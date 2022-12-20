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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم
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وطن- يلتقي فريق مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، الأربعاء، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية لعام 2022، على ملعب (استاد أولد ترافورد).

وستنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مصر وفلسطين. بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية

وسيدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة الحاسمة أمام منافسه بيرنلي، في دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: دافيد دي خيا، مارتن دوبرافكا.

دفاع التشكيلة (الشياطين الحمر): آرون بيساكا، فيكتور لينديلوف. براندون وليامز، دياغو داليوت (مينجي).

خط الوسط: كاسيمرو، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن.

كما وفي مركز الهجوم: أنتوني مارسيال، أنتوني إيلانغا(سانشو)، ماركوس راشفورد.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، على قناة (beIN Sport HD1) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وجاء تردد قناة (beIN Sport HD1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12379، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، برصيد 26 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 37 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة مانشستر يونايتد + صفحة بيرنلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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