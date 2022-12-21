الأميرة العمانية التي عشقت وحملت من ألماني وتنصرت ثم هربت بسفينة بريطانية وعادت ببارجة حربية المانية احتلت جزء من زنجبار!

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وطن- بعد وفاة سلطان عمان سعيد بن سلطان البوسعيدي عام ١٨٥٦ والذي ترك امبراطورية مترامية الاطراف ضمت مع عمان جزء من افريقيا واسيا وجزء من بلاد فارس، دخل الصراع أشده بين ورثته، فكان القتل والانقلابات ومحاولات الإنقلاب والانقسامات عنوان تلك الفترة، فكل واحد منهم يحاول ان يحصل على النصيب الإكبر من هذا الإرث الواسع.

أدت هذه المرحلة الى مذابح وتفكك اسري وتشريد بحق الاسرة، فاميرات هربن الى الهند ومناطق اخرى ومنهن من اتهمن باعراضهن، ومنهن من هربن بحياتهن من الجحيم الذي كان يجري، فقد هربت زوجة ثويني بن سلطان بعد الاتقلاب على عرش ابنها سالم بن ثويني على ظهر سفينة وباعت بعض مجوهراتها لاحد التجار الهنود كي تاكل.

وحتى والدة الاميرة بطلة موضوعنا، قتلت بالسم وان ذكرت ابنتها في مذكراتها ان والدتها ماتت بالكوليرا.

فاميرتنا هذه كانت من ضحايا الطمع وصراع كرسي الحكم ولكن كل هذا لا يبرر لها الانتقام الذي فعلته فيما بعد.

فكانت الاميرة سالمة بنت سعيد في الطرف الآخر من ممتلكات عمان؛ زنجبار، حيث وقفت مع أخيها برغش في محاولة الانقلاب على أخيه حاكم زنجبار آنذاك ماجد، ولكن بعد فشل الإنقلاب اضطر برغش للهروب للهند بمساعدة بريطانيا والتي نفسها نفذت قصف قصره عقابا له على محاولة الإنقلاب.

بقت الاميرة في زنجبار دون ان يتعرض لها اخوها الحاكم ماجد ولكنها تعرضت للتجاهل والابعاد، مما أدى الى ان تقع في براثن شاب ألماني يدعى رودولف روته والذي و كان يعمل مندوبا لإحدى الشركات الألمانية في زنجبار وربما عمله كان “غطاء”! كديدن معظم تجار أوروبا في تلك البقاع، فاحبته وحين حملت منه وظهر حملها، قرر اخوها الحاكم ماجد التخلص منها، فهربت الى عدن بمساعدة زوجة القنصل البريطاني عام ١٨٦٧، حيث امنتها السلطات البريطانية لدى اسرة اوروبية في عدن، لنتنتظر عشيقها من اجل الزواج.

حجز عشيقها الالماني روته لفترة في زنجبار ثم التحق بها حيث تزوجا في احدى الكنائس وغيرت اسمها الى ايملي روته ومن ثم غادرا الى ألمانيا.

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في ألمانيا وبعد ٣ سنوات توفي زوجها رودولف في حادث سير، تاركا لها قسوة الحياة مع ٣ أطفال.

ففي نفس الوقت حرمتها اسرة زوجها من ممتلكاته فعانت طويلا مما اضطرها ان تعمل كمدرسة وان تكتب سيرتها كي تعتاش مع اطفالها، ثم طلبت من أخيها “برغش” الذي سبق وان وقفت معه ضد أخيها ماجد الحاكم السابق، فبعد وفاة ماجد اعادت السلطات البريطانية برغش من الهند ليحكم مكان اخيه، ولكن حال الحاكم الجديد اختلف حتما مع اخته بعد العار الذي الحقته بالأسرة.

وعندما قرر بسمارك مستشار المانيا آنذاك دخول المنافسة مع القوى العالمية الاستعمارية للسيطرة على شرق افريقيا، عاد وتذكر مطالبات هذه الاميرة لحكومته في السابق وتمت دراستها للنظر في كيف ستسخدم هذه المصالح لصالح الألمان، فقد كانت الاميرة تسعى دوما فيها لاستعادة عرش زنجبار من اخوتها، لذا استخدمت هذه الاميرة من اجل السيطرة على زنجبار لصالح الالمان على ان يكون ابنها سعيد سلطانا عليها.

وبالفعل غادرت الاميرة سالمة المانيا على متن بارجة المانية حربية واستطاعت دخول زنجبار بأمان، لكن تفاهما بريطانيا المانيا جرى بحيث تحصل المانيا على بعض الحقوق في زنجبار او موطا قدم والذي أدى فيما بعد لسيطرتها على تانجنيقا عام ١٨٩٠ حيث تقاسمت بريطانيا والمانيا المنطقة، لبريطانيا زنجبار ولالمانيا تانجنيقا.

لم تستفد الاميرة من هذه الفريسة التي استولى عليها وحوش الاستعمار سوى القرون بل وقرون عفنة فقد استمرت معاناتها وخلافاتها مع اخيها وان حصلت على بعض الحقوق.

فبعد الاتفاق الالماني البريطاني أجبرت بريطانيا اخوها برغش على أعادت بعض ميراثها وتنقلت بين فلسطين ولبنان ثم عادت الى ألمانيا حيث ماتت.

توزع اولادها واحفادها في أمريكا وبريطانيا، في العشرينات من القرن الماضي حين قدم ابنها سعيد للحصول على الجواز البريطاني قدم له في القدس حيث كان يقيم. ولله الامر من قبل وبعد.