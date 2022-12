تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، الأربعاء، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية لعام 2022، على ملعب (استاد أولد ترافورد).

وستنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين. بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

وسيدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة الحاسمة أمام منافسه بيرنلي، في دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا، مارتن دوبرافكا.

دفاع التشكيلة (الشياطين الحمر): آرون بيساكا، فيكتور لينديلوف. براندون وليامز، دياغو داليوت (مينجي).

خط الوسط: كاسيمرو، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن.

كما وفي مركز الهجوم: أنتوني مارسيال، أنتوني إيلانغا(سانشو)، ماركوس راشفورد.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، على قناة (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وجاء تردد قناة (beIN Sport HD1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12379، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

