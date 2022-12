سر اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا.. ماذا حدث خلف الكواليس؟!

وطن- تأمروا عليه واستبعدوه من تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022، بداعي الإصابة، انتهى الأمر باعتزال بنزيما دولياً لكسب تلك المعركة بشرف، إلى جانب رفضه الدعوة الرئاسية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر.

بدأت التقارير الفرنسية، تكشف عن كواليس ما حدث في الخفاء، ضد الأسطورة كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الذي استبعد من تشكيلة منتخب فرنسا (الديوك) مع بداية أولى مباريات كأس العالم 2022، في شهر نوفمبر الماضي.

ذكرت التقارير الفرنسية، بأن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، فضل استبعاد كريم بنزيما، عن تشكيلة منتخب فرنسا (الديوك)، بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وبعض اللاعبين أبرزهم أنطوان غريزمان والحارس هوغو لوريس، الذين كانوا يرغبون بعدم تواجده مع الديوك.

كما وأضحت تلك التقارير، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرر استبعاد الفرنسي كريم بنزيما، بداعي الإصابة التي تم تضخيمها عبر وسائل الإعلام، من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل معسكر منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022. وبقرار من المدرب ديشامب الذي فضل ذلك.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022