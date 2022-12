من سلطنة عمان.. عرض مقدم لميسي لشراء بشته التاريخي هدية أمير قطر

- Advertisement -

وطن- عرض المحامي العُماني أحمد البرواني، على النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، مبلغ مليون دولار أمريكي مُقابل بيعه “البشت” الذي كان قد ألبسه إياه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليلة تتويج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم في نسخته الـ 22، التي أقيمت في قطر.

وشارك المحامي العماني أحمد البرواني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيها عزمه شراء البشت الذي ارتداه ميسي ليلة التتويج بطلا للعالم.

أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة. #ميسي أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت #Messi𓃵 I'm offering you a million $ to give me that bisht @TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh

وقال البرواني ” صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بـ كأس العالم قطر 2022 … أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة”

وتابع مخاطبا ميسي باللغة العربية ثم بالإنجليزية: “أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت.”

وتناقلت صفحات إخبارية عُمانية خبر إعلان المحامي العماني “أحمد البرواني” العرض المالي بقيمة مليون دولار أمريكي، الذي قدمه إلى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من أجل ابتياع “البشت” الذي كان قد أهداه إياه أمير دولة قطر ليلة التتويج بطلا لكأس العالم.

تفاعل كثيرون مع العرض الذي قدمه أحمد المرواني إلى نجم التانغو ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق كتب الناشط “محمد الكواري” يقول: “الله يزيدك من خيره ونعيمه ، ميسي ثروته تقدر بما يقارب من 600 مليون دولار .. واكيد تعلم ان لا مليون ولا عشره راح تكون مقابل للبشت الي اهداه له سمو الامير لقيمة الهدية المعنوية الي ما تقدر بثمن.”

واستطرد:”تغريدتك ممكن تنتشر بشكل كبير لكن تأكد انها تستفز الكثير من الناس بدون اي داعي.”

في حين دخل آخرون في “مزاد” مفتوح وبشكل ساخر على العرض الذي قدمه المحامي العماني، معتبرين أن مبلغ مليون دولار مبلغ لا يساوي القيمة الحقيقية للبشت الذي أهداه أمير قطر إلى النجم ميسي.

حيث علق “عبد الله المزروعي” على منشور البرواني قائلا “عذرا الشيخ احمد البرواني …فانا ارغب باقتناء البشت واقدم عرض 1.5 مليون دولار”.

الشيخ@TamimBinHamad ألباس ميسي #البشت_العربي دلاله على الاعتزاز بالعروبه في #كأس_العالم…

لذا عذرا الشيخ احمد البرواني

فانا ارغب باقتناء البشت واقدم عرض 1.5 مليون دولار@TeamMessi

I would like to own the Arab Bisht that Messi got from Sheikh Tamim for 1.5 a million $

— عبدالله المزروعي (@amzroi) December 20, 2022