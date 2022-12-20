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هذا ما فعله ملك المغرب مع والدة حكيمي وبونو وأمهات الأسود (فيديو)

وصل أسود الأطلس إلى المغرب وسط ترحيب شعبي وملكي غير مسبوق في تاريخ المنتخب

كتب فهمي الورغمي
ملك المغرب و والدة حكيمي وبونو watanserb.com
ملك المغرب و والدة حكيمي وبونو
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وطن- حطّت طائرة المنتخب المغربي، مساء الثلاثاء، بمطار الرباط-سلا قادمة من الدوحة بعد أداء كُروي مُشرف قدمه أبناء وليد الركراكي طيلة مونديال قطر 2022، ووصلوا لنصف نهائي المونديال في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

واستقبل مئات الآلاف من الجماهير المغربية، بحفاوة كبيرة، لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد وصولهم إلى مطار الرباط- سلا المغربي قادمين من قطر، مُحملين بإنجازات تاريخية سجلوها بجهودهم الرائعة في المونديال، تككلت خاصة بدخولهم المربع الذهبي، في سابقة عربية وأفريقية.

استقبال شعبي وملكي لأسود الأطلس في الرباط

وقبل ساعات من الآن، مساء الثلاثاء 20 كانون الأول/ديسمبر، وصل نجوم المنتخب المغربي إلى المغرب.

مباشرة بعدها، صعد أسود الأطلس على متن حافلة مكشوفة لتجوب بهم مختلف شوارع العاصمة الإدارية، الرباط، وسط هتافات مئات الآلاف من المشجعين الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية لـ أبناء وليد الركراكي الذين شرفوا الراية المغربية خلال حضورهم في مونديال قطر.

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ويشار إلى أنه بعد أن حطت طائرة المنتخب المغربي بالمطار، والتي كانت تُقل أيضا أمهات اللاعبين اللواتي شاركن الإنجاز التاريخي في قطر بالوصول لنصف النهائي، فقد انتقلن بعد الوصول في حافلة خاصة كانت أيضا تنتظرهن إلى جانب الحافلة المكشوفة أَمام مدخل المطار.

وشهدت شوارع الرباط، منذ صباح اليوم الثلاثاء، جهودا تنظيمية كبيرة، استنفرت لها السلطات المغربية، بأوامر ملكية خاصة، من أجل الاستعداد لإستقبال “ملكي” يليق بالأداء البطولي الذي قدمه أسود الأطلس في مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022.

تجهيزات لوجيستية كبيرة من أجل استقبال أسود الأطلس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، الإثنين، “أنه بتعليمات ملكية سامية، سيُخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، استقبال في مستوى المسار المتألق الذي حقّقه خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022”.

وجاء في بلاغ للوزارة المذكورة أنه في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى المطار، مرورًا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء.

وصولًا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامٍ احتفاء وتقديرًا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم.

وكانت بلدية مدينة الرباط قد أصدرت -مساء الاثنين- بلاغًا للسكان تطالبهم بعدم إيقاف سياراتهم في كل الشوارع والساحات التي من المرتقب أن تشملها جولة حافلة المنتخب المغربي.

وذلك حتى يتسنى لها المرور بانسيابية، إلى جانب تفادي الاكتظاظ الكبير بسبب الحضور المرتقب لعشرات الآلاف من الجماهير.

كما تم تجنيد أكثر من 8 ألف عنصر أمن مغربي، من أجل تأمين هذه الجولة، في شوارع الرباط، بحسب ماأفادت وسائل إعلامية مغربية.

وذكرت صحف مغربية، أن العاهل المغربي “الملك محمد السادس” قرّر تخصيص تكريم خاص بأمهات اللاعبين.

خاصة أن أمهات لاعبي المنتخب المغربي، قد خطفن الأضواء طيلة أيام البطولة الكروية الكبيرة، بملابسهن الشعبية المغربية وتصرفاتهم العفوية مع أبنائهم داخل ملاعب المونديال.

ويحتفل المنتخب المغربي، مع جماهير بلاده على أرضه، المغرب، بعد مردود تاريخي وعالمي، تمكن خلاله الأسود من هزيمة منتخبات حاملة للقب العاملي سابقا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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