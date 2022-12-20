سر اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا.. ماذا حدث خلف الكواليس؟!

وطن- تأمروا عليه واستبعدوه من تشكيلة منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022، بداعي الإصابة، انتهى الأمر باعتزال بنزيما دولياً لكسب تلك المعركة بشرف، إلى جانب رفضه الدعوة الرئاسية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر.

بدأت التقارير الفرنسية، تكشف عن كواليس ما حدث في الخفاء، ضد الأسطورة كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، الذي استبعد من تشكيلة منتخب فرنسا (الديوك) مع بداية أولى مباريات كأس العالم 2022، في شهر نوفمبر الماضي.

مؤامرة ضد كريم بنزيما خلف الكواليس

ذكرت التقارير الفرنسية، بأن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، فضل استبعاد كريم بنزيما، عن تشكيلة منتخب فرنسا (الديوك)، بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وبعض اللاعبين أبرزهم أنطوان غريزمان والحارس هوغو لوريس، الذين كانوا يرغبون بعدم تواجده مع الديوك.

كما وأضحت تلك التقارير، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرر استبعاد الفرنسي كريم بنزيما، بداعي الإصابة التي تم تضخيمها عبر وسائل الإعلام، من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل معسكر منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم 2022. وبقرار من المدرب ديشامب الذي فضل ذلك.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

لكن بعد عودة الفرنسي كريم بنزيما إلى مدريد، أجرى النادي الملكي الفحوصات له. ليثبت عكس ما روج له الاتحاد الفرنسي ومدربه ديشامب بشأن إصابته، ليتبين بأنها مؤامرة ضد اللاعب من أجل استبعاده.

اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا

كما وكان حديث المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب حاداً عبر وسائل الإعلام ضد نجمه كريم بنزيما، كان أخرها رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية استدعاه للمشاركة في المباراة النهائية بعد تعافيه من الإصابة، قائلاً: ” هذا سؤال سخيف، أريد الانتقال إلى السؤال الثاني”.

لكن اللاعب رد بعدها على حديث المدرب ديشامب عليه، بصورة نشرها. عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” أنا لست مهمتاً”.

كما ورفض الفرنسي كريم بنزيما، حضور نهائي كأس العالم 2022، بدعوة رئاسية من ماكرون. بعد مؤامرة المدرب ديشامب والاتحاد الفرنسي لكرة القدم وبعض نجوم المنتخب الفرنسي، انتهى باستبعاده عن التشكيلة.

بعد مسيرة مثيرة للجدل مع منتخب فرنسا.. ركز فيها الإعلام على أصوله الجزائرية وديانته الإسلامية كمبرر لمهاجمته، متجاهلا إنجازاته الرياضية.. #كريم_بنزيما يعلن اعتزال اللعب دوليا pic.twitter.com/GFazpraTk7 — مجلة ميم (@MeemMagazine) December 20, 2022

تأزم العلاقة بين بنزيما وديشامب

ورجحت تقارير أخرى، بأن علامة المدرب ديشامب مع كريم بنزيما، تأزمت خلال حفل الكرة الذهبية الذي توج بها اللاعب في شهر أكتوبر الماضي. حيث لم يوجه أي رسالة شكر إلى المدرب، وهو ما اعتبره الأخير قلة احترام منه.

وبعد خسارة منتخب فرنسا أمام الأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2022، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجالي بثلاثية لمثليها، لم يصبر الفرنسي كريم بنزيما طويلاً ليقرر اعتزاله دولياً مع الديوك من أجل كسب تلك المعركة بشرف بعد تلك المؤامرة.