من سلطنة عمان.. عرض مقدم لميسي لشراء بشته التاريخي هدية أمير قطر

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وطن- عرض المحامي العُماني أحمد البرواني، على النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، مبلغ مليون دولار أمريكي مُقابل بيعه “البشت” الذي كان قد ألبسه إياه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليلة تتويج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكأس العالم في نسخته الـ 22، التي أقيمت في قطر.

عماني يعرض مليون دولار على ميسي مقابل “البشت”

وشارك المحامي العماني أحمد البرواني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيها عزمه شراء البشت الذي ارتداه ميسي ليلة التتويج بطلا للعالم.

وقال البرواني ” صديقي ميسي.. من سلطنة عمان أبارك لكم فوزكم بـ كأس العالم قطر 2022 … أبهرني الأمير تميم بن حمد وهو يُلبسك البشت العربي، رمز الشهامة والحكمة”

وتابع مخاطبا ميسي باللغة العربية ثم بالإنجليزية: “أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك البشت.”

وتناقلت صفحات إخبارية عُمانية خبر إعلان المحامي العماني “أحمد البرواني” العرض المالي بقيمة مليون دولار أمريكي، الذي قدمه إلى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” من أجل ابتياع “البشت” الذي كان قد أهداه إياه أمير دولة قطر ليلة التتويج بطلا لكأس العالم.

عضو مجلس الشورى السابق أحمد البرواني لـ ميسي: أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أتعطيني ذلك البشت pic.twitter.com/EPgrVDjLVa — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@almarsd_news) December 20, 2022

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تفاعل النشطاء في السلطنة

تفاعل كثيرون مع العرض الذي قدمه أحمد المرواني إلى نجم التانغو ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق كتب الناشط “محمد الكواري” يقول: “الله يزيدك من خيره ونعيمه ، ميسي ثروته تقدر بما يقارب من 600 مليون دولار .. واكيد تعلم ان لا مليون ولا عشره راح تكون مقابل للبشت الي اهداه له سمو الامير لقيمة الهدية المعنوية الي ما تقدر بثمن.”

واستطرد:”تغريدتك ممكن تنتشر بشكل كبير لكن تأكد انها تستفز الكثير من الناس بدون اي داعي.”

الله يزيدك من خيره ونعيمه ، ميسي ثروته تقدر بما يقارب من 600 مليون دولار .. واكيد تعلم ان لا مليون ولا عشره راح تكون مقابل للبشت الي اهداه له سمو الامير لقيمة الهدية المعنوية الي ما تقدر بثمن .. تغريدتك ممكن تنتشر بشكل كبير لكن تأكد انها تستفز الكثير من الناس بدون اي داعي. — محمد الكواري (@BoArhama) December 20, 2022

في حين دخل آخرون في “مزاد” مفتوح وبشكل ساخر على العرض الذي قدمه المحامي العماني، معتبرين أن مبلغ مليون دولار مبلغ لا يساوي القيمة الحقيقية للبشت الذي أهداه أمير قطر إلى النجم ميسي.

حيث علق “عبد الله المزروعي” على منشور البرواني قائلا “عذرا الشيخ احمد البرواني …فانا ارغب باقتناء البشت واقدم عرض 1.5 مليون دولار”.

الشيخ@TamimBinHamad ألباس ميسي #البشت_العربي دلاله على الاعتزاز بالعروبه في #كأس_العالم… لذا عذرا الشيخ احمد البرواني

فانا ارغب باقتناء البشت واقدم عرض 1.5 مليون دولار@TeamMessi

I would like to own the Arab Bisht that Messi got from Sheikh Tamim for 1.5 a million $ — عبدالله المزروعي (@amzroi) December 20, 2022

ميسي بطل كأس العالم يرتدي البشت العربي في الدوحة

وتُوِّج ليونيل ميسي، رفقة زملائه في المنتخب الأرجنتيني، أبطالا للعالم في نسخة قطر 2022، بعد مواجهة ملحمية في مباراة النهائي على ستاد لوسيل المونديالي أمام المنتخب الفرنسي.

وخلال التتويج، وعلى المنصة الشرفية بحضور شخصيات رسمية وعشرات الآلاف من المشجعين، تقدم أمير قطر بهدية أشعلت وسائل الإعلام الدولية قبل المحلية.

حيث أهدى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البرغوث الأرجنتيني “ليونيل ميسي” عباءة شفافة بلون أسود، بجوانب غير عريضة وقعت حياكتها بخيوط مُذَهَّبَة، أو مايُعرف محليا في الخليج العربي والشام بـ “البشت“.

لا يفوت الغرب العنصري فرصة إلا وأظهر حقده تجاه المسلمين والعرب!

البشت المونديالي أثار جنون العنصريين، لأن هذه الصورة تبرز الهوية والموروث العربي الأصيل.

شاهد الصورة بالأمس مليارات البشر، وستظل إرثًا لسنوات، وسيسأل عن البشت جيل تلو الآخر، وهذا مالا يريده الغرب!

ضربة معلم يا #قطر👏🏻 pic.twitter.com/NoqzfkV4Cm — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 19, 2022

أشعلت صورة أمير دولة قطر وهو يُلحف الأرجنتيني بطل العالم المُتوج بالكأس الذهبية، البشت، مواقع التواصل الإجتماعي حول العالم.

وفي دقائق قليلة، تصدر وسم “الشيخ ميسي” محركات البحث عبر السوشيال ميديا من أجل متابعة صور نجم التانغو الأبرز منذ عقود، وهو يرتدي البشت القطري.