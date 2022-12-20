الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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ميزة جديد من تطبيق واتساب تتعلق بحذف الرسائل المحرجة

أُطلق عليها اسم “accidental delete”

كتب ايمان الباجي
ميزة جديد من تطبيق واتساب watanserb.com
ميزة جديد من تطبيق واتساب
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وطن- يتعرض مستخدمو واتساب أحيانًا لمواقف محرجة للغاية عندما ينقرون عن طريق الخطأ على الزر “حذف من أجلي” بدلاً من “حذف للجميع” لحذف رسالة مرسلة بشكل خاطئ.

ميزة رائعة تتعلق بالرسائل المحرجة

ووفقا لصحيفة “indiatimes“، يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة تسمى “accidental delete”
لإنقاذ أولئك من الإحراج المحتمل بسبب حذف رسالة عن طريق الخطأ.

ميزة واتساب الجديدة
ميزة واتساب الجديدة

كما ستمنح الميزة كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة خمس ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها “حذف للجميع” بدلاََ من “حذف لي فقط”، وذلك بعد اختيارهم كلمة “Undo”.

الميزة متاحة الآن للجميع على جهاز أندرويد و iOS وتمنح المستخدمين القدرة على التخلص من الرسائل إذا نقروا على الزر الخطأ.

فوائد الميزة

ستكون الميزة أكثر فائدة للأشخاص الذين يرسلون رسائل عرضية بين المجموعات المهنية وغير الرسمية على التطبيق.

وتتيح إضافة ميزة حذف أخرى لمستخدمي واتساب مزيدًا من التحكم في محتواهم وخصوصيتهم وعدم اضطرارهم إلى التعامل مع الرسائل المحرجة.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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