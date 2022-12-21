تقرير: مليارات ابن سلمان أنقذت مجموعة لوسيد من الانهيار

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وطن – كشف موقع “WCCF TECH“، أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان ضخ المليارات لانتشال شركة لوسيد من الانهيار.

ونشر الموقع تقريرا بعنوان “صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعود مجدداً لإنقاذ مستثمري مجموعة “لوسيد”، قال فيه إن مستثمري مجموعة لوسيد تلقوا جرعة يضرب بها المثل، ما أدى إلى وقف الانخفاض المتواصل لقيمة سهم الشركة، وإعادة تنشيط حركته نحو الصعود للسنة المالية 2023.

مجموعة لوسيد كانت قد أعلنت، أنّها أكملت طرحها في السوق المعلن في نوفمبر الماضي، حيث جمعت حوالي 600 مليون دولار في هذه العملية من خلال بيع 56.2 مليون سهم.

لكن هذا العرض كان بمثابة رياح معاكسة للسهم في الأسابيع الأخيرة، والآن بعد أن خفت حدة ضغط البيع هذا، يمكن للمضاربين على ارتفاع السهم محاولة إعادة تأكيد تأثيرهم على السرد السائد حول السهم.

ومع ذلك ، وفي ما شكل مفاجأة سارة، أعلنت مجموعة لوسيد أيضًا أنها تجمع ما يقرب من 915 مليون دولار من خلال بيع بعض أسهمها إلى شركة آيار للاستثمار الثالث، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

بشكل حاسم ، سيحدث البيع من خلال طرح خاص ولن يؤثر على سعر السهم، وعند دمجها مع عرض لوسيد في السوق ، ستكسب الشركة 1.515 مليار دولار من السيولة الجديدة لتعزيز مركزها النقدي الذي بلغ 3.85 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ويتألف من النقد وما يعادله واستثمارات.

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وأشار العديد من المحللين إلى مشكلة النقد المستمرة لمجموعة لوسيد باعتبارها رياحًا معاكسة رئيسية، وقال التقرير: “بعد كل شيء، تستمر لوسيد في حرق الأموال بمعدل 4 مليارات دولار سنويًا”.

علاوة على ذلك، ومع وجود إجمالي سوق قابل للعنونة (TAM) يبلغ حوالي 15 في المائة في الولايات المتحدة، وتبدو آفاق الشركة مخيفة في لمحة خاطفة،ومع ذلك ، فمن هنا تظهر قوة لوسيد الفريدة من خلال الدعم الثابت من السعوديين.

السعودية ترفض تقليص حصتها

وبينما توقع الكثيرون أن يبدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تقليص حصته الضخمة البالغة 62.5% مجموعة لوسيد ، رفض صندوق الثروة السيادية القيام بذلك حتى الآن.

علاوة على ذلك ، من خلال تسهيل عملية زيادة رأس المال الجديدة البالغة 915 مليون دولار ، أنقذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الشركة من الانهيار المالي شبه المؤكد في عام 2023.

وتنفق مجموعة لوسيد، حاليًا حوالي مليار دولار نقدًا كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن المركز النقدي للشركة سينخفض ​​إلى ما يقدر بنحو 2.85 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

ومع ذلك ، ونظرًا لضخ السيولة الجديدة ، ستنهي الشركة الربع الحالي بمبلغ ضخم يبلغ 4.365 مليار دولار – وهو أكثر من كافٍ لتغطية كامل المبلغ في السنة المالية 2023.

وسيشهد عام 2023 أيضًا فتح الحجوزات الخاصة بسيارة Lucid Gravity SUV، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

زيادة في القدرة الإنتاجية

ولدى منشأة Lucid Group AMP-1 في كازا جراندي ، أريزونا ، حاليًا قدرة إنتاجية تبلغ 34000 وحدة لكل سنة، وتضيف الشركة خط تجميع ثان في المنشأة للتعامل مع إنتاج Lucid Gravity SUV.

وبمجرد اكتمال الصفقة، ستزداد الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة إلى 90.000 مركبة سنويًا، وبشكل منفصل منحت المملكة العربية السعودية مؤخرًا مجموعة لوسيد حوافز بقيمة حوالي 3 مليارات دولار لإنشاء منشأة إنتاج تبلغ 155000 وحدة سنويًا في المملكة.

كما وقع السعوديون اتفاقية لشراء ما يصل إلى 100 ألف سيارة كهربائية من الشركة خلال السنوات العشر القادمة.