الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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مذيع أجنبي يهين والدة سفيان بوفال ويفجر غضب المغاربة (فيديو)

سخر من مشهد احتضان بوفال لوالدته في مونديال قطر 2022

كتب خالد الأحمد
والدة سفيان بوفال watanserb.com
والدة سفيان بوفال
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وطن- قدمت قناة دنماركية اعتذارها للاعبي منتخب المغرب وعائلاتهم بعد تشبيهها لهم بالقردة، في تعليقها على طريقة احتفالهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بواقعة وصفت بأنها عنصرية وغير لائقة.

وصف طريقة احتفال اللاعبين مع أمهاتهم بمجتمع القرود

وكان فديو انتشر لقناة “تي في 2 نيوز” الدنماركية ضمن أحد برامجها ظهر فيه المذيعان “كريستيان هوغ أندرسن” و”سورين ليبرت”، وهما يتناولان طريقة احتفال أسود الأطلس مع أمهاتهم بعد الفوز التاريخي لمنتخبهم على البرتغال في مونديال قطر.

إهانة ثم اعتذار

وبدا سورين ليبرت وهو يحمل صورة لقردة وهي تعانق بعضها البعض وقارن بطريقة عنصرية هذه القردة بأسر لاعبي المنتخب المغربي، الذي حل رابعاً في كأس العالم 2022، وهو أول إنجاز من نوعه لفريق عربي وإفريقي على هذا المستوى فيما خسر منتخب البرتغال أمامه.

وقال “ليبرت” خلال البرنامج معلقاً على صورة اللاعب “سفيان بوفال” وهو يعانق أمه على أرض الملعب: “استمرارا للحديث عن المغرب (اللاعبين) وعائلاتهم في قطر لدينا أيضا تجمع عائلي للحيوانات”.

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ولم تلبث القناة أن قدمت اعتذارها للاعبي منتخب المغرب وعائلاتهم بعد الضجة الكبيرة والانتقادات التي طالتها ومذيعيها.

وجاء في الاعتذار: “نأسف لقيام أحد المذيعيين على (تي في 2 نيوز) بتعليق خاطىء ومهين في نفس الوقت رغم أن ذلك لم يكن نية المذيع على الإطلاق.. إلا أنه كان خطأ واضحاً ونعتذر عن ذلك وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار”.

كما اعتذر أندرسن عن ملاحظته العنصرية ، مؤكدًا أن مقارنته كانت “خاطئة تمامًا.

وقال الصحفي: “لم تكن نيتي قط ، لكنها خاطئة ومسيئة في نفس الوقت ، وأود أن أعتذر عن ذلك.

وتصدّر المنتخب المغربي عناوين الصحف الدولية لأدائه الرائع خلال المونديال . وأصبح المغرب أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي في تاريخ المونديال.

تعمد شيطنة أسود الأطلس من الإعلام الغربي

وكانت قناة “فيلت” الألمانية هي الأخرى بثت قبل أيام تقريراً يربط بين لاعبي المنتخب المغربي وتنظيم داعش، بسبب رفعهم إصبع السبابة في غرفة الملابس احتفالاً بفوزهم على منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقامت القناة بحذف التقرير فيما بعد من موقع يوتيوب، وفي 10 ديسمبر الجاري، تعرض لاعبو المنتخب المغربي لهجوم من الصحافة الألمانية، حيث اتهمت صحيفة “تاتس” لاعبي “أسود الأطلس” بـ”معاداة السامية” بسبب رفعهم لأعلام فلسطين.

وكان دعم أسود الأطلس للقضية الفلسطينية وحرصهم على رفع أعلام فلسطين، عقب كل انتصار قد فجر غضب الإعلام الإسرائيلي الذي هاجم عناصر المنتخب المغربي ودشن حملة لشيطنتهم.

كما سجّل الجمهور المغربي موقفاً في مونديال “قطر 2022″، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بعد أن رفضت مجموعة مشجعين من المغرب التحدّث إلى صحافي إسرائيلي، هاتفةً بأنها مع فلسطين وضدّ الاحتلال، على الرغم من صراخ الصحافي الإسرائيلي بأنّ “حكومتكم طبّعت معنا.. ويجب أن نكون في سلام الآن!”.

وعلّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية بانزعاج كبير على مشاهد تفاعل الجمهور العربي السلبي مع المراسلين الإسرائيليين، الذين حضروا إلى قطر بعنوان تغطية أخبار كأس العالم، وهم يحاولون منذ بدء البطولة انتزاع “تصريحات إيجابية”، تخدم عملية التطبيع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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