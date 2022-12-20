ميزة جديد من تطبيق واتساب تتعلق بحذف الرسائل المحرجة

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وطن- يتعرض مستخدمو واتساب أحيانًا لمواقف محرجة للغاية عندما ينقرون عن طريق الخطأ على الزر “حذف من أجلي” بدلاً من “حذف للجميع” لحذف رسالة مرسلة بشكل خاطئ.

ميزة رائعة تتعلق بالرسائل المحرجة

ووفقا لصحيفة “indiatimes“، يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة تسمى “accidental delete”

لإنقاذ أولئك من الإحراج المحتمل بسبب حذف رسالة عن طريق الخطأ.

كما ستمنح الميزة كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة خمس ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها “حذف للجميع” بدلاََ من “حذف لي فقط”، وذلك بعد اختيارهم كلمة “Undo”.

الميزة متاحة الآن للجميع على جهاز أندرويد و iOS وتمنح المستخدمين القدرة على التخلص من الرسائل إذا نقروا على الزر الخطأ.

فوائد الميزة

ستكون الميزة أكثر فائدة للأشخاص الذين يرسلون رسائل عرضية بين المجموعات المهنية وغير الرسمية على التطبيق.

وتتيح إضافة ميزة حذف أخرى لمستخدمي واتساب مزيدًا من التحكم في محتواهم وخصوصيتهم وعدم اضطرارهم إلى التعامل مع الرسائل المحرجة.

