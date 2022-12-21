الأسباب لا تزال غامضة..أشهر 5 حوادث طيران في العالم

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وطن– نشر موقع “viva.co.id”تقريرا استعرض من خلاله 5 أغرب حوادث طيران حصلت في تاريخ الطيران لم تتمكن التحقيقات المتواصلة من الكشف عن تفاصيلها الكاملة.

الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة 447



قبل عشر سنوات، تحطمت رحلة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية رقم 447 والتي كانت متوجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس في المحيط الأطلسي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها ( 216 راكبًا و 12 من أفراد الطاقم).

استغرق المحققون ما يقرب من عامين لمعرفة سبب التحطم لتظهر بعض البيانات في الأخير إلى أن الطيارين فقدوا السيطرة على الطائرة بسبب تجمد مجسات سرعة الهواء.



مصر للطيران 990

كانت رحلة مصر للطيران 990 متجهة من مطار لوس أنجلوس الدولي إلى مطار القاهرة الدولي. لسوء الحظ، تحطمت فجأة في المحيط الأطلسي في 31 أكتوبر 1999، وتسببت في مقتل 203 ركابًا و 14 من طاقم الطائرة.

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لا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق. ترجع إحدى التكهنات إلى تصرفات مساعد الطيار البديل جمال البطوطي الذي تلاعب عمدًا بضوابط التحكم في الطائرة، مما أدى إلى تحطمها وسقوطها. لكن وفقا لسلطات الطيران المصرية، فإن الحادث كان ناجمََا عن تعطل أحد المحركات.

رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370

يُعد اختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 والتي كان على متنها 239 شخصًا أحد أعظم ألغاز الطيران في العالم. اختفت الطائرة عندما كانت في طريقها من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين.

وأمضى رجال الإنقاذ شهورًا في البحث عنها في قاع البحر وفي جنوب المحيط الهندي. لكن الجهود توقفت في النهاية.

أوروغواي الجوية الرحلة 571

تحطمت هذه الرحلة المستأجرة التي تقل 45 شخصًا بما في ذلك فريق اتحاد الرجبي وأقاربهم وعائلاتهم في جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية في 13 أكتوبر 1972. وتم إنقاذ 16 ناجي من الركاب.

يُزعم أن سبب الحادث كان بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى خطأ في قراءة تعليمات الرحلة من قبل مساعد الطيار Lagurara.



آدم إير 547

حلقت هذه الطائرة من جاكرتا ثم استغرقت ساعة واحدة في سورابايا وانتهى بها الأمر في مانادو. كان من المفترض أن تصل إلى مطار سام راتولانجي في الساعة 4:14 مساءً بتوقيت وسط إندونيسيا في 1 يناير 2007. ولكن أفادت التقارير أن الطائرة فقدت الاتصال بمراقب الحركة الجوية (ATC) في مطار ماكاسار حسن الدين في الساعة 2:53 مساءً في وسط إندونيسيا.

وتم العثور على حطامها في اليوم الخامس والعشرين من البحث في مياه ماجيني، غرب سولاويزي.وقد أودى الحادث بحياة 102 شخصًا.

ذكرت الهيئة الوطنية لسلامة النقل (KNKT) أن سبب الحادث كان بسبب سوء الأحوال الجوية، وفشل أداء الطيار في التعامل مع حالات الطوارئ. وحتى الآن، لا يزال سبب تحطمها غير معروف.

