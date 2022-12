مذيع أجنبي يهين والدة سفيان بوفال ويفجر غضب المغاربة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- قدمت قناة دنماركية اعتذارها للاعبي منتخب المغرب وعائلاتهم بعد تشبيهها لهم بالقردة، في تعليقها على طريقة احتفالهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بواقعة وصفت بأنها عنصرية وغير لائقة.

وكان فديو انتشر لقناة “تي في 2 نيوز” الدنماركية ضمن أحد برامجها ظهر فيه المذيعان “كريستيان هوغ أندرسن” و”سورين ليبرت”، وهما يتناولان طريقة احتفال أسود الأطلس مع أمهاتهم بعد الفوز التاريخي لمنتخبهم على البرتغال في مونديال قطر.

A danish brother sent it to me. Not sure if it’s rewatchable. pic.twitter.com/g8r3BVpDTz

— Arya 🇮🇷 (@AryJeay) December 16, 2022