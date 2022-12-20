هذا ما فعله ملك المغرب مع والدة حكيمي وبونو وأمهات الأسود (فيديو)

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وطن- حطّت طائرة المنتخب المغربي، مساء الثلاثاء، بمطار الرباط-سلا قادمة من الدوحة بعد أداء كُروي مُشرف قدمه أبناء وليد الركراكي طيلة مونديال قطر 2022، ووصلوا لنصف نهائي المونديال في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

واستقبل مئات الآلاف من الجماهير المغربية، بحفاوة كبيرة، لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد وصولهم إلى مطار الرباط- سلا المغربي قادمين من قطر، مُحملين بإنجازات تاريخية سجلوها بجهودهم الرائعة في المونديال، تككلت خاصة بدخولهم المربع الذهبي، في سابقة عربية وأفريقية.

صورة اليوم #المغرب

الملك #محمد_السادس وسط امهات لاعبي المنتخب الوطني بهاد استقبالها بالقصر الملكي

في لحظة احتفاء بالاسرة المغربية صورة تنسينا مزلة النقل التلفزي pic.twitter.com/YBK0g8oDXr — mohamed amgoun (@lemagonist) December 20, 2022

استقبال شعبي وملكي لأسود الأطلس في الرباط

وقبل ساعات من الآن، مساء الثلاثاء 20 كانون الأول/ديسمبر، وصل نجوم المنتخب المغربي إلى المغرب.

مباشرة بعدها، صعد أسود الأطلس على متن حافلة مكشوفة لتجوب بهم مختلف شوارع العاصمة الإدارية، الرباط، وسط هتافات مئات الآلاف من المشجعين الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية لـ أبناء وليد الركراكي الذين شرفوا الراية المغربية خلال حضورهم في مونديال قطر.

Arrivée des Lions de l'Atlas sous les acclamations des supporters venus célébrer l’exploit historique des Marocains au Mondial 2022 🇲🇦 pic.twitter.com/AhDjkIQjf7 — Agence MAP (@MAP_Information) December 20, 2022

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ويشار إلى أنه بعد أن حطت طائرة المنتخب المغربي بالمطار، والتي كانت تُقل أيضا أمهات اللاعبين اللواتي شاركن الإنجاز التاريخي في قطر بالوصول لنصف النهائي، فقد انتقلن بعد الوصول في حافلة خاصة كانت أيضا تنتظرهن إلى جانب الحافلة المكشوفة أَمام مدخل المطار.

🎥 شاهد | العاهل المغربي 🇲🇦 محمد السادس يستقبل أعضاء بعثة المنتخب المغربي في القصر الملكي بالرباط pic.twitter.com/yhZK4ukExK — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2022

وشهدت شوارع الرباط، منذ صباح اليوم الثلاثاء، جهودا تنظيمية كبيرة، استنفرت لها السلطات المغربية، بأوامر ملكية خاصة، من أجل الاستعداد لإستقبال “ملكي” يليق بالأداء البطولي الذي قدمه أسود الأطلس في مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022.

استقبال جماهيري كبير حظيت به عناصر المنتخب الوطني المغربي بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 #كأس_العالم_قطر_2022 #المغرب#الرباط#WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/XdvSjMgzkq — Arryadia TV (@arryadiatv) December 20, 2022

تجهيزات لوجيستية كبيرة من أجل استقبال أسود الأطلس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، الإثنين، “أنه بتعليمات ملكية سامية، سيُخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حقّقه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022”.

استقبال أسطوري من الشعب المغربي للاعبي المنتخب بعد العودة من كأس العالم وتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بالمركز الرابع 🇲🇦🔝🏆#TeNTV pic.twitter.com/pw1afmFxuY — TeN TV (@TeNTVEG) December 20, 2022

وجاء في بلاغ للوزارة المذكورة أنه في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى المطار، مرورًا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء.

وصولًا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامٍ احتفاء وتقديرًا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم.

استقبال كبير من الجماهير لحافلة المنتخب المغربي في الرباط بعد المشاركة في #كأس_العالم والتأهل التاريخي إلى نصف النهائي#المغرب pic.twitter.com/Q22ncRKz1A — المصري الرياضي (@AlMasrySports) December 20, 2022

وكانت بلدية مدينة الرباط قد أصدرت -مساء الاثنين- بلاغًا للسكان تطالبهم بعدم إيقاف سياراتهم في كل الشوارع والساحات التي من المرتقب أن تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي.

وذلك حتى يتسنى لها المرور بانسيابية، إلى جانب تفادي الاكتظاظ الكبير بسبب الحضور المرتقب لعشرات الآلاف من الجماهير.

🚨صور من استقبال المنتخب المغربي 🇲🇦 رابع العالم في مونديال قطر 2022.#FIFAWorldCup #المنتخب_الوطني_المغربي pic.twitter.com/5ZCyPYCNcJ — Transfer Mercato (@transfermerkato) December 20, 2022

كما تم تجنيد أكثر من 8 ألف عنصر أمن مغربي، من أجل تأمين هذه الجولة، في شوارع الرباط، بحسب ماأفادت وسائل إعلامية مغربية.

وذكرت صحف مغربية، أن العاهل المغربي “الملك محمد السادس” قرّر تخصيص تكريم خاص بأمهات اللاعبين.

بزاف ديال التواضع فهاد اللقطة ❤️ pic.twitter.com/gDQrs4fxKa — ⵣ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵀⴻⵊⵊⴰ ⵣ (@BrahiimHejja) December 20, 2022

خاصة أن أمهات لاعبي المنتخب المغربي، قد خطفن الأضواء طيلة أيام البطولة الكروية الكبيرة، بملابسهن الشعبية المغربية وتصرفاتهم العفوية مع أبنائهم داخل ملاعب المونديال.

ويحتفل المنتخب المغربي، مع جماهير بلاده على أرضه، المغرب، بعد مردود تاريخي وعالمي، تمكن خلاله الأسود من هزيمة منتخبات حاملة للقب العاملي سابقا.