سفيان أمرابط مطلوب في ليفربول
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم المغربي سفيان أمرابط، صاحب ال26 عاماً، مطلوب بقوة في نادي ليفربول، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي قدمه اللاعب مع أسود الأطلس في مونديال كأس العالم 2022.

وأفادت صحيفة (ميرور) الإنجليزية، الأربعاء، بأن نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، مطلوب في نادي ليفربول الإنجليزي.

سفيان أمرابط مطلوب في ليفربول

وأضافت الصحيفة، ” ناديه فيورنتينا حدد سعر بيع اللاعب سفيان أمرابط للتعاقد معه، في سوق الانتقالات القادمة ب50 مليون يورو”.

كما وختمت، ” إدارة نادي ليفربول ترغب في التعاقد مع لاعب وسط المنتخب المغربي سفيان أمرابط. بعد الأداء الذي ظهر به رفقة منتخب بلاده في مونديال كأس العالم 2022، وحصدهم المركز الرابع بالمونديال”.

المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في كأس العالم 2022

ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بتحقيق التأهل التاريخي على مستوى المنتخبات العربية والأفريقية في منافسات كأس العالم 2022، بعد وصوله إلى نصف نهائي البطولة العالمية، على حساب البرتغال، عقب تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل.

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كما وحصد المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال كأس العالم، بعد الخسارة أمام كرواتيا. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في ختام منافسات البطولة العالمية للمنافسة على المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية.

من هو المغربي سفيان أمرابط؟!

سفيان أمرابط، لاعب كرة قدم مغربي الجنسية محترف في قارة أوروبا، من مواليد شهر أغسطس عام 1996، يلعب في مركز خط الوسط مع نادي فيورنتينا الإيطالي في الوقت الحالي. وهو شقيق اللاعب نور الدين أمرابط المحترف لاعب نادي النصر السعودي السابق.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي أوترخت الهولندي عام 2007، ثم انتقل بعدها إلى فينورد رودتردام الهولندي. كما وانتقل إلى صفوف كلوب بروج البلجيكي، ثم هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة، قبل التعاقد مع نادي فيورنتينا في عام 2020 وإلى الآن.

يذكر بأن المغربي سفيان أمرابط تواجد في التشكيلة المثالية الأفضل في مونديال كأس العالم 2022، إلى جانب زميليه أشرف حكيمي ورمان سايس.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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