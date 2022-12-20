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الهدهد

من سلطنة عمان.. عرض مقدم لميسي لشراء بشته التاريخي هدية أمير قطر

قدم المحامي العماني أحمد البرواني عرضا ماليا إلى ليونيل ميسي لأجل الحصول على البشت الذي أهداه إياه أمير قطر

كتب فهمي الورغمي
عرض شراء بشت ميسي watanserb.com
عرض شراء بشت ميسي
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وطن- عرض المحامي العُماني أحمد البرواني، على النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، مبلغ مليون دولار أمريكي مُقابل بيعه “البشت” الذي كان قد ألبسه إياه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليلة تتويج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم في نسخته الـ 22، التي أقيمت في قطر.

عماني يعرض مليون دولار على ميسي مقابل “البشت”

وشارك المحامي العماني أحمد البرواني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيها عزمه شراء البشت الذي ارتداه ميسي ليلة التتويج بطلا للعالم.

وقال البرواني ” صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بـ كأس العالم قطر 2022 … أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة”

وتابع مخاطبا ميسي باللغة العربية ثم بالإنجليزية: “أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت.”

وتناقلت صفحات إخبارية عُمانية خبر إعلان المحامي العماني “أحمد البرواني” العرض المالي بقيمة مليون دولار أمريكي، الذي قدمه إلى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من أجل ابتياع “البشت” الذي كان قد أهداه إياه أمير دولة قطر ليلة التتويج بطلا لكأس العالم.

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تفاعل النشطاء في السلطنة

تفاعل كثيرون مع العرض الذي قدمه أحمد المرواني إلى نجم التانغو ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق كتب الناشط “محمد الكواري” يقول: “الله يزيدك من خيره ونعيمه ، ميسي ثروته تقدر بما يقارب من 600 مليون دولار .. واكيد تعلم ان لا مليون ولا عشره راح تكون مقابل للبشت الي اهداه له سمو الامير لقيمة الهدية المعنوية الي ما تقدر بثمن.”

واستطرد:”تغريدتك ممكن تنتشر بشكل كبير لكن تأكد انها تستفز الكثير من الناس بدون اي داعي.”

في حين دخل آخرون في “مزاد” مفتوح وبشكل ساخر على العرض الذي قدمه المحامي العماني، معتبرين أن مبلغ مليون دولار مبلغ لا يساوي القيمة الحقيقية للبشت الذي أهداه أمير قطر إلى النجم ميسي.

حيث علق “عبد الله المزروعي” على منشور البرواني قائلا “عذرا الشيخ احمد البرواني …فانا ارغب باقتناء البشت واقدم عرض 1.5 مليون دولار”.

ميسي بطل كأس العالم يرتدي البشت العربي في الدوحة

وتُوِّج ليونيل ميسي، رفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني، أبطالا للعالم في نسخة قطر 2022، بعد مواجهة ملحمية في مباراة النهائي على ستاد لوسيل المونديالي أمام المنتخب الفرنسي.

وخلال التتويج، وعلى المنصة الشرفية بحضور شخصيات رسمية وعشرات الآلاف من المشجعين، تقدم أمير قطر بهدية أشعلت وسائل الإعلام الدولية قبل المحلية.

حيث أهدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” عباءة شفافة بلون أسود، بجوانب غير عريضة وقعت حياكتها بخيوط مُذَهَّبَة، أو مايُعرف محليا في الخليج العربي والشام بـ “البشت“.

أشعلت صورة أمير دولة قطر وهو يُلحف الأرجنتيني بطل العالم المُتوج بالكأس الذهبية، البشت، مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم.

وفي دقائق قليلة، تصدر وسم “الشيخ ميسي” محركات البحث عبر السوشيال ميديا من أجل متابعة صور نجم التانغو الأبرز منذ عقود، وهو يرتدي البشت القطري.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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